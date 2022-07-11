Кому и как платить премию при передаче дел сотрудником

Выплата премии — право, а не обязанность работодателя. Но это еще зависит и от того, как правила премирования указаны в локальных актах компании: входят ли они в систему оплаты труда, на каком основании рассчитываются и т. д. Есть и другой немаловажный вопрос — как быть, если в дату выплаты сотрудник уже не работает?

Судебная практика чаще встает на сторону работника, но ТК и ведомства говорят однозначно: если премия платится за период или выполненную работу, которую делал сотрудник, он должен получить деньги. Иначе это дискриминация.

Ситуация может повернуться и по-другому: один сотрудник увольняется, а другой оформляется в штат. Вот ситуация из практики. Человек решил уволиться по собственному желанию и в течение месяца передавал дела новому работнику. Должность у них одна и та же, ответственность — тоже, а компания как раз в это время платила квартальную премию. Кому и как ее начислять?

В данной ситуации законодательство и практика предлагают четыре варианта оплаты премии:

1. Пропорционально отработанному времени

Оплатить премию увольняющемуся и новому сотруднику пропорционально отработанному времени. Скажем, если работник принят после начала учетного периода или его не было в течение учетного периода, премия будет рассчитываться пропорционально отработанному.

Такой вариант не несет рисков, т. к. в случае споров можно доказать точный период их работы.

2. По фактической «помощи»

Оплатить премию увольняющемуся и новому сотруднику, исходя из фактического вклада каждого в достижение индивидуальных показателей. В Положении о премировании может быть указан такой пункт. Тогда конкретная премия определяется фактическим вкладом каждого работника в достижении планового показателя отдела / подразделения.

Допустим, доля первого сотрудника от общего плана составила 30%, а нового — 20%.

Такой вариант тоже будет безрисковым, так как в случае спора вы сможете подтвердить документально вклад каждого из них.

3. Не платить премию увольняемому

Можно не платить премию сотруднику, который увольняется. Формально в ЛНА работодатель может указать, что премия начисляется, если на момент выплаты человек состоит в штате или размер и порядок выплаты определяется отдельным приказом.

Если такое условие указано в Положении, компания не обязана выплачивать такому работнику премию.

Однако такой вариант несет риски. Суды признают, что отказ от выплаты, если сотрудник уже не трудится, но работал в период, за который она начисляется, будет дискриминацией. Прекращение договора не лишает права на получение вознаграждения за труд, в т. ч. стимулирующих выплат за отработанное время.

В подтверждение — определения Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.01.2021 № 88-773/2021 и определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 27.01.2020 № 88-1174/2020.

При этом дискриминация при начислении зарплаты не допускается. А нормы локальных актов, ухудшающие положение работника по сравнению с теми, что есть в законе, не должны применяться. Об этом прямо говорит ст. 8 ТК. Значит, есть риск, что суд обяжет выплатить ее.

Хотя есть и практика, говорящая об отсутствии дискриминации при невыплате премии вследствие увольнения. Например, апелляционное определение Нижегородского областного суда от 10.04.2018 по делу № 33-3694/2018.

4. Премия всем работникам в произвольном размере

Наконец, есть четвертый вариант — выплатить премию сотрудникам в произвольном размере. На это можно ссылаться, если во внутреннем документе сказано, что премии не являются гарантированными и выплачиваются по усмотрению работодателя. Или — при наличии свободных денежных средств.

Мы отталкиваемся от того, что премия — право, а не обязанность компании. В связи с этим компания может не платить ее совсем или заплатить в произвольном размере. Но здесь надо учитывать риск, что при невыплате придется доказывать свою.

Так или иначе, при выплате премии надо ориентироваться, прежде всег,о на внутренние документы и как в них описан порядок и условия премирования. Исходя из этого — и принимать решение, учитывая возможные риски.