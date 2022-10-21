«Утренний бухгалтер». Минфин изменит ФСБУ 6/2020

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Чтобы малому бизнесу было проще проводить инвентаризацию, чиновники изменят учет ликвидационной стоимости основных средств по ФСБУ 6/2020.

Переход на машиночитаемые доверенности хотят перенести на 1 сентября 2023 года: проект уже в Думе.

Программу по подключению российских школ к Wi-Fi приостановили. Минцифры говорит, что вынужденно.

Будут особые условия для нового универсального пособия, которое хотят ввести на детей в следующем году.

Собрали в небольшой обзор топ бухгалтерских болей последних дней: почитайте.

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Новости

События

NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения

Дата проведения: 27 октября, четверг

Как бухгалтеру начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше

Дата проведения: 26 октября, среда

Когда договор аренды становится причиной споров с налоговой?

Дата проведения: 26 октября, среда

Новеллы в гражданском кодексе о недвижимом имуществе

Дата проведения: 26 октября, среда

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 26 октября, среда

Расчеты по договорам в условных единицах и в иностранной валюте в 2022 году: сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения: 26 октября, среда

5 ФСБУ: частые вопросы бухгалтеров

Дата проведения: 25 октября, вторник

Экзотические способы оптимизировать налоги

Дата проведения: 25 октября, вторник

6-НДФЛ: о каких нюансах заполнения надо знать?

Дата проведения: 25 октября, вторник

Практика ведения бизнеса с Китаем

Дата проведения: 25 октября, вторник

Статьи

— Что такое военное положение и средний уровень реагирования: ликбез по новым режимам из указов Путина

Новые указы президента вводят особые режимы в регионах России. Разбираемся, что про это надо знать.

— Как работать удаленно в 1С:БГУ 8: облачные решения и сервисы от 1С

Некоторые учреждения применяли удаленную работу и ранее, многие впервые начали использовать ее в период пандемии, но большинство признали преимущества этого режима работы, следствием чего стал рост интереса к способам организации удаленной работы. В статье мы рассмотрим, какие есть способы, в чем заключаются их особенности и ограничения.

— «Утренний бухгалтер». Мобилизованным бизнесменам дадут 5 суток на решение бизнес-вопросов

Госдума приняла закон.

— Банкротства физлиц продолжили расти, несмотря на мораторий

Федресурс подвел итоги банкротств в России за три квартала 2022 года

— Женщина взяла кредит и отдала 800 тыс мошеннику. Заработать на криптовалюте не получилось

Сегодня — очередная история о сетевом мошенничестве. В заголовках новостей этот случай называют «криптовалютным мошенничеством», но это не совсем верно. По сути точно так же злоумышленник мог врать про вложения в акции, недвижимость, «реальный развивающийся бизнес», потому что по факту похищенные деньги никуда не инвестировались.

— Снятие с воинского учета: когда надо отправить работника в военкомат за отметкой

Работнику организации и её сотрудникам необходимо знать возраст снятия с воинского учета в России. Официальную таблицу 2022-2023 с годами приводим в этой статье, поскольку от них зависит прекращение исполнения ряда обязанностей, в том числе по личным карточкам сотрудников.

— Как налоговики выявляют серую зарплату: разбор эксперта

Серая заработная плата — это выплата денежных средств работнику в размере большем, чем предусмотрено трудовым договором и другими официальными документами, а также отражено в налоговой отчетности работодателя. Такая зарплата позволяет бизнесменам платить меньше страховых взносов, так как база для их исчисления сознательно занижается.

— Как в 1С оформить айтишникам отсрочку от призыва по мобилизации

Оформлением отсрочки работникам аккредитованных IT-компаний и операторов связи занимаются работодатели. В 1С есть расширение, позволяющее подготовить списки сотрудников по форме-подтверждению. Разберемся, как с ним работать.

🔒 Как упрощенцу продать товар с НДС

Есть ситуации, когда покупатель просит у упрощенца выставить счет-фактуру с НДС. Если по каким-то причинам отказать в такой просьбе нельзя, выставить счет-фактуру можно. Подробности в статье.

— Новая форма СЗВ-ТД, какие-то правки в ФСБУ и что делать с контрактниками. Топ бухгалтерских болей последних дней

Собрали несколько сложностей последнего времени и способы их решить.

🔒 С 2023 года заказчики будут оплачивать больничные работникам по договорам ГПХ. Но не всем

Чтобы получать больничные в 2023 году, договорник должен в 2022 году поработать по трудовому договору. Если он и сейчас на ДГПХ, то права на больничные придется ждать еще год, оплачивать больничные начнут с 2024 года.

— Цитата дня. Про моду 2023

Бухгалтеры обсуждают, как быть с электронными подписями. Поводом стала новость о том, что переход на МЧД отложили.

— «Ночной бухгалтер». ПФР сыпет красивыми обещаниями. Минтруд рассказал про новый МРОТ. Теперь заживем!

Сегодня не обзор, а прямо светлое и прекрасное будущее. Ну почти.

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Документы

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 44 от 24.12.2020

ФНС РФ: Письмо № СА-4-7/12693@ от 17.07.2015

Верховный Суд РФ: Определение № 309-КГ18-10529 от 06.08.2018

Федеральный закон № 115-ФЗ от 03.06.2009

Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011

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— Определение стоимости СПИ

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— Сверка НД по НДС с данными контрагента в 1с 8.3 бухгалтерия

— Даты приема в первичных документах

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— Восстановление НДС

— Перекрепление оплаты разными валютами по одному контракту

— Заполнение УПД

— Порядок налогообложения аренды у физичиеского лица

— ОС и ФСБУ 6/2020

— Пробитие чека

— Претензия

— Разработка ПО, как отразить операцию в бух и налог. учете

— Договор на перевозку груза от ИП

— Закрытие счет 25 при отсутствии базы распределения

— Налог. Авто. Лизинг

— Может ли ИП применять ПСН при удаленной разработке ПО?

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— НДФЛ налоговый агент - переплата