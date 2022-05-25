Возврат социальных выплат заемщику: куда банку отнести сумму задолженности

Эксперты рассказали о применение отдельных требований Федерального закона от 30.12.2021 № 444-ФЗ, принятых в целях защиты социальных выплат граждан от списания в счет погашения задолженности, в том числе по потребительским кредитам.

Описание ситуации

Согласно части 22.4 статьи 5 Закона 353-ФЗ (в редакции 444-ФЗ) и части 5 статьи 4 Закона 444-ФЗ при возврате заемщику ранее списанных с его банковского счета (банковских счетов) денежных средств сумма текущей задолженности заемщика увеличивается на сумму возвращенных денежных средств.

Обязательства заемщика по уплате задолженности по договору потребительского кредита (займа) в размере возвращенных по его заявлению денежных средств и начисленных на них процентов в размере, не превышающем размера процентов, установленного договором потребительского кредита (займа), со дня возврата кредитной организацией заемщику денежных средств до дня уплаты заемщиком задолженности по договору потребительского кредита (займа) в размере возвращенных ему кредитной организацией денежных средств должны быть исполнены заемщиком в течение семи календарных дней с даты зачисления возвращенных денежных средств на банковский счет (банковские счета) заемщика.

В течение указанного срока задолженность заемщика в размере возвращенных денежных средств и начисленных на них процентов не считается просроченной, на нее не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней).

В части 22.5 статьи 5 Закона 353-ФЗ (в редакции 444-ФЗ) установлено, что в случае неисполнения заемщиком в семидневный срок обязанности по погашению задолженности в размере возвращенных ему денежных средств и начисленных на них процентов такая задолженность признается просроченной со дня, следующего за днем окончания указанного срока.

Вопрос

Правильно ли Банк понимает, что при возврате заемщику ранее списанных с его счета денежных средств в погашение задолженности по кредитному договору не учитывается, какая именно задолженность была погашена (проценты, просроченные проценты, комиссии, штрафы, просроченная задолженность по основному долгу, текущая задолженность по основному долгу), и сумма возврата увеличивает текущую задолженность по основному долгу (счет 455хх): то есть фактически выполняется проводка:

Дт 455хх — Кт 40817?

Мнение консультантов

При возврате заемщику ранее списанных с его счета денежных средств в погашение задолженности по договору потребительского кредита учитывается, какая именно задолженность была погашена (проценты, просроченные проценты, комиссии, штрафы, просроченная задолженность по основному долгу, текущая задолженность по основному долгу).

Сумма возврата увеличивает текущую задолженность заемщика соответственно по процентам (в том числе просроченным), комиссиям, штрафам, основному долгу (в том числе просроченному).

Обоснование мнения консультантов

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (статья 307 ГК).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК).

В силу статьи 314 ГК если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода (пункт 1).

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства (пункт 2).

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК).

Согласно пункту 1 статьи 819 ГК по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.

Отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора, регулируются законом № 353-ФЗ (часть 1 статьи 1 закона № 353-ФЗ).

Как следует из статьи 2 закона № 353-ФЗ, законодательство Российской Федерации о потребительском кредите (займе) основывается на положениях ГК и состоит из настоящего закона, закона № 395-1, закона № 151-ФЗ, закона № 190-ФЗ, закона № 193-ФЗ, закона № 196-ФЗ и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

В части 1 статьи 3 закона № 353-ФЗ для целей настоящего Федерального закона определяются такие понятия как «потребительский кредит (заем)», «заемщик», «кредитор», «лимит кредитования», «профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов». Иные понятия и термины, используемые в настоящем законе, применяются в том значении, в каком они используются в гражданском законодательстве (часть 2 статьи 3 Закона № 353-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 5 закона № 353-ФЗ договор потребительского кредита (займа) состоит из общих условий и индивидуальных условий, может содержать элементы других договоров (смешанный договор), если это не противоречит настоящему Федеральному закону.

В силу части 7 статьи 5 закона № 353-ФЗ кредитор не может требовать от заемщика уплаты по договору потребительского кредита (займа) платежей, не указанных в индивидуальных условиях такого договора. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и включают в себя, в числе прочего, следующие условия (часть 9 статьи 5 Закона № 353-ФЗ):

сумму потребительского кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его изменения (пункт 1);

(займа) или лимит кредитования и порядок его изменения (пункт 1); процентную ставку в процентах годовых, а при применении переменной процентной ставки — порядок ее определения, соответствующий требованиям настоящего Федерального закона, ее значение на дату предоставления заемщику индивидуальных условий (пункт 4);

в процентах годовых, а при применении переменной процентной ставки — порядок ее определения, соответствующий требованиям настоящего Федерального закона, ее значение на дату предоставления заемщику индивидуальных условий (пункт 4); ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора потребительского кредита (займа), размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения (пункт 12).

В силу части 1 статьи 14 закона № 353-ФЗ нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору потребительского кредита (займа) влечет ответственность, установленную федеральным законом, договором потребительского кредита (займа), а также возникновение у кредитора права потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися по договору потребительского кредита (займа) процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита (займа) в случае, предусмотренном настоящей статьей.

Частью 20 статьи 5 закона № 353-ФЗ предусмотрена следующая очередность погашения задолженности заемщика в случае, если сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита (займа) недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа):

задолженность по процентам; задолженность по основному долгу; неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с частью 21 настоящей статьи; проценты, начисленные за текущий период платежей; сумма основного долга за текущий период платежей; иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).

В силу части 22 статьи 5 закона № 353-ФЗ в договоре потребительского кредита (займа) стороны могут установить один способ или несколько способов исполнения заемщиком денежных обязательств по договору потребительского кредита (займа).

