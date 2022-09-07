«Утренний бухгалтер». Из Тайланда и Египта теперь онлайн не поработаешь?

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Работодатель вправе запретить удаленщику работать из заграницы.

Розничные продавцы просят обратно проверки. Кошмары сняли, контрафакт подняли.

АЭ, Индия, Армения, Азербайджан присоединились к МСП.РФ. Продавайте свою продукцию им.

России появится новый автомобильный бренд.

В Санкт-Петербурге малому бизнесу отдали в аренду Кронштадт. Без торгов.

Новости

— Работодатель вправе запретить удаленщику работать из заграницы

— ❗ В новом едином отчете в СФР, который заменит формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ, будет специальный раздел для бюджетников

— Инкассация подорожает. Тариф на перевозку наличных вырастет на 30%

— Розничные продавцы просят обратно проверки. Кошмары сняли, контрафакт подняли

— Прощенный иностранной фирмой заем не облагается налогом, даже если он возник из-за новации долга за товары

— Сдать уточненный 6-НДФЛ за 2021 год с обнулением налога по матвыгоде лучше до сдачи текущего отчета

— Самый популярный прием мошенников, чтобы увести деньги с карты

— Сбер выдает кредиты в юанях. И в индийской рупии

— Если компания раздробила бизнес до 1 июля, новая IT-фирма может платить пониженные взносы

— В стране выросла денежная масса. Это провоцирует рост инфляции

— ОАЭ, Индия, Армения, Азербайджан присоединились к МСП.РФ. Продавайте свою продукцию им

— За обучение ребенка в иностранном вузе можно получить соцвычет по НДФЛ

— «Лаборатория Касперского» выходит на Ближний Восток, Африку и Китай. С российским аналогом SAP

— Как оценить справедливую и ликвидационную стоимость. Расскажем на вебинаре

— Сбер тоже перейдет на китайские банкоматы. И вместо Windows зашьет свою операционку

— Самозанятые зарабатывают 2,5 млрд рублей в день

— Сбер запустит «Зеленую ипотеку» в 2023 году. Пока стройки не отвечают требованиям

— НДПИ могут снизить. Так Минприроды предлагает стимулировать добычу полезных ископаемых

— Требуют вернуть индексацию пенсий бесплатным муниципальным сотрудникам

— В России появится новый автомобильный бренд

— В Санкт-Петербурге малому бизнесу отдали в аренду Кронштадт. Без торгов

— С 1 октября неквалифицированные инвесторы не смогут купить ценные бумаги недружественных стран

— ЦБ запретил банкам ущемлять инвалидов и пенсионеров при выдаче кредитов

— При приеме на работу дембеля не надо никуда слать сообщения

— Мосбиржа открывает нерезидентам доступ к торгам. Нерезидентам из дружественных стран

— Тинькофф запустил переводы в евро и долларах для юрлиц в Армению и Узбекистан

— Важные новости 6 сентября в одной строке

— В России снова откроются магазины Reebok. Уже устанавливают вывески с новым названием

— Бухгалтеры утверждают, что размер аванса у сотрудников в 2023 году не уменьшится

— Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения

— Интернет в России станет быстрее и доступнее

— При АУСН можно учесть в расходах торговый сбор и агентский НДС, а НДФЛ и страховые взносы – нельзя

— Налоговики вправе требовать у компании карточки по счетам бухучета

События

Изменения 2022 года. Расходы, убытки, резервы в бухгалтерском и налоговом учете в 2022 году: обоснованность, оправданность, контроль

Дата проведения: 13 сентября, вторник

Экстренный вебинар по маркировке рекламы. Как передать данные в Роскомнадзор

Дата проведения: 12 сентября, понедельник

«Бесплатные УНЭП для всех, или «Госключ» в Directum HR Pro»

Дата проведения: 12 сентября, понедельник

Все изменения 2022-2023 гг. в учете строительных организаций в Сочи! Отчетность застройщиков, налоговые риски и схемы по Закону 214-ФЗ.

