Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2023 году: изменения в законе и новые причины обратиться в Роспатент

Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2023 году, какие новые причины для регистрации появились, какие тонкости есть в этой процедуре, расскажет управляющий партнер компании «Лирейт» Юрий Горбачев.

Я руковожу патентном бюро «Лирейт». Мы зарегистрировали более 3 000 товарных знаков для клиентов по всей России и за рубежом, регулярно делимся полезными материалами в Телеграм-канале и в сообществе в ВК. Если у вас свой бизнес, вы хотите развивать его, следите за нашими публикациями. Вы найдете много полезной информации, в том числе по товарным знакам, патентам, договорам франшизы, работе на маркетплейсах.

Ежедневно число заявок на товарные знаки растет, появляется больше заинтересованных в этой процедуре предпринимателей: кто-то самостоятельно понимает, насколько важно иметь собственный зарегистрированный бренд, другие – приходят к регистрации вынужденно после судебных разбирательств.

Как изменилось количество заявок в 2023 году

Общее количество поданных заявок в Роспатент в 2022 году — 112 041 заявка, что на 5 011 заявок больше чем в 2021 году, согласно ежегодному отчету патентного ведомства.

Глава Роспатента 19 июня 2023 года рассказал «Известиям», что количество заявок на регистрацию товарного знака растет сумасшедшими темпами.

За 5 месяцев 2023 года прирост заявок составил – 35% по сравнению с 2022 и 2021 годами. Уже подано 43 000 заявок.

В лидерах по товарным знакам легкая промышленность: производство обуви, кондитерские изделия, бытовая химия.

На данный момент товарный знак нужен почти всем предпринимателям. Исключение – микробизнес, который не планирует развиваться и не имеет оригинального обозначения.

Например, небольшие магазины, которые называются просто «Продукты», «Товары для дома» и другие.

Все меньше предпринимателей готовы рисковать, работая без зарегистрированного товарного знака. Это не может не радовать.

Регистрация товарного знака – добровольная процедура.

Закон не принуждает проходить ее в обязательном порядке, но юридически грамотный предприниматель понимает риски, связанные с отсутствием свидетельства на товарный знак.

Помимо рисков, есть еще ряд преимуществ, о которых тоже стоит знать.

Почему все-таки стоит зарегистрировать товарный знак

Товарный знак регистрируют в первую очередь для того, чтобы защитить свою компанию от проделок конкурентов, фирм-«двойников», способных паразитировать на чужой репутации.

Регистрация в Роспатенте актуальна не только для больших и известных компаний, но и для новичков в бизнесе. Пока товарный знак не будет зарегистрирован на конкретного предпринимателя или компанию, им могут пользоваться все. И это будет законно.

Допустим, ваше название «СтильТекСтиль» не зарегистрировано в Роспатенте, вы его используете при производстве платьев на выпускные вечера и праздничные мероприятия более 2 лет. Внезапно вы замечаете, что конкурент на соседней улице открыл магазин «СтильТекСтиль» и продает одежду. Вашему возмущению нет предела, но сделать вы ничего не можете.

Проблема усугубиться, если ваш конкурент первым зарегистрирует этот товарный знак и заставит вас сменить наименование, а может даже выплатить компенсацию.

Товарный знак поможет покупателям быстрее найти и запомнить ваш товар или компанию.

После регистрации вы сможете его продавать, передавать права на него другим компаниям на время и получать от этого прибыль, использовать его в качестве залога при получении кредита.

Если конкуренты нарушат ваши права на товарный знак, вы сможете в досудебном порядке или через суд взыскать с них компенсацию до 5 000 000 рублей или в двойном размере стоимости прав использования товарного знака или товаров с нанесенным обозначением. Судебная практика уже богата на прецеденты.

Наличие товарного знака дает возможность оптимизировать налоги, увеличить стоимость бизнеса и расширить его, например по франшизе. У всех компаний свои цели.

Например, один наш клиент зарегистрировал товарный знак в России и Белоруссии, чтобы безопасно выйти на новый рынок, то есть расширить географию своего бизнеса, а другой — хотел обезопасить свой товар от подделок.

Желание работать на маркетплейсах или реализовывать товар через крупные гипермаркеты тоже приводит к регистрации товарных знаков для продукции. Вот примеры: клиент зарегистрировал товарный знак и свободно торгует на WB.

Иногда решение регистрировать товарный знак заявители принимают по одной простой и важной причине – они сами не хотят становиться нарушителями.

