«Утренний бухгалтер». Лимит УСН по численности и ОС могут увеличить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Могут разрешить применять УСН бизнесу с численность более 100 человек и стоимостью ОС свыше 150 млн руб.

Мораторий на банкротства себя не оправдал. Продлевать его не будут.

В стране появится больше морских курортов на Азове, Балтике и Каспии. Теперь иностранцы будут приезжать к нам.

Если сотрудник в рабочее время делает другую работу, можно настучать на него второму работодателю.

Проверки бизнеса могут отменить навсегда. Прозрачность расчетов обеспечит цифровой рубль.

Бухгалтеры жалеют, что расчетный счет нельзя защитить от залетных платежей физлиц.

Новости

— Можно будет открывать криптокошельки на территории России. После теста на знания разрешат держать 600 тысяч

— При передаче авто между обособками транспортный налог в новую ИФНС платят со следующего месяца

— Если сотрудника незаконно уволили, за вынужденный прогул надо уплатить взносы и сдать уточненный РСВ

— Mir Pay не работает. Люди жалуются неделю

— ⚡Проверки бизнеса могут отменить навсегда. Прозрачность расчетов обеспечит цифровой рубль

— Из ФСБУ по инвентаризации предлагают убрать норму о взаимозачете при пересортице

— Озвучили тарифы платы за НВОС на 2023 год

— Бухгалтеры жалеют, что расчетный счет нельзя защитить от залетных платежей физлиц

— Малому бизнесу предоставят финансовую, правовую и методическую поддержку. Чтобы был готов к работе с госзаказчиками

— Промышленная ипотека: 7 лет, 3-5%, 500 млн рублей

— Дальневосточную ипотеку под 2% продлят до 2030. И упростят параметры для кандидатов

— 👊 Если сотрудник в рабочее время делает другую работу, можно настучать на него второму работодателю

— В стране появится больше морских курортов на Азове, Балтике и Каспии. Теперь иностранцы будут приезжать к нам

— Мораторий на банкротства себя не оправдал. Продлевать его не будут

— Латвия, Литва и Эстония договорились не впускать россиян. Финляндия границу не закрыла

— 🏰 Самозанятым могут наконец-то разрешить сдавать в аренду апартаменты

— 98% кредитов с господдержкой получил малый и средний бизнес

— Знаний по дроблению не хватает. Вот материалы для собственников и директора

— 🙏 Бизнес просит избавить гостиницы от раздельного учета по НДС и установить на все услуги ставку 0%

— «Сберкорус» упрощает компаниям работу с самозанятыми. И там сейчас всплеск регистраций

— Самозанятые хотят получать больничные и готовы платить ради этого взносы

— Альфа-Банк выдает клиентам кольца. Ими можно оплатить покупки в терминалах

— Инфляция по итогам года составит 12%

— 📑 Скоро будут новые бланки уведомлений об обработке персональных данных

— Люди смогут покупать золото и серебро напрямую у заводов

— ⚡ Могут разрешить УСН бизнесу с численность более 100 человек и стоимостью ОС свыше 150 млн руб.

— Home Credit продал активы в России. И ушел с рынка

— Многодетным и прочим льготникам предложат хранить свои деньги на вкладе с повышенной ставкой

— Средний срок ипотеки в московских новостройках впервые превысил 25 лет

События

Трансформация из РСБУ в МСФО

Дата проведения: 14 сентября, среда

Расходы на Рекламу и затраты на стимулирование лояльности потенциальных и существующих клиентов физических и юридических лиц.

Дата проведения: 14 сентября, среда

ПСН: кому нужна касса и как ее подобрать

Дата проведения: 13 сентября, вторник

НДС: новости и сложности 2022 года

Дата проведения: 13 сентября, вторник

Нюансы начисления и выплаты зарплаты в 2022 году

Дата проведения: 13 сентября, вторник

Изменения 2022 года. Расходы, убытки, резервы в бухгалтерском и налоговом учете в 2022 году: обоснованность, оправданность, контроль

Дата проведения: 13 сентября, вторник

Экстренный вебинар по маркировке рекламы. Как передать данные в Роскомнадзор

Дата проведения: 12 сентября, понедельник

«Бесплатные УНЭП для всех, или «Госключ» в Directum HR Pro»

Дата проведения: 12 сентября, понедельник

Налоговые вычеты у работодателя. Единый налоговый платеж

Дата проведения: 12 сентября, понедельник

Все изменения 2022-2023 гг. в учете строительных организаций в Сочи! Отчетность застройщиков, налоговые риски и схемы по Закону 214-ФЗ.

Дата проведения: 12 сентября, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Из Тайланда и Египта теперь онлайн не поработаешь?

Вода — мокрая, огонь — горячий, а удаленка — онлайн (и неважно откуда). Так мы это понимаем. Но чиновник, он по-другому как-то устроен и отрицает очевидное. Роструд считает, что удаленные сотрудники российской компании должны работать только из России.

— Субсидиарка финансовых директоров: за что наступает и когда можно избежать. Примеры из судебной практики

В последние годы количество подаваемых заявлений о субсидиарной ответственности неуклонно растет, практически в каждом деле о банкротстве кредиторы и арбитражные управляющие используют данный инструмент для давления на контролирующих лиц с целью погашения задолженности.

— Использование факсимиле

Руководители крупных компаний вынуждены ежедневно подписывать множество документов. Факсимиле — один из способов снять с них эту нагрузку. На каких документах можно ставить такую подпись, а на каких — нет, каковы риски использования факсимиле, рассказывается в нашей статье.

— Как отразить в 1С выходное пособие, если его размер превышает трехкратный среднемесячный заработок

Разберем алгоритм действий бухгалтера в программах 1С, когда налогообложения не избежать, т. е. когда сумма выходного пособия превышает трехкратный среднемесячный заработок, а на Крайнем Севере — шестикратный.

— Обязана ли компания предоставлять КУДиР в ходе камеральной проверки?

Налоговый орган при проведении камеральной проверки декларации вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения. Может ли он запросить книгу учета доходов и расходов?

— Сколько доплачивать за работу ночью и в праздники

Работа по ночам, в выходные и в праздничные дни оплачивается, как правило, в повышенном размере. Казалось бы, все здесь ясно. Но не всегда. Например, нужно ли платить больше при сменной работе? А как определять эти суммы, если зарплата установлена в размере МРОТ? Разберемся.

— После переплаты по налогу прошло более трех лет. Есть ли шанс ее вернуть?

Налоговики убеждают, что с переходом на ЕНС вопрос возврата переплат отпадет сам собой. Но, как минимум пока, он еще актуален. Мы расскажем, когда вернуть просроченную переплату можно через суд, а когда даже туда обращаться уже бесполезно.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-15/9241@ от 26.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если сотрудника незаконно уволили, за вынужденный прогул надо уплатить взносы и сдать уточненный РСВ

ФНС: Письмо № БС-4-21/11473@ от 31.08.2022

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