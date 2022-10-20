Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Мобилизованным бизнесменам дадут 5 суток на решение бизнес-вопросов

Госдума приняла закон.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если бизнесмена мобилизовали, ему дадут 5 рабочих дней на решение вопросов по бизнесу. Закон приняли в третьем чтении. 

Отцов трех несовершеннолетних детей освободили от мобилизации

Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России. В нескольких других регионах будет другой особый режим. 

Свежее разъяснение от ФНС. Если речь про дробление бизнеса, то начисляя налог на прибыль и НДС, налоговики должны уменьшить их на уплаченный налог по УСН.

Есть новости по машиночитаемым доверенностям. Налоговики будут обмениваться ими теперь и с Центробанком

Новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023: полный обзор для бизнеса — на вебинаре 21 октября!

Обсудим с экспертом новое в законодательстве:

  • о персональных данных;
  • о страховых взносах;
  • про НДФЛ, налог на прибыль, НДС;
  • о едином налоговом платеже;
  • в связи с мобилизацией.

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Документы

Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 30.01.2002

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 3 от 03.04.2008

Верховный Суд РФ: Определение № 310-ЭС22-13933 от 22.08.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 302-ЭС21-22323 от 12.04.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС22-11214 от 14.07.2022

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