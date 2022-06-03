Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Готов новый ФСБУ

Речь про ФСБУ по инвентаризации.

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Бухгалтерам надо будет по-новому проводить в учете инвентаризацию. Готов новый ФСБУ: мы выяснили подробности

Свежее разъяснение Роструда. Работник вправе работать на условиях совместительства при отсутствии основной работы.

Уголовку за налоговые преступления все-таки смягчат

В России скоро появится приложение для дистанционных проверок бизнеса. Любопытно будет взглянуть. 

С 1 июня прожиточный минимум – 13 919 руб., МРОТ – 15 279 руб., выросли пенсии и пособия на детей

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Разработка нормативов для инструментов управленческого учета

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Лицензионные платежи: как снизить валютные и налоговые риски

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Мини-автоматизация без бюджета: экономим 3 часа в день

Дата проведения: 8 июня, среда

Налоговая проверка: изменения 2022 г. Процедура проведения контроля и меры защиты налогоплательщика (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 8 июня, среда

Agile для решения бизнес-задач

Дата проведения: 8 июня, среда

Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя в новых условиях

Дата проведения: 7 июня, вторник

Новый порядок приема на работу

Дата проведения: 7 июня, вторник

Бонусная система продавцов: возможна переплата?

Дата проведения: 7 июня, вторник

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Дата проведения: 7 июня, вторник

НДС и налог на прибыль: сложные вопросы налогообложения

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«Утренний бухгалтер». Мораторий на блокировку счетов продлили еще на месяц

То есть до 1 июля 2022.

Как рассчитываться с иностранными правообладателями. Обзор временных правил

Вышел очередной временный законодательный акт из-за наложенных на Россию санкций и действий недружественных стран. На этот раз решение президента касается интеллектуальной собственности.

Электронная подпись: что изменится в 2022 году

В июле 2021 начались масштабные изменения в сфере электронной подписи. Они влияют на всех, кто сдает отчетность через Интернет, а также и во всех остальных различных случаях. Рассказываем, как получить, продлить ЭП.

Три способа оптимизации ФОТ в кризис: кому это нужно и как сделать правильно

Кризис — повод выстроить бизнес-процессы по-другому и сделать их еще стабильнее, чем до кризиса. Если все же предварительный анализ показывает проседание бизнеса в процентном и денежном выражении, имеет смысл сократить ФОТ.

Все, что нужно знать бизнесу о налоговых льготах 2022 года

26 марта 2022 года в связи с введенными против России санкциями вступил в силу ФЗ № 67 с изменениями в Налоговом кодексе. Это закон содержит пакет налоговых мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Как руководителю выстроить нематериальную мотивацию в коллективе

Если затронуть историю, то идет много споров, кто первый произнес знаменитое выражение: «Кадры решают все» — Бисмарк или Сталин, но сама суть фразы не меняется. Ее посыл идет в том, что, если бы не кадры, а именно квалифицированные специалисты, экономика бы стояла на месте.

Как понимать новую судебную практику с участием истцов из недружественных стран

Можно ли применять презумпцию недобросовестности в отношении компаний из «недружественных» стран, почему этот аргумент учитывает суд, куда движется практика, расскажем в этой статье.

Цитата дня. Про всё в порядке

Всё у бизнеса хорошо с проверками, никто из проверяющих не жестит и не нарушает ничего, поэтому и призывать жаловаться на контролеров никого не надо. Примерно так считает Михаил Мишустин.

«Ночной бухгалтер». Печатайте первичку хоть на папирусе. Минфин разрешил

Если точнее, то разрешили любой формат бумаги для первичных документов. Это опять связано с ее дефицитом, который то есть, то его нет.

🔒 Как получить сертификат происхождения товаров СТ-1: инструкция

В марте Правительство ввело временный порядок вывоза промтоваров в некоторые страны СНГ. Один из вариантов экспорта заключается в получении сертификата о происхождении товара. Для вывоза в СНГ это форма СТ-1.

🔒 Можно ли заключать договор с удаленщиком, если он будет работать из-за рубежа?

Рассмотрим пример, когда работник, который трудится дистанционно в российской организации, решил переехать за границу и не хочет увольняться. Как оформить, как быть с НДФЛ и взносами?

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6105@ от 20.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если землю под ИЖС использовать не по назначению, ставку налога повысят

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/91447 от 12.11.2021

Роструд: Письмо № ПГ/10843-6-1 от 17.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Из-за отгула за работу в выходной нельзя уменьшать зарплату

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Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

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