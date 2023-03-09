Продление больничного листа в программах 1С: что надо знать

Оформление документов, подтверждающих факт болезни, происходит по электронному документообороту между социальным фондом России и работодателем.

Согласно трудовому законодательству (ст. 183 ТК), при временной нетрудоспособности работодатель обязан выплатить работнику пособие по временной нетрудоспособности.

По закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности...» пособие за первые 3 дня больничного оплачивает работодатель, остальные дни платит СФР.

С 1 января 2021 года все регионы перешли на систему прямых выплат, т.е. теперь СФР оплачивает пособие «напрямую» работнику. Работодатель же оплачивает только первые 3 дня болезни.

Пособие рассчитывается на основании листка нетрудоспособности. С 1 января 2022 года действуют только электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН).

Этот документ не имеет печатной формы и направляется в организацию по ТКС. Ранее направлял ФСС, с 2023 года – СФР.

Первичный листок нетрудоспособности оформляется максимум на 15 дней (приказ Минздрава от 23.11.2021 N 1089н (ред. от 13.12.2022) «Об утверждении Условий и порядка формирования листков нетрудоспособности...»). Если работник не выздоровел, больничный продляется, но только по решению врачебной комиссии.

При продлении больничного в организацию поступят два и более ЭЛН. Бухгалтер определяет какие дни оплачивает организация: 3 первых дня по каждому листку или только по первому. Это зависит от того, один ли это страховой случай или разные.

Работник мог заболеть и не выздороветь за 15 дней, врач оформил еще один больничный, который является продолжением первого. Получается один страховой случай.

В первом листке будет галочка «Первичный», во втором «Продолжение». Работодатель оплачивает первые 3 дня первичного больничного. Остальные дни оплачивает СФР.

Другой случай: работник заболел, врач оформил первичный больничный, через некоторое время работник травмировался, врач оформляет второй больничный, по другому страховому случаю.

И в первом листке и во втором будет галочка «Первичный». В этой ситуации работодатель оплачивает первые 3 дня по каждому страховому случаю, т.е. по каждому больничному листку.

Подведем итог: если сформированы электронные больничные листы, в одном из которых заполнено поле «первичный», а в последующих в поле «продолжение листка №» указан номер предыдущего больничного, весь период нетрудоспособности признается одним страховым случаем (письмо ФСС от 18.08.2004 № 02-18/11-5676).

В таком случае за первые три дня нетрудоспособности работодатель назначает и выплачивает пособие за счет собственных средств только по первичному больничному, связанному с заболеванием работника или бытовой травмой.

За остальной период, начиная с четвертого дня, это делает территориальный орган СФР за счет бюджета Фонда.

Соответственно, по продолжению больничного листа пособие назначает и выплачивает территориальный орган СФР (п. 1 ч. 2 ст. 3 закона № 255-ФЗ, п. 6 ст. 2 закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ, п. 16 Порядка формирования листков нетрудоспособности, п. 3 Правил получения ФСС сведений).

Причем обратите внимание, что номера первичного больничного и продолжения больничного будут разные, это корректная ситуация. Главное, чтобы внутри продолжения больничного был указан номер первичного, тогда это как раз и свидетельствует о том, что в вашем случае открыт не новый больничный, а идет продолжение предыдущего больничного листа.

Хочется отметить, что стоит попросить сотрудников уведомлять вас о начале своего больничного. Так вы сможете избежать перерасчета ошибочно начисленной зарплаты за дни больничного.

В программе 1С: ЗУП ред. 3.1 есть специальный документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)», который остановит начисление зарплаты на дни отсутствия работника, в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 придется временно ввести документ «Отпуск без сохранения зарплаты» или вручную отредактировать дни и сумму заработка в документе «Начисление заработной платы».

Учет и отражение больничного в программах 1С

Рассмотрим, как в 2023 году учесть и отразить в программах 1С продление больничного листа.

Так же вызывает интерес ситуация, если по работнику поступил запрос из фонда с отметкой «продолжает болеть», т.е. будет продление больничного.

Приведем условный пример: работник Иванов И.И. заболел в декабре 2022 года. По ТКС пришло два запроса (ЭЛН) в 2023 году.

Сначала необходимо зарегистрировать/начислить больничный.

В 1С: Бухгалтерии предприятия зайдите в раздел «Зарплата и кадры» – «Все начисления» и создайте новый документ «Больничный лист».

В 1С: ЗУП ред. 3.1 больничные листы находятся в разделе «Зарплата».

Для автоматического заполнения необходимо внести номер больничного и нажать кнопку «Получить из ФСС».

Другой способ создания больничного в 1С: Бухгалтерии – на основании входящего запроса ФСС, который также находится в разделе «Зарплата и кадры»:

При использовании того или иного способа документ «Больничный лист» заполнится автоматически:

Обратите внимание, что указан статус 31 «Продолжает болеть», т.е. первичный больничный закрыт, его необходимо начислить и оплатить, но планируется выдача следующего больничного.

1С рассчитает пособие за первые три дня больничного, при условии, что в программе есть информация о заработной плате работника за прошлые годы:

Второй больничный (следующий запрос фонда) по тому же страховому случаю можно оформить способами, описанными ранее, а можно по кнопке «Создать на основании» из первичного ЭЛН.

Больничный начислен с нулевой суммой, это верно, т.к. его полностью оплачивает СФР.

Работодатель в течение 3 рабочих дней, с даты получения информации о закрытии ЭЛН, по запросу фонда, должен отправить «ответ на запрос». Это делается для назначения и выплаты части пособия, которую рассчитывает и оплачивает СФР.

Сделать это можно двумя вариантами:

1 способ – по кнопке «Создать на основании» сформировать «Ответ на запрос ФСС для расчета пособий» прямо из самого больничного листа.

2 способ – в разделе «Зарплата и кадры» сформировать документ «Ответ на запросы ФСС для расчета пособий».

Бухгалтеры оценили удобство работы с ЭЛН.

Исключается «элемент неожиданности», когда работник приносит бюллетень спустя 2-3 месяца после выхода с больничного, и бухгалтеру приходиться исправлять начисления и отчетность.

Теперь бухгалтерия всегда на связи с фондом. В программах 1С в документе «Больничный лист» удобно расположена информация о запросах и ответах:

Но учитывая все удобства взаимодействия с СФР по ТКС, не стоит забывать о штрафных санкциях в случае отсутствия ответа на запрос фонда.

Законом № 255-ФЗ предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей, за несвоевременное представление сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия.