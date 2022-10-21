Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Минфин изменит ФСБУ 6/2020

Речь идет про ликвидационную стоимость основных средств.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Чтобы малому бизнесу было проще проводить инвентаризацию, чиновники изменят учет ликвидационной стоимости основных средств по ФСБУ 6/2020.

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Документы

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 44 от 24.12.2020

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Верховный Суд РФ: Определение № 309-КГ18-10529 от 06.08.2018

Федеральный закон № 115-ФЗ от 03.06.2009

Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011

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