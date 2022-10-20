«Утренний бухгалтер». Мобилизованным бизнесменам дадут 5 суток на решение бизнес-вопросов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если бизнесмена мобилизовали, ему дадут 5 рабочих дней на решение вопросов по бизнесу. Закон приняли в третьем чтении.

Отцов трех несовершеннолетних детей освободили от мобилизации.

Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России. В нескольких других регионах будет другой особый режим.

Свежее разъяснение от ФНС. Если речь про дробление бизнеса, то начисляя налог на прибыль и НДС, налоговики должны уменьшить их на уплаченный налог по УСН.

Есть новости по машиночитаемым доверенностям. Налоговики будут обмениваться ими теперь и с Центробанком.

Новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023: полный обзор для бизнеса — на вебинаре 21 октября! Обсудим с экспертом новое в законодательстве: о персональных данных;

о страховых взносах;

про НДФЛ, налог на прибыль, НДС;

о едином налоговом платеже;

в связи с мобилизацией. Записаться можно по ссылке.

Новости

События

Расчеты по договорам в условных единицах и в иностранной валюте в 2022 году: сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения: 26 октября, среда

Экзотические способы оптимизировать налоги

Дата проведения: 25 октября, вторник

6-НДФЛ: о каких нюансах заполнения надо знать?

Дата проведения: 25 октября, вторник

Практика ведения бизнеса с Китаем

Дата проведения: 25 октября, вторник

Глобальные изменения в области охраны труда. Проверки ГИТ

Дата проведения: 24 октября, понедельник

Ваш счет заблокирован: причины, последствия, порядок действий для решения проблемы

Дата проведения: 24 октября, понедельник

Какие операции контролируют банки и как давать пояснения на запросы?

Дата проведения: 21 октября, пятница

Налоги, контроль и новые ФСБУ: «чек-ап» от аудиторов и налоговых юристов

Дата проведения: 21 октября, пятница

Новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023: полный обзор для бизнеса

Дата проведения: 21 октября, пятница

Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения . Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России

Дата проведения: 21 октября, пятница

Статьи

— Как «Клерк.Премиум» помогает бухгалтеру справляться с новостями

Ой, ну опять эта ваша реклама, скажете вы. Зато полезная, ответим мы. Иначе в бесконечном море новшеств можно просто утонуть. И вот вам четыре аргумента в нашу пользу.

— Инвентаризация перед отчетностью за 2022 года: нововведения, которые нельзя упустить бухгалтеру

Проводить инвентаризацию перед подготовкой годовой отчетности бухгалтеров обязывает закон № 402 «О бухгалтерском учете». Даже если вы игнорируете это требование, документы по инвентаризации сделать нужно.

— Работник — внутренний совместитель: как правильно оформить, выплачивать зарплату и уволить

Сотрудник в свое нерабочее время может подрабатывать на другой должности внутри своей компании. В таком случае речь идет о внутреннем совместительстве. Каковы особенности приема, оплаты труда, расчета больничного внутреннего совместителя, можно узнать, прочитав нашу статью.

— Как провести оплату медосмотра в 1С по новым стандартам

На что обратить внимание при оплате медицинских осмотров и как оформить их в «1С:ЗУП», рассмотрим в данной статье.

— Обязательно ли создавать резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам — проводки, отражающие операции с ним, мы приведем в настоящей статье — подлежит созданию в бухучете в определенных ситуациях. Рассмотрим, что отличает этот резерв и как характеристики резерва влияют на бухгалтерские проводки по нему.

— Льготы по налогам и взносам для компаний из радиоэлектронной промышленности

Расскажем о льготах по налогу на прибыль и страховым взносам.

— Если попался недобросовестный партнер. Правила от ФНС, которые должны соблюдать налоговики

Даже если компания попалась на налоговой схеме, у нее появляются не только проблемы, но и остаются некоторые права. Налоговики должны быть аккуратнее. Об этом напомнила ФНС в обзорном письме. Читайте подробности.

— Цифра дня. Сколько ошибок пересмотрят налоговики

Начальник Управления налогообложения имущества ФНС рассказал, что сейчас происходит с исполнением налоговых уведомлений 2022 года. И поделился цифрами

🔒 Как правильно перейти с УСН и ЕСХН на новую АУСН

АУСН заработала для российских малых предприятий с 1 июня 2022 г. Новый экспериментальный спецрежим будет действовать по 31 декабря 2027 г. (включительно), сначала в Москве, Московской, Калужской областях и в республике Татарстан. Рассмотрим, как перейти на АУСН с «упрощенки» и ЕСХН.

🔒 Что мобилизованным бизнесменам можно будет отложить до окончания мобилизации

Меры поддержки мобилизованным предпринимателям анонсировало Правительство: отменят штрафы за просрочку платежа, перенесут сроки уплаты и помогут сохранить рабочие места. На что может рассчитывать предприниматель?

— ❗️ Какие отчеты надо сдать за 3 квартал 2022 года в ИФНС, ПФР, ФСС. Чек-лист для компаний и ИП на всех режимах

Отчетная кампания в самом разгаре. Ближайший срок для сдачи отчетов – 20 число. До 20.10.22 надо сдать форму 4-ФСС (если она бумажная) и единую упрощенную декларацию (ЕУД), если у компании или ИП не было движений по счету и кассе. ЕУД, как правило, заменяет декларацию по НДС и декларацию по налогу на прибыль.

— Как не запутаться в контрактах, справках, законах, когда никто ничего не знает. Адвокат Владимир Китсинг разбирает вопросы по мобилизации

Частичной мобилизации уже почти месяц, но вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Разобрали некоторые из самых сложных с экспертом: читайте, что из этого вышло.

— «Ночной бухгалтер». Минфин опять взялся за НДФЛ с компенсаций. Что объявил Путин?

Чиновники Минфина переобулись в воздухе и выдали сразу два любопытных разъяснения. А новость дня — это военное положение в новых регионах России (и ограничения для других).

— Что бухгалтеры хотят знать про новые ФСБУ и как новые стандарты портят жизнь

Объясняем, как «Клерк» может с этим помочь.

— Что такое военное положение и средний уровень реагирования: ликбез по новым режимам из указов Путина

Новые указы президента вводят особые режимы в регионах России. Разбираемся, что про это надо знать.

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Документы

Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 30.01.2002

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 3 от 03.04.2008

Верховный Суд РФ: Определение № 310-ЭС22-13933 от 22.08.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 302-ЭС21-22323 от 12.04.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС22-11214 от 14.07.2022

Обсуждаемые темы форума

— Учет по договору цессии

— НДС при расчете в инвалюте

— Критерий для инвестиционной недвижимости

— Реализация продукции членов сельхоз кооператива

— Договор купли-продажи в рассрочку

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— НДФЛ физического лица-нерезидента при продаже еврооблигаций

— 1С, заполнение 6-НДФЛ

— Торговля через маркетплейсы

— Расчет алиментов

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— Первоначальная стоимость ос

— Требование по камеральной проверки декларации по УСН за 2021г

— Порядок налогообложения аренды у физичиеского лица

— Отчетность ИП за 3 квартал (9 месяцев) 2022 года

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— Выплата дивидендов после 1 октября 22 года

— Договор ГПХ в 6-НДФЛ

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