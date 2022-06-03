«Утренний бухгалтер». Готов новый ФСБУ

Бухгалтерам надо будет по-новому проводить в учете инвентаризацию. Готов новый ФСБУ: мы выяснили подробности.

Свежее разъяснение Роструда. Работник вправе работать на условиях совместительства при отсутствии основной работы.

Уголовку за налоговые преступления все-таки смягчат.

В России скоро появится приложение для дистанционных проверок бизнеса. Любопытно будет взглянуть.

С 1 июня прожиточный минимум – 13 919 руб., МРОТ – 15 279 руб., выросли пенсии и пособия на детей.

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Налоговая проверка: изменения 2022 г. Процедура проведения контроля и меры защиты налогоплательщика (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6105@ от 20.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если землю под ИЖС использовать не по назначению, ставку налога повысят

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/91447 от 12.11.2021

Роструд: Письмо № ПГ/10843-6-1 от 17.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Из-за отгула за работу в выходной нельзя уменьшать зарплату

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