Гололед: как получить компенсацию

Они несут ответственность за уборку наледи с дороги, обработку ее песком, огораживание опасных элементов, вывешивание предупреждающих знаков.

В случае если инцидент произошел на придомовой территории, ответят ТСЖ или УК. Если он случился на тротуаре, отвечать будут городские власти, если на территории коммерческой фирмы – собственник или арендатор.

В любом случае у пострадавшего есть право потребовать возмещения вреда здоровью, компенсацию морального ущерба.

Гололед на дороге

Службы, ответственные за содержание и эксплуатацию автомобильных дорог, должны проводить и мероприятия, направленные на их очистку от наледи. При этом нужно соблюдать требования НПА, например, методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (письмо Минтранса от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис).

Этот документ рекомендуют проведение профилактической обработки покрытий противогололедными химическими веществами в качестве меры борьбы с зимней скользкостью во время гололеда.

С целью предупреждения образования снежно-ледяных отложений распределение противогололедных химических материалов должно проводиться или превентивно, основываясь на метеопрогнозе, либо непосредственно с момента начала снегопада (для предупреждения образования снежного наката).

Борьбу с зимней скользкостью необходимо проводить в первую очередь на потенциально опасных участках: на подъемах и спусках с большими уклонами, в пределах населенных пунктов, на горизонтальных кривых малого радиуса, участках с недостаточной видимостью в плане или профиле, на пересечениях в одном уровне, мостах, путепроводах, эстакадах и подходах к ним, в местах остановки общественного транспорта.

Для предупреждения участников движения о скользком покрытии устанавливают временные знаки «Скользкая дорога» и оповещают участников движения о состоянии покрытия специальными световыми табло с надписью: «Осторожно, гололед!», размещаемыми у постов ГИБДД, зданий дорожной службы и возле автотранспортных организаций, находящихся рядом с обслуживаемой дорогой.

В то же время, рассматривая иски о возмещении вреда за травму на дороге, некоторые суды пытаются переложить вину на пострадавших.

Например, апелляционная инстанция отказала пострадавшей в удовлетворении иска о возмещении вреда в связи с травмой, полученной вследствие гололеда. Судьи пришли к выводу, что падение было вызвано неосторожным поведением истца на дороге и нарушением ПДД. Свой вывод судьи обосновали следующим аргументом: пешеходы, оказавшие первую помощь пострадавшей, медицинские работники скорой помощи, прибывшие на вызов, и свидетель проходили по этой же части улицы и не падали.

Кроме того, по мнению суда, наличие снежного наката и гололеда на проезжей части в зимний период не свидетельствует о ненадлежащем содержании дорожного покрытия. Это допустимо в определенное время и до определенного предела.

Так, в силу ГОСТ Р 50597-2017, утвержденного Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст, зимняя скользкость на улицах категории «Е» должна быть устранена в течение шести часов.

Однако вышестоящий суд признал эти рассуждения неправомерными. Дело направили на новое рассмотрение (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 17.08.2022 № 88-19998/2022).

Придомовая территория

Придомовая территория – это земля под МКД с расположенными на нем элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации данного дома.

Придомовым, как правило, является участок около жилого здания, в который входят пешеходные пути ко входам, подъезды к нему и площадки для жильцов данного дома – детские, спортивные, для отдыха, контейнеров, выгула собак и т. п.

При этом на лиц, ответственных за эксплуатацию здания, строения, сооружения, возлагается обязанность принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий (ч. 9 ст. 55.25 Градостроительного Кодекса).

Существуют нормативные требования к очистке придомовой территории от снега и наледи. Так, предусмотрено, что:

наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток следует систематически очищать от снега и наледи;

уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов территорий должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда. Тротуары допускается очищать специализированными службами;

уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей последовательности – вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости – посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворы;

убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах – к местам складирования;

работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах I и II классов не позднее шести часов с момента окончания снегопада, а на остальных территориях – не позднее 12 часов. Периодичность работ во время снегопада установлена в диапазоне от 0,5 до 3 часов.

Таковы требования правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя от 27.09.2003 № 170.

Территория компании

Пострадавший может получить травму, находясь возле какого-либо здания. Однако в этом случае необязательным является факт, что ответственность за это понесет собственник здания. Например, гражданин шел по тротуару мимо офиса банка, поскользнулся и упал.

