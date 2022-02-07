«Утренний бухгалтер». Работодателям пригрозили новыми штрафами

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Еще никто толком не знает, как именно сдавать отчет по вакансиям через «Работу в России», но Роструд уже рассказал, какие будут штрафы за неразмещение.

Индексация пенсий наконец-то состоялась: пенсионерам пересчитали январские пенсии с учетом добавленного процента индексации.

В Трудовом кодексе слишком удобная лазейка для работодателей насчет ненормированного рабочего дня, считают авторы общественной инициативы. Надо эту лазейку убрать.

Налоговики рассказали, как попадают под их пристальное внимание сдающие нулевки по УСН. Так что будьте осторожны.

Еще больше важных новшеств налогового контроля уже завтра расскажет на бесплатном вебинаре гуру в своем деле — Аркадий Брызгалин. Записаться можно тут.

Массовые выплаты самозанятым: как компаниям упростить процесс? При работе с несколькими самозанятыми исполнителями удобно автоматизировать рутинные процессы: массовые выплаты;

проверку статуса самозанятого в ФНС перед каждым платежом;

формирование чеков. Сервис «Мои Самозанятые» делает это автоматически и позволяет сэкономить время и ресурс бухгалтера. Для безопасных платежей своим исполнителям-физлицам и гарантированного получения чеков достаточно: 1. Внести список самозанятых в систему списком или по одному. 2. Провести выплаты по реквизитам или на карту. Протестируйте все возможности платформы на особых условиях! Только в феврале: комиссия 1,1% за перевод. Подключайтесь

Новости

События

Как работать с наличкой в 2022 году. Контроль со стороны налоговиков и банков по 115-ФЗ

Дата проведения: 11 февраля, пятница

Новые ФСБУ-2022

Дата проведения: 11 февраля, пятница

Воинский учет и бронирование в организациях: новое в алгоритме действий кадровой службы

Дата проведения: 11 февраля, пятница

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 10 февраля, четверг

Презентация программ CIPD

Дата проведения: 10 февраля, четверг

Маркетплейсы в 2022: тренды, новые условия и автоматизация торговли

Дата проведения: 10 февраля, четверг

MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса

Дата проведения: 10 февраля, четверг

Кадровые изменения-2022: охрана труда, новые отчеты в ФСС и службу занятости

Дата проведения: 9 февраля, среда

Цифровизация ОЦО: «АЛРОСА» и «Северсталь» поделятся кейсами по трансформации центров обслуживания

Дата проведения: 9 февраля, среда

Бизнес завтрак. Налогообложение физических лиц, имеющих иностранные активы в 2022 г. Подготовка к сдаче деклараций 3-НДФЛ

Дата проведения: 9 февраля, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Хотят ввести новые льготы по НДС

На этот раз говорят про онлайн-кинотеатры и интернет-рекламу.

— Мошенники теперь ловят жертв на торгах: новая массовая схема

Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Плох тот предприниматель, что не мечтает выиграть тендер с Газпромом, Роснефтью, Ростелекомом и т.п. Этим и пользуются мошенники. Расскажу вам об очередной схеме.

— Цитата дня. Про шапочки

Как сделать труд своих подчиненных эффективным? Повысить зарплаты? Улучшить условия труда? Зачем, если можно просто всех пронумеровать и поставить под камеры.

— СЗВ-ТД на совместителей в 2022 году

Отдельных правил для оформления СЗВ-ТД на совместителей нет. Однако специфика их кадрового учета заключается в том, что трудовые книжки на совместителей хранятся у основного работодателя. Следовательно, сведения в трудовую книжку может внести только он. Этот факт влияет на заполнение формы СЗВ-ТД.

— Аффилированные кредитор и должник обанкротились: что будет с их долгами друг перед другом?

Несколько любопытных случаев из судебной практики.

— Десять признаков работодателей, от которых надо бежать без оглядки

Когда вы ищете работу, то, конечно, выбирают вас, но в равной степени выбираете и вы — с кем будет комфортно. Компании бывают разные: есть великолепные, есть хорошие, но именно вам не подходящие. А есть и откровенно плохие. Обычно подводные камни обнаруживаются после месяца-двух, но иногда тревожные сигналы видны уже на собеседовании.

— Почему все так ополчились на криптовалюту в России?

Криптовалюты активно входят в нашу жизнь. В обществе идет активная дискуссия о их пользе и перспективе, и в последнее время она обострилась.

🔒 Как учесть торговый сбор при расчете налога по УСН

Москве, единственном регионе страны, введен торговый сбор. Разберемся, как можно учесть его при расчете налога по упрощенной системе налогообложения.

— «Ночной бухгалтер». Ликвидацию бизнеса сведут к подаче одного заявления

Даешь еще больше простоты! Порядок ликвидации малого бизнеса хотят сократить до простой подачи заявления.

🔒 Как и когда сдавать уточненный расчет по страховым взносам

По закону если ошибки в расчете привели к неуплате взносов — компания обязана подать уточненный расчет. А если сумма взносов не меняется или даже уменьшается — компания сама решает, уточнять сведения или нет. Но на практике все несколько сложнее. Мы разобрались в особенностях представления уточненного РСВ.

🔒 Как учесть субсидии при УСН

Организациям и ИП иногда удается получить бюджетные субсидии. Разберемся, как их учитывать при УСН.

— Бухгалтеров ищут на 100 тысяч и на удаленку: топ вакансий на Бухджоб

А еще предлагают ДМС, курсы английского и даже пособия на обеды.

🔒 С 2023 года платить налоги надо будет одной платежкой на единый счет

С уплатой налогов все станет проще, уверены налоговики. Будет ЕНС для ЕНП. Давайте разбираться, что это такое.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/263 от 11.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация дистанционщикам за комп и интернет не облагается НДФЛ и взносами, если есть документы

ФНС РФ: Письмо № ГД-3-3/1078@ от 20.03.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/100707 от 10.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На УСН нет НДС. Но если выставили счет-фактуру – платите НДС без права на вычет

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 17-16/193515@ от 29.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В кассовом чеке надо указывать понятное название товара

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/899@ от 27.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если срок патента уже закончился, право на него не теряется

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