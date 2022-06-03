«Утренний бухгалтер». Готов новый ФСБУ

Бухгалтерам надо будет по-новому проводить в учете инвентаризацию. Готов новый ФСБУ: мы выяснили подробности.
Свежее разъяснение Роструда. Работник вправе работать на условиях совместительства при отсутствии основной работы.
Уголовку за налоговые преступления все-таки смягчат.
В России скоро появится приложение для дистанционных проверок бизнеса. Любопытно будет взглянуть.
С 1 июня прожиточный минимум – 13 919 руб., МРОТ – 15 279 руб., выросли пенсии и пособия на детей.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6105@ от 20.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если землю под ИЖС использовать не по назначению, ставку налога повысят
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/91447 от 12.11.2021
Роструд: Письмо № ПГ/10843-6-1 от 17.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Из-за отгула за работу в выходной нельзя уменьшать зарплату
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