Суд, рассматривая спор, обратил внимание на то, в чьей собственности находился земельный участок, на котором располагался банк. Его собственником была местная администрация. Банку на каком-либо праве земельный участок предоставлен не был, не имелся договор, обязывающий кредитное учреждение содержать прилегающий к принадлежащему ему помещению земельный участок.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что законодательство не возлагает на граждан и юрлиц обязанности по содержанию иных территорий, кроме участков, находящихся в их собственности или владении.

В связи с этим ответчиком по делу признали администрацию, которая не обеспечила надлежащее выполнение возложенных обязанностей по уборке городской территории (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 18.05.2022 № 88-12840/2022).

К иному выводу пришел Ставропольский краевой суд в Апелляционном определении от 15.01.2020 по делу № 33-3-134/2020. На позицию судей повлиял тот факт, что происшествие случилось на ступеньках банка. Потерпевшая при спуске с неочищенного от снега и наледи крыльца банка, поскользнулась, упала и получила травму.

Суд признал, что причиной травмы явилось ненадлежащее содержание ответчиком принадлежащего ему недвижимого имущества.

Учитывая, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, суд согласился с требованиями истца о взыскании с банка материального и морального вреда.

Территория работодателя

Нередки травмы и на территории работодателей. Такое происшествие квалифицируется как НС на производстве. Работодатель при этом обязан провести его расследование.

Пострадавшему от травмы полагается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка. Однако в таком случае в дело вмешиваются представители ФСС, оспаривая законность выплат. Прежде всего они пытаются доказать, что травма не связана с выполнением трудовых обязанностей. Особенно если инцидент произошел не на производственной территории, а по пути следования сотрудника на работу.

Так, сотрудник получил травму при следовании на работу, во внутреннем дворике бизнес-центра, в котором заявитель арендовал помещение под офис. ФСС не признал этот случай страховым.

Доказывая обратное, судьи напомнили соцстраху, что:

событие, в результате которого лицо получило увечье или иное повреждение здоровья при следовании к месту командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы и обратно, в том числе пешком, также может быть отнесено к несчастным случаям на производстве (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 10.03.2011 № 2);

время следования к месту работы включается в рабочее время. В это время сотрудник осуществляет свою трудовую функцию. Поэтому несчастный случай, произошедший в это время, считается производственным.

Следовательно, ФСС не может признать подобные случаи нестраховыми и отказать в выплате больничного пособия (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2018 № 09АП-24821/2018).

Сторону пострадавших суды занимают и в случаях, если травма из-за гололеда произошла с вахтовиком, несмотря на то, что он не выполнял в этот момент трудовых обязанностей, а просто находился на территории вахтового поселка во время междусменного отдыха.

Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период нахождения в местах организации работ проживают в вахтовых поселках. В обязанность работодателя входит организация такого проживания. Работник обязан был в период вахты, в том числе во время междусменного отдыха, находиться на объекте (участке), на котором осуществляется его непосредственная трудовая деятельность.

Правила проживания в вахтовых поселках обязательны для всех проживающих в них работников. Факт наличия или отсутствия законных оснований для включения в рабочее время перерыва для отдыха и питания при вахтовом методе работы в данном случае не имеет юридического значения (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2022 № 09АП-15681/2022).

Дела о возмещении ущерба потерпевшим в связи с травами, полученными на территории работодателя, обладают одной особенностью. В этом случае пострадавшее лицо не вправе требовать от компании возмещения материального ущерба. Ответственность работодателя застрахована ФСС. Поэтому по делам о возмещении материального вреда в результате НС на производстве такие затраты нельзя взыскать с работодателя.

Но с требованием о взыскании с работодателя компенсации за моральный вред судьи соглашаются (апелляционное определение Красноярского краевого суда от 28.10.2013 по делу № 33-10219/13, А-14).

Тем не менее работодатели также пытаются оспаривать это, стремясь доказать, что инциденты происходят не в рабочее время и не на производственной территории.

Так, не согласившись возмещать моральный вред, работодатель указал, что несчастный случай произошел с сотрудником по окончании его рабочей смены, около личного транспорта, который был припаркован за пределами производственной площадки ООО.

Но суд пояснил, что комиссия работодателя составила акт о несчастном случае на производстве, где в качестве причины, вызвавшей происшествие, явилось неудовлетворительное содержание территории, выразившееся в необеспечении своевременной подсыпки территории во время гололеда. А лицом, допустившим нарушения требований охраны труда, согласно акту, был признан заведующий хозяйством участка АХЧ.