Дело в том, что если вы работаете под каким-либо обозначением, вы рискуете. Ведь это обозначение может быть уже зарегистрировано. Тогда вы – нарушитель, даже если не знали, даже если не хотели. Отвечать придется по закону, значит, нести убытки и репутационные риски.

Иногда таким нечестным способом пользуются конкуренты или «патентные тролли».

Они специально регистрируют на себя интересующее обозначение, а потом просят его выкупить за бешеные деньги, судятся, заставляют сменить название, логотип. Это реальные риски, с которыми сталкиваются предприниматели.

Кстати, популярен такой способ борьбы с конкурентами на маркетплейсах. Товар или полностью личный кабинет нарушителя блокируют, а он потом выплачивает штраф площадке и компенсацию правообладателю. Помимо этого, в законе предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сейчас стала актуальной еще одна причина для регистрации – возможность использовать товарные знаки на латинице в рекламе и на вывесках.

Российские законодатели начали усиленную борьбу с иностранными словами в русском языке. Теперь без регистрации товарного знака названия не на кириллице использовать нельзя. Особенно в Краснодарском крае.

Там обязали предпринимателей до 1 сентября 2023 года сменить все вывески на иностранном языке. Предприниматели Краснодара уже активно русифицируют вывески на иностранном языке.

Если товарный знак зарегистрирован на иностранном языке, вывеску можно не менять.

Помимо этого, у правообладателей есть возможность внести товарный знак в ТРОИС — реестр таможенной службы. Все товары на границе проверяют.

Если внезапно обнаружат продукцию со схожим или аналогичным вашему обозначению товарным знаком, его остановят, вас оповестят, а вы уже примите решение о том, как поступить.

В супермаркетах, на маркетплейсах, на улице мы видим тысячи товарных знаков. Мы знаем, как называется наше любимое кафе, магазин, салон красоты, производитель обуви. Это все товарные знаки.

Могли бы мы точно запомнить, что бытовую технику, которая стоит в нашем доме, произвела конкретная компания, если бы нигде не было ни названия, ни логотипа? Как бы мы нашли товары этого производителя, если товарных знаков не существовало бы?

Возможно, мы смогли бы придумать, как это сделать, но путь был бы сложным. А продавцы и производители потеряли бы один из инструментов развития и продвижения — товарный знак.

Какой бы ни была причина регистрации товарного знака, процедура всегда выглядит одинаково, но ежегодно в законе бывают изменения. О них мы поговорим дальше.

Как изменилось законодательство о регистрации товарных знаков в 2023 году

Основные изменения касаются новых возможностей и запретов:

В 2023 году новой категорией, которой разрешили регистрировать товарные знаки, стали самозанятые. Теперь можно смело сказать, что все лица, осуществляющие коммерческую деятельность, могут стать правообладателями собственных обозначений. Регистрация товарных знаков на самозанятых начнется с 29 июня 2023 года . Подробнее о процедуре я расскажу в следующей статье.

29 мая 2023 года вступили в силу новые требования к товарным знакам. Нельзя регистрировать товарные знаки, которые вводят в заблуждение относительно места изготовления товара.

Например, нельзя зарегистрировать название «Адыгейский молочник», если заявитель находится в Башкирии.

Также с 29 мая 2023 года введен запрет на отчуждение исключительного права на товарный знак, если из-за этого потребители будут введены в заблуждение.

Например, нельзя передать права на товарный знак «Московские булочки» предпринимателю из Ярославля.

Больше ключевых изменений в 2023 году пока не было.

Как пройти регистрацию успешно

Регистрация товарного знака — это сложный процесс. Чтобы пройти его успешно, нужна подготовка. С первого раза самостоятельно зарегистрировать товарный знак получается не у всех заявителей. К нам часто обращаются клиенты уже после неудачи. Причина — недостаточное погружение в тонкости процедуры.

У предпринимателей нет времени и возможности изучить всю нормативную базу, проанализировать аналогичные регистрации, тщательно провести предварительный поиск тождественных и схожих обозначений. Поэтому большинство доверяют эту процедуру профессионалам — патентным поверенным.

Регистрируют в качестве товарного знака чаще всего слова и изображения. Недавно мы зарегистрировали эти названия: mimiTim,AQAMA,MARSBARS, Пряный гусь, Тесто может, ЗДРАВОВОД, Шашлыкян Кебаб Чебурекович,Буженинов.

На эти логотипы тоже получили положительные решения совсем недавно: Мастер Голд, AG, ФРАКСТЕХ, MARTEN KUNITSA, