«Утренний бухгалтер». Мобилизованным бизнесменам дадут 5 суток на решение бизнес-вопросов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Если бизнесмена мобилизовали, ему дадут 5 рабочих дней на решение вопросов по бизнесу. Закон приняли в третьем чтении.
Отцов трех несовершеннолетних детей освободили от мобилизации.
Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России. В нескольких других регионах будет другой особый режим.
Свежее разъяснение от ФНС. Если речь про дробление бизнеса, то начисляя налог на прибыль и НДС, налоговики должны уменьшить их на уплаченный налог по УСН.
Есть новости по машиночитаемым доверенностям. Налоговики будут обмениваться ими теперь и с Центробанком.
Новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023: полный обзор для бизнеса — на вебинаре 21 октября!
Обсудим с экспертом новое в законодательстве:
- о персональных данных;
- о страховых взносах;
- про НДФЛ, налог на прибыль, НДС;
- о едином налоговом платеже;
- в связи с мобилизацией.
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Новости
- Приглашаем на марафон «Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода»
- Минфин вновь настаивает на обложении НДФЛ компенсации за задержку зарплаты
- Отпуск без содержания не продлевается на время болезни
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- ФСС отказывается оплачивать больничный сотруднику, у которого есть свой бизнес
- Если вам пришел налог за проданный автомобиль, надо идти в ГИБДД с документами
- Отсрочка платежей за аренду недвижимости не спасет бизнес. Эксперты не оценивают положительно меру поддержки мобилизованных предпринимателей
- Стало ясно, что будет с кредитами без вести пропавших мобилизованных
- Можно платить тысячам внештатников. Бухгалтерам расскажут, как при этом уберечься от внимания ФНС и Роструда
- «Яндекс Маркет» запускает доставку между городами
- Разрешили оплачивать маткапиталом образовательные услуги ИП
- Появится аналог Apple Pay для карт «МИР». Чтобы расплатиться смартфоном, придется самим генерировать QR-код и показывать его продавцу
- Налоговики будут обмениваться с ЦБ машиночитаемыми доверенностями
- Новый железнодорожный контейнерный маршрут появился между Россией и Китаем
- Из-за поправок ФНС будет с особым интересом смотреть, как бухгалтеры и юристы решили учесть имущество. Напоминаем про новое правило, связанное с незавершенным строительством
- Детям-сиротам будут выдавать сертификаты на покупку квартиры в любом регионе. Погасить ими ипотеку тоже получится
- Матпомощь мобилизованным сотрудникам в 200 тыс. рублей хотят освободить от НДФЛ и взносов
- Citi банк прекращает обслуживание клиентов. И просит выбирать другие банки
- Мобилизованные предприниматели смогут остаться бизнесменами. Но эксперты считают такую меру поддержки никудышной
- Начисляя налог на прибыль и НДС при дроблении бизнеса, налоговики должны уменьшить их на уплаченный налог по УСН
- Минфин высказался про НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года после перехода на ЕНП в 2023 году
- Адвокаты просят предоставить им бронь от частичной мобилизации. Иначе люди останутся без квалифицированной юридической помощи
- ИНН можно будет получить через Госуслуги. Для этого понадобится Госключ
- Нельзя уволить сотрудника, который мобилизовался добровольно
- Бухгалтерам расскажут, как работать с архивом в 2023 году: автоматизация, хранение уничтожение
- Особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения могут ввести в Крыму, Краснодарском крае и еще 5 областях
- Чиновникам-руководителям разрешили работать до 70 лет
- В четырех новых регионах вводят военное положение. Границы не закрывают
- Для самозанятых назначат омбудсмена, чтобы помочь в судах и защитить от недобросовестной конкуренции
- В семи регионах России ввели средний уровень реагирования
- Вместо 7 суток бизнесменам дадут 5 рабочих дней на решение бизнес-вопросов. И директорам тоже
- После возвращения мобилизованного предпринимателя кредитные каникулы будут продолжаться не 30, а 90 дней
- Минцифры запустило маркетплейс российского ПО – Russoft.ru
- Мобилизованному военному пенсионеру прекратят платить пенсию
- Больше половины россиян хотят работать удаленно и даже готовы освоить для этого новую профессию
- Искать уклоняющихся от частичной мобилизации с помощью дорожных камер не будут
- Мобилизованных отцов троих детей возвращают домой. Володин подтвердил их освобождение от ЧМ
- Главные новости 19 октября одной строкой
События
Расчеты по договорам в условных единицах и в иностранной валюте в 2022 году: сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета
Дата проведения: 26 октября, среда
Экзотические способы оптимизировать налоги
Дата проведения: 25 октября, вторник
6-НДФЛ: о каких нюансах заполнения надо знать?
Дата проведения: 25 октября, вторник
Практика ведения бизнеса с Китаем
Дата проведения: 25 октября, вторник
Глобальные изменения в области охраны труда. Проверки ГИТ
Дата проведения: 24 октября, понедельник
Ваш счет заблокирован: причины, последствия, порядок действий для решения проблемы
Дата проведения: 24 октября, понедельник
Какие операции контролируют банки и как давать пояснения на запросы?
Дата проведения: 21 октября, пятница
Налоги, контроль и новые ФСБУ: «чек-ап» от аудиторов и налоговых юристов
Дата проведения: 21 октября, пятница
Новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023: полный обзор для бизнеса
Дата проведения: 21 октября, пятница
Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения . Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России
Дата проведения: 21 октября, пятница
Статьи
— Как «Клерк.Премиум» помогает бухгалтеру справляться с новостями
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— Инвентаризация перед отчетностью за 2022 года: нововведения, которые нельзя упустить бухгалтеру
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— Работник — внутренний совместитель: как правильно оформить, выплачивать зарплату и уволить
Сотрудник в свое нерабочее время может подрабатывать на другой должности внутри своей компании. В таком случае речь идет о внутреннем совместительстве. Каковы особенности приема, оплаты труда, расчета больничного внутреннего совместителя, можно узнать, прочитав нашу статью.
— Как провести оплату медосмотра в 1С по новым стандартам
На что обратить внимание при оплате медицинских осмотров и как оформить их в «1С:ЗУП», рассмотрим в данной статье.
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Расскажем о льготах по налогу на прибыль и страховым взносам.
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Даже если компания попалась на налоговой схеме, у нее появляются не только проблемы, но и остаются некоторые права. Налоговики должны быть аккуратнее. Об этом напомнила ФНС в обзорном письме. Читайте подробности.
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Начальник Управления налогообложения имущества ФНС рассказал, что сейчас происходит с исполнением налоговых уведомлений 2022 года. И поделился цифрами
🔒 Как правильно перейти с УСН и ЕСХН на новую АУСН
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Документы
Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 30.01.2002
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 3 от 03.04.2008
Верховный Суд РФ: Определение № 310-ЭС22-13933 от 22.08.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 302-ЭС21-22323 от 12.04.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС22-11214 от 14.07.2022
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