Поэтому требования сотрудника признали правомерными (апелляционное определение Свердловского областного суда от 19.09.2018 по делу № 33-16576/2018).

Остановка общественного транспорта

Остановки общественного транспорта относятся к местам общественного пользования. Целью зимней уборки территорий общего пользования и иных объектов благоустройства является борьба с наледью, удаление снега и наледи, погрузка, вывоз снега и скола, образовавшегося в процессе удаления наледи.

Зимняя уборка предусматривает дополнительные требования к уборке в установленный период времени и не снимает с уполномоченного на содержание лица обязанности производить уборку объектов благоустройства от мусора, иных загрязнений. Устранение гололеда и скользкости производится путем обработки территории противогололедными материалами.

Однако в ряде случаев суды приходят к выводу, что наличие скользкости на территории остановки недостаточно для вывода о ненадлежащем исполнении обязательств. Поскольку эти обязанности состояли не в том, чтобы обеспечить полное отсутствие обледенения, а лишь в проведении уборочных мероприятий в определенном режиме. К такому выводу пришел Санкт-Петербургский городской суд в определении от 12.07.2012 № 33-8644/2012, отказывая истцу в возмещении причиненного падением вреда здоровью.

В то же время суды встают и на сторону пострадавших. Так, получивший повреждения подтвердил факт получения травмы в результате падения на остановке, предоставив свои пояснения и выписку из карты вызова скорой помощи.

При этом путевые листы дорожной службы не могут служить достаточным доказательством надлежащей обработки территории (апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28.07.2022 по делу № 33-28093/2022).

Компенсация

По общему правилу вред, причиненный гражданину, должен быть возмещен в полном объеме причинившим его лицом. Кроме случаев, если последний докажет, что вред причинен не по его вине.

Лица, пострадавшие от падения при гололеде или в иной травмоопасной ситуации, как правило, обращаются в суды за возмещением или выплатой:

заработка, утраченного при повреждении здоровья;

расходов, связанных с причинением вреда здоровью . В этом случае истребуются затраты на лечение, покупку медикаментов и медизделий, оплату медуслуг;

дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья . Например, расходов на лечение, дополнительное питание, покупку лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, передвижение на такси;

вреда имуществу , которое было испорчено пострадавшим при падении;

компенсации морального вреда.

Чтобы получить возмещение, потерпевший должен подтвердить в суде свои требования – факт увечья или иного повреждения здоровья, размер причиненного вреда, а также представить доказательства того, что ответчик является причинителем вреда.

Факт падения и получения травмы может быть подтвержден информацией о вызове скорой помощи, выписками из медицинской карты, показаниями свидетелей.

Пошаговая инструкция

Лицо, которое заявляет требования о возмещении вреда здоровью и получении компенсации морального вреда, должно придерживаться следующего алгоритма:

Оставаться на месте события. Нужно вызвать скорую помощь, зафиксировать факт получения травмы, ее место и время. Желательно обзавестись свидетельскими показаниями, записать фамилии и адреса лиц, оказавшихся на месте, попросить свидетелей снять случившееся на видео или сделать фотосъемку. Оформить в медучреждении справку о телесных повреждениях. Если для лечения пострадавшему потребовалось приобретение лекарств или специализированных медицинских приспособлений, у него должны быть на руках рецепты, чеки, подтверждающие покупку лекарств, оплату медуслуг. Выяснить, кто является ответственным за содержание территории, на которой получена травма. Если происшествие произошло на придомовой территории, то виновником будет УК или ТСЖ, если на ступеньках магазина или учреждения – собственник здания, если на дороге – то местная власть. Обратиться с претензией к виновнику. Сделать это можно лично или заказным письмом. При этом нужно выдвинуть требование о компенсации причиненного вреда. Если УК, собственник или местная администрация отказываются признать вину, надо подавать иск в суд.

Если пострадавший не может защищать свои интересы в суде, он обращается к услугам адвоката. В этом случае в суде истребуют также расходы на помощь представителя.

Суды, рассматривая дела о компенсациях лицам, пострадавшим от гололеда, должны:

1. Установить наличие условий, необходимых для появления права на получение возмещения. В общем случае необходимыми условиями для наступления ответственности за причиненный вред являются:

причинение вреда;

противоправность поведения причинителя;

наличие причинной связи между наступлением вреда и противоправностью поведения причинителя;

вина причинителя вреда.

