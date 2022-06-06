Новая форма 4-ФСС, рост пособий и штрафов, ошибки в 6-НДФЛ — все важное за неделю

Общую тенденцию на позитив уловили и налоговики, поэтому теперь вместо достаточно унылой сине-зеленой униформы, они будут встречать нас в фирменной одежде с добавлением оранжевого цвета. Согласитесь, гораздо веселее будет решать возникшие проблемы, в частности по налогам.
Кстати, за 4 месяца 2022 года их собрали на треть больше, чем за такой же период прошлого года. Недоброжелатели считают это результатом ужесточения налогового администрирования и увеличением числа выездных проверок. На самом деле, по мнению ИФНС, это просто бизнес заработал после ковида.
И по традиции — новый рецепт. Сегодня — это салат из огурцов и курицы. Нам понадобится половина тушки небольшого цыпленка и 5 огурцов. Для заправки нужны горсть мяты, 1 шт. лайма, соевый соус — 2 ст. л., по 1 ст. л. кунжутного масла и коричневого сахара, 3 горошины черного перца, 2 маленьких сушеных перца чили и соль.
Половинку тушки цыпленка предварительно отварить и остудить. Огурцы нарезать вдоль длинными тонкими полосками. С курицы снять кожу, мясо отделить от костей и разобрать его на длинные тонкие волокна. Из лайма выжать сок. Мяту мелко нарезать. Для заправки растереть в ступке черный перец, чили, сахар и соль, добавить мяту, сок лайма, соевый соус и кунжутное масло, все перемешать. Соединить мясо курицы с огурцами, влить заправку и все перемешать. Сразу же подавать на стол.
Не только вкусно, но и полезно — особенно тем, кто озабочен весом.
Ну, а теперь к полезному — новостям недели.
Важно!
- Налоговики еще месяц не будут блокировать счета.
- ФСС и ПФР переходят на принцип «одного окна».
- Валютных проверок не будет до 31 декабря 2022 года.
- С 1 июня вырастут пособия по больничным. Что меняется — в таблице.
- Утвердили новую форму 4-ФСС.
- С 8 июня в разы увеличатся противопожарные штрафы.
- Налоговики назвали типичные ошибки бухгалтеров в форме 6-НДФЛ.
- Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум повысили на 10%. Документ подписан.
- С 2023 года зарплату будут по-новому пересчитывать в пенсионные баллы.
- Стал известен срок сдачи отчетов о вакансиях в центр занятости.
- Ключевую ставку снизили до 11%.
Обращаем внимание!
- Кто, как и когда может применять АУСН: ФНС открыла сервис по новому спецрежиму.
- За вредную работу надо выдавать молоко, кефир или йогурт.
- Попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее.
- Отказ по новой форме получат те, у кого нет права на освобождение от НДС.
- Определены правила обмена электронными перевозочными документами.
- Проценты от банка могут лишить IT-компанию льготы по налогу на прибыль.
- Проценты по вкладам не облагаются НДФЛ. Проконтролируйте ваш банк.
- Налоговики направляют повестки на допрос через дверную щель.
- АИС «Налог-3» подружат с налоговым мониторингом.
- Верховный суд оставил в силе фальшивые уточненки по НДС.
Для информации
- ПФР будет передавать в Росстат обезличенные данные о работниках, работодателях, зарплате и страховых взносах.
- ЦБ рекомендовал банкам принимать электронные доверенности.
- Еще больше импортного оборудования не будет облагаться НДС.
- Топ-11 Mobile Banking Rank 2022: названы лучшие мобильные банки для управления бизнес-финансами.
- Ваши пенсионные взносы в НПФ не пропадут. — Их застрахуют так же, как вклады.
- На продажу валютной выручки у экспортеров теперь есть 120 дней.
- Российским туроператорам обнулят налоги.
- С 1 декабря ИНН можно будет оформить через Госуслуги .
- Спорную норму по дивидендам и взысканиям во время банкротного моратория могут пересмотреть.
- С 1 июня средняя пенсия составит 19,3 тыс. рублей.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Бухгалтеры с боем заставляют налоговиков заверять книгу доходов ИП.
- Первичку можно печатать на бумаге любого размера.
- Брать ли трубку, если директор звонит в обед?
- Предприниматель отчитывался по упрощенке, но суд решил, что перехода на УСН не было.
- Бухгалтеры спорят, стоит ли заходить в личный кабинет налогоплательщика через Internet Explorer.
- В первичке должны быть обязательные реквизиты, чтобы она годилась для расходов по налогу на прибыль.
- С продажи старой оргтехники со склада компании торговый сбор платить не надо.
- Срок амортизации основных средств б/у зависит от того, сколько их использовал бывший собственник.
В планах
- Крупные компании могут получить новые налоговые льготы.
- С контрагентами можно будет поделиться своей налоговой тайной.
- Порог контроля финансовых операций хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн рублей.
- Минфин планирует легализовать криптовалюты для международных расчетов.
А тем временем...
- Люди испугались кризиса и перестали набирать кредиты. ЦБ обеспокоен.
- Центробанк протестирует цифровой рубль на реальных клиентах.
- Разрешили учреждать дружественные иностранные компании дружественной валютой.
УПС...
- Доступ к вашему номеру телефона предлагают дать коллекторам.
- За того парня. Двойники-однофамильцы продолжаются расплачиваться по долгам за нерадивых тезок.
- Снижения взносов для ИП не будет. Минфин против.
- Бизнес попал в оборот: Минцифры одобрило законопроект об увеличении штрафа за утечку данных до 3%.
- Двойной обман: мошенники стали использовать номера россиян для подмены.
- Тинькофф Банк больше не будет принимать вклады в валюте.
- Из-за остановки завода Mercedes без работы могут остаться 1,5 тысячи человек.
- Форму Р26001 на закрытие ИП сможет заверять начальник тюрьмы.
О как!
- «Держите деньги в рублях». Банкам разрешат вводить отрицательные проценты по валютным счетам.
- Проценты по банковским счетам ИП могут обложить налогом дважды.
- Если компания не вправе отказаться от подарка, налог на прибыль платить не придется.
- «Обман на обмане». Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества с «компенсацией».
- Wildberries отрицает, что ввел штрафы за возврат товара.
Об ипотеке...
- Всех оставшихся ипотечных заемщиков переведут в рубли.
- Сбербанк впервые запустил ипотеку без первоначального взноса.
- Льготную ипотеку дадут на строительство дома своими силами.