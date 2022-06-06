Новая форма 4-ФСС, рост пособий и штрафов, ошибки в 6-НДФЛ — все важное за неделю

Общую тенденцию на позитив уловили и налоговики, поэтому теперь вместо достаточно унылой сине-зеленой униформы, они будут встречать нас в фирменной одежде с добавлением оранжевого цвета. Согласитесь, гораздо веселее будет решать возникшие проблемы, в частности по налогам.

Кстати, за 4 месяца 2022 года их собрали на треть больше, чем за такой же период прошлого года. Недоброжелатели считают это результатом ужесточения налогового администрирования и увеличением числа выездных проверок. На самом деле, по мнению ИФНС, это просто бизнес заработал после ковида.

И по традиции — новый рецепт. Сегодня — это салат из огурцов и курицы. Нам понадобится половина тушки небольшого цыпленка и 5 огурцов. Для заправки нужны горсть мяты, 1 шт. лайма, соевый соус — 2 ст. л., по 1 ст. л. кунжутного масла и коричневого сахара, 3 горошины черного перца, 2 маленьких сушеных перца чили и соль. Половинку тушки цыпленка предварительно отварить и остудить. Огурцы нарезать вдоль длинными тонкими полосками. С курицы снять кожу, мясо отделить от костей и разобрать его на длинные тонкие волокна. Из лайма выжать сок. Мяту мелко нарезать. Для заправки растереть в ступке черный перец, чили, сахар и соль, добавить мяту, сок лайма, соевый соус и кунжутное масло, все перемешать. Соединить мясо курицы с огурцами, влить заправку и все перемешать. Сразу же подавать на стол. Не только вкусно, но и полезно — особенно тем, кто озабочен весом.

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