2.Установить размер возмещения.

При этом суд может отказать в заявленных требованиях, если посчитает, что пострадавший не доказал связь между расходами и травмой.

Например, Ставропольский краевой суд, отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании расходов на оплату такси в связи с проездом к месту лечения, сослался на недоказанность этих требований истицей (апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 15.01.2020 по делу № 33-3-134/2020).

Уменьшение размера требований касается также компенсаций морального вреда. Как правило, судьи удовлетворяют эти иски частично.

Определяя размер компенсации морального вреда, исходят:

из конкретных обстоятельств дела;

требований разумности и справедливости;

характера причиненных потерпевшему нравственных страданий.

Помимо этого могут учесть продолжительность лечения, тяжесть полученной травмы, возраст истца и т. п. С учетом перечисленных обстоятельств суды могут уменьшить размер компенсации морального вреда, заявленной потерпевшим (апелляционное определение Красноярского краевого суда от 28.10.2013 по делу № 33-10219/13, А-14).

Но встречаются и обратные ситуации. Например, судьи приняли во внимание, что истец затребовал компенсацию за страдания от травмы, приведшей к тяжкому вреду здоровью. Это потребовало длительного лечения. В связи с этим суд изменил присужденной первой инстанцией размер компенсации с 150 тыс. до испрошенных истцом 300 тыс. рублей (апелляционное определение Свердловского областного суда от 20.07.2021 по делу № 33-10381/2021).

Подходы судов

Одно из условий получения возмещение – это обращение именно к виновному лицу.

Например, по искам о травмах, полученных на придомовой территории, суды отмечают, что содержание элементов благоустройства в ее границах относится к обязанностям УК в силу прямого указания закона, независимо от того, упомянуты ли они в договоре и имеется ли по вопросу их выполнения решение общего собрания собственников жилья (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 28.04.2022 № 88-11362/2022).

Поэтому если травма произошла на придомовом пространстве ввиду ненадлежащего исполнения обязанности по уборке территории ото льда, следует обращаться за возмещением вреда к УК или ТСЖ.

С этим согласился суд, взыскивая с УК расходы на приобретение медикаментов и медизделий, прием врача травматолога-ортопеда, рентгенографию. Суд признал эти затраты гражданина связанными с необходимым лечением перелома, полученного от падения. Причина этого – ненадлежащее выполнение УК своей обязанности по уборке придомовой территории от снега. Поэтому ответственность перед истцом должна нести УК, обслуживающая данную территорию (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 27.07.2022 № 88-19151/2022).

Сложнее дело может обстоять по спорам о компенсации вреда за травму, полученную на дороге. В этом случае администрация, в чьем ведении находится объект, пытается переложить вину на компанию, которая по муниципальному контракту привлечена к уборке.

Например, пострадавший обратился в суд с иском к трем соответчикам: муниципальному учреждению по управлению городским хозяйством, администрации округа и компании-подрядчику. Травма была получена на лестнице, которая вела к поликлинике. Муниципальное учреждение и администрация с иском не согласились, указав, что за работы по очистке территории от наледи вел подрядчик – ООО.

ООО с иском также не согласилось, поскольку лестница не относилась к тротуару. Тротуар как составная часть муниципальной автодороги была в оперативном управлении МУ.

Суд разъяснил, что место падения истца (тротуар, включая лестницу на его протяжении как элемент муниципальной автодороги) было в зоне ответственности органов местного самоуправления.

Для реализации полномочий благоустройства администрация создала МУ и передала ему в оперативное управление автодорогу со спорным участком места падения истца. Ответчик ООО не обладал титульным правом на данную территорию, являлся только подрядчиком, которого наняли по временному контракту.

Помимо этого, согласно позиции суда в таком случае не может быть соответчиков. Каждый ответчик действовал самостоятельно в пределах собственных полномочий:

администрация создала учреждение, которому передала муниципальные функции по содержанию автодорог с правом оперативного управления имуществом;

учреждение наняло подрядчика – ООО;

подрядчик по контракту выполнял задание учреждения.

В связи с этим ООО признали ненадлежащим ответчиком по делу. Тот факт, что для реализации собственных полномочий по содержанию переданного на баланс имущества МУ наняло ООО, не освободило учреждение от ответственности за причинение вреда другим лицам (апелляционное определение Свердловского областного суда от 20.07.2021 по делу № 33-10381/2021).