Дата проведения: 12 сентября, понедельник

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ В 2022 Г. Расчеты с подотчетными лицами

Дата проведения: 12 сентября, понедельник

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ В 2022 Г. Расчеты с подотчетными лицами

Дата проведения: 12 сентября, понедельник

НОВЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ. ПРИМЕНЕНИЕ ЭДО

Дата проведения: 12 сентября, понедельник

Новые ФСБУ: оценка активов по справедливой стоимости и тест на обесценение

Дата проведения: 9 сентября, пятница

Летние изменения НК РФ

Дата проведения: 9 сентября, пятница

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам.

Дата проведения: 9 сентября, пятница

Статьи

— Как россиян мягко подталкивают к оплате по QR-коду. Почему чаще всего это невыгодно

Я уже неоднократно писала про оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей. Выглядит это так: сканируете с мобильного телефона куар-код, подтверждаете в приложении банка, деньги снимаются со счета. СБП привязана именно к банковскому счету, наличие карты необязательно.

— Семь случаев, когда даже неработающий пенсионер должен заплатить налог государству

Принято считать, что неработающий пенсионер не должен платить государству никаких налогов, т. к. он льготник. Но это вовсе не так: в ряде случаев даже у неработающего пенсионера возникают налоговые обязательства.

— Что делать, когда задолженность по налогам взыскивают с двух сторон

Государство сурово относится к недоимщикам. Взыскать задолженность по налогам с них могут и налоговики, и приставы. Причем нередко они действуют одновременно. А усугубляет все человеческий фактор. Об этом – далее.

— Можно ли оплатить переезд удаленному работнику и куда отнести расходы

Два главных правила дистанционного труда — работа не на территории компании и использование Интернета или других средств связи. А у компании есть ряд доп. обязательств, в т. ч. организовать порядок взаимодействия, компенсировать человеку расходы, связанные с работой. Например, оплата интернета, амортизация личной техники, мебель (по необходимости), электричество.

🔒 Разбор. Работодатели будут ежемесячно сдавать новый отчет о зарплате сотрудников

За январь 2023 года надо будет сдавать новый отчет. Срок сдачи – до 27 февраля 2023 года.

— Какую минимальную продолжительность обеда установить работнику, чтобы не было нарушений

Работник вправе не использовать предоставляемый ему работодателем перерыв на обед и отдых, но, продолжительность рабочего дня в таком случае уменьшаться все равно не будет. Таково мнение Роструда.

🔒 Что делать, если налоговики обвинили компанию заочно

Когда организация узнает от партнера, что на налоговой «комиссии» ее фактически обвинили в недобросовестности, она пытается добиться сатисфакции от инспекции. Но это бесполезно. На самом деле, действовать нужно с другой стороны. Об этом расскажем далее.

— Цитата дня. О мощной налоговой аналитике и сексизме в акте проверки

Адвокат Вячеслав Василевский в запрещенной соцсети поделился скриншотом реального акта налоговой проверки. Налоговики из Подмосковья, доказывая, что контрагент не осуществлял реальной деятельности, продемонстрировали чудеса аналитических способностей.

— Оплата длительного больничного: на какие нюансы надо обратить внимание бухгалтеру

Длительный больничный — оплата такого листка нетрудоспособности имеет ряд нюансов, связанных как с правилами выдачи самих больничных листов, так и с максимальной продолжительностью оплаты пособий по разным причинам нетрудоспособности. Об этих нюансах пойдет речь в статье.

— Надо ли платить взносы с праздничных премий? Свежее разъяснение суда

Вопрос, облагается ли премия к празднику страховыми взносами, остаётся спорным. У Минфина одна позиции, а суды, как правило, склоняются к ровно противоположной. Разбираем их в этой статье.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/75580 от 04.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости За обучение ребенка в иностранном вузе можно получить соцвычет по НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/78713 от 12.08.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/67936 от 14.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Прощенный иностранной фирмой заем не облагается налогом, даже если он возник из-за новации долга за товары

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