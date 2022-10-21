«Утренний бухгалтер». Минфин изменит ФСБУ 6/2020

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Чтобы малому бизнесу было проще проводить инвентаризацию, чиновники изменят учет ликвидационной стоимости основных средств по ФСБУ 6/2020.
Переход на машиночитаемые доверенности хотят перенести на 1 сентября 2023 года: проект уже в Думе.
Программу по подключению российских школ к Wi-Fi приостановили. Минцифры говорит, что вынужденно.
Будут особые условия для нового универсального пособия, которое хотят ввести на детей в следующем году.
Собрали в небольшой обзор топ бухгалтерских болей последних дней: почитайте.
Как бухгалтеру начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше
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Новости
- Переход на машиночитаемые доверенности откладывается до 1 сентября 2023 года
- Пока не утвердили новые коды для СЗВ-ТД, штрафовать за несдачу отчета за мобилизованных не будут
- Доверять проверку счетчиков нужно только аккредитованным организациям и ИП
- Дистанционщик, работающий за границей, сам платит НДФЛ, если он резидент
- При изъятии земли для госнужд надо сдать декларацию 3-НДФЛ
- Путин упразднил Ростуризм
- ИП вызывают на допрос в налоговую, как свидетеля по обстоятельствам деятельности ООО, с которым у ИП никогда никаких отношений не было
- На выплаты за лизинг иностранной техники могут ввести мораторий. Деньги берут, а сервис и обслуживание не оказывают
- В ФСБУ 6/2020 изменят норму о ликвидационной стоимости ОС
- Еще один киргизский банк прекратил принимать карты «МИР»
- Услуги сайта HH.ru подорожали в несколько раз. Из-за этого ритейлеры повышают цены на товары
- Прожиточный минимум на 2024 год составит 15 тыс. руб.
- С кафе требуют финансовый паспорт для заключения договора на комплексные обеды. Не ведитесь
- Не забудьте сегодня сдать расчет 4-ФСС, если он у вас бумажный
- Банк «Кыргызстан» приостановил обслуживание карт «Мир»
- Отчислений в ПФР и ФСС с денежного довольствия военнослужащего нет. А вот НДФЛ удержат
- Треть российских предпринимателей пользуются услугами самозанятых, а не нанимают сотрудников в штат
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим женщинам не войдет в состав универсального пособия
- Учреждение может оказывать благотворительную помощь беженцам и мобилизованным. Но есть ряд условий
- Таксистам будут давать льготные заказы, если они заключат договоры негосударственного пенсионного обеспечения или ДМС
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет безработным будут платить, только если они малоимущие
- Не позднее 31 октября ИТ-компаниям нужно направить согласие на раскрытие налоговой тайны. Опрос
- Банки и страховые компании должны получить согласие на перевод документов в электронный формат
- ИФНС вызывает срочно из-за трехлетнего убытка. Бухгалтер не в городе, директор не в теме. Какие последствия?
- Яндекс и Сбер не будут оплачивать больничные самозанятым и платить за них взносы
- «Уралсиб» улучшил условия по входящим валютным переводам
- Работнику-пенсионеру нельзя отказать в отпуске без содержания
- Главные новости 20 октября одной строкой
- Проблемные вопросы мобилизации предпринимателей будут решать региональные омбудсмены
- Россиян защитят от недобросовестных управляющих компаний
- «VK Реклама» будет продвигать сайты через платформу
- В Райффайзенбанке увеличили минимальную сумму хранения долларов без комиссии
- Программа по подключению школ к Wi-Fi приостановлена
- Оформить виртуальную карту «МИР» можно без комиссии и со скидкой на сайте mos.ru
События
NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения
Дата проведения: 27 октября, четверг
Как бухгалтеру начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше
Дата проведения: 26 октября, среда
Когда договор аренды становится причиной споров с налоговой?
Дата проведения: 26 октября, среда
Новеллы в гражданском кодексе о недвижимом имуществе
Дата проведения: 26 октября, среда
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 26 октября, среда
Расчеты по договорам в условных единицах и в иностранной валюте в 2022 году: сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета
Дата проведения: 26 октября, среда
5 ФСБУ: частые вопросы бухгалтеров
Дата проведения: 25 октября, вторник
Экзотические способы оптимизировать налоги
Дата проведения: 25 октября, вторник
6-НДФЛ: о каких нюансах заполнения надо знать?
Дата проведения: 25 октября, вторник
Практика ведения бизнеса с Китаем
Дата проведения: 25 октября, вторник
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Сегодня — очередная история о сетевом мошенничестве. В заголовках новостей этот случай называют «криптовалютным мошенничеством», но это не совсем верно. По сути точно так же злоумышленник мог врать про вложения в акции, недвижимость, «реальный развивающийся бизнес», потому что по факту похищенные деньги никуда не инвестировались.
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Есть ситуации, когда покупатель просит у упрощенца выставить счет-фактуру с НДС. Если по каким-то причинам отказать в такой просьбе нельзя, выставить счет-фактуру можно. Подробности в статье.
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Документы
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 44 от 24.12.2020
ФНС РФ: Письмо № СА-4-7/12693@ от 17.07.2015
Верховный Суд РФ: Определение № 309-КГ18-10529 от 06.08.2018
Федеральный закон № 115-ФЗ от 03.06.2009
Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011
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