Договор потребительского кредита (займа) заключается в порядке, установленном законодательством для кредитного договора, договора займа, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом (часть 1 статьи 7 закона № 353-ФЗ).

В части 1 статьи 10 закона № 353-ФЗ определена информация, предоставляемая кредитором заемщику после заключения договора потребительского кредита (займа), в частности:

размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского кредита (займа) (пункт 1);

заемщика перед кредитором по договору потребительского кредита (займа) (пункт 1); даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа) (размеры предстоящих платежей заемщика по потребительскому кредиту (займу) с переменной процентной ставкой определяются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом) (пункт 2).

При этом частью 4 статьи 10 закона № 353-ФЗ определено, что информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа) направляется заемщику бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены договором потребительского кредита (займа), но не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.

Законом № 444-ФЗ статья 5 закона № 353-ФЗ была дополнена, в частности, вступившими в силу с 01.05.2022 частями следующего содержания:

с банковского счета заемщика может осуществляться списание денежных средств в счет погашения задолженности заемщика по договору потребительского кредита (займа) в случае предоставления заемщиком кредитной организации распоряжения о периодическом переводе денежных средств либо заранее данного акцепта на списание денежных средств с банковского счета заемщика, за исключением случая, предусмотренного частью 22.2 настоящей статьи (часть 22.1);

с банковского счета заемщика не может осуществляться списание денежных средств, относящихся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Закона № 229-ФЗ и имеющих характер единовременных выплат, в счет погашения задолженности по договору потребительского кредита (займа) без получения кредитной организацией дополнительного согласия заемщика на списание таких денежных средств отдельно по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет заемщика (часть 22.2);

заемщик, предоставивший кредитной организации распоряжение о периодическом переводе денежных средств либо заранее данный акцепт на списание денежных средств со своего банковского счета в целях погашения задолженности по договору потребительского кредита (займа), имеет право в течение четырнадцати календарных дней со дня списания с его банковского счета денежных средств, относящихся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Закона № 229-ФЗ и имеющих характер периодических выплат, обратиться к кредитору с заявлением о возврате таких денежных средств. В случае получения данного заявления заемщика кредитор обязан в течение трех рабочих дней возвратить такие денежные средства на банковский счет заемщика (часть 22.3);

при возврате заемщику ранее списанных с его банковского счета денежных средств в случае, предусмотренном частью 22.3 настоящей статьи, сумма текущей задолженности заемщика увеличивается на сумму возвращенных денежных средств. Обязательства заемщика по уплате задолженности по договору потребительского кредита (займа) в размере возвращенных по его заявлению денежных средств и начисленных на них процентов в размере, не превышающем размера процентов, установленного договором потребительского кредита (займа), со дня возврата кредитной организацией заемщику денежных средств до дня уплаты заемщиком задолженности по договору потребительского кредита (займа) в размере возвращенных ему кредитной организацией денежных средств должны быть исполнены заемщиком в течение семи календарных дней с даты зачисления возвращенных денежных средств на банковский счет заемщика. В течение указанного срока задолженность заемщика в размере возвращенных денежных средств и начисленных на них процентов не считается просроченной, на нее не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней) (часть 22.4);

в случае неисполнения заемщиком в срок, установленный частью 22.4 настоящей статьи, обязанности по погашению задолженности заемщика в размере возвращенных денежных средств и начисленных на них процентов такая задолженность признается просроченной со дня, следующего за днем окончания срока, установленного частью 22.4 настоящей статьи для исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа) по уплате задолженности в размере возвращенных по его заявлению денежных средств и начисленных на них процентов (часть 22.5).

На основании приведенных норм, консультанты пришли к следующим выводам.

К задолженности заемщика по договору потребительского кредита относится любая задолженность, предусмотренная соответствующим договором, в числе которой задолженность по основному долгу, по процентам, по иным платежам (например, комиссии), неустойки (штрафы, пени).

При этом задолженность, не погашенная в установленный договором срок, является согласно нормам ГК просроченной задолженностью.

Понятие «текущая задолженность» не определяется ни законом № 353-ФЗ, ни ГК. Полагаем, что при использовании указанного понятия в терминологии закона № 353-ФЗ под текущей задолженностью заемщика по договору потребительского кредита понимается любая задолженность заемщика по указанному договору на текущую дату, в том числе являющаяся просроченной.

Нормами частей 22.4 и 22.5 статьи 5 закона № 353-ФЗ предусмотрено, что при возврате заемщику ранее списанных с его банковского счета денежных средств они зачисляются в состав текущей задолженности заемщика и числятся в составе такой задолженности до момента погашения заемщиком, но не более семи календарных дней с даты зачисления возвращенных денежных средств на банковский счет заемщика.

В течение указанного срока задолженность заемщика в размере возвращенных денежных средств не считается просроченной, на нее не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней). По истечении указанного срока в случае неисполнения заемщиком обязанности по погашению задолженности в размере возвращенных денежных средств такая задолженность признается просроченной.

Таким образом, по нашему мнению, при возврате Банком заемщику денежных средств, ранее списанных в погашение задолженности по договору потребительского кредита, сумма возвращенных средств увеличит текущую задолженность заемщика:

по процентам — при возврате платежа по процентам, просроченным процентам, по комиссиям — при возврате платежа по комиссиям, по штрафам — при возврате платежа по штрафам, по основному долгу — при возврате платежа по основному долгу, просроченному основному долгу.

Соответственно при возврате платежа по процентам (в том числе просроченным), основному долгу (в том числе просроченному), комиссиям и неустойкам они подлежат учету на счетах для учета соответственно процентов (в том числе просроченных), основного долга (в том числе просроченного), комиссий и неустоек.

Вместе с тем, мы не исключаем наличие у регулятора мнения, отличного от нашего, в связи с чем рекомендуем Банку обратиться с аналогичным вопросом в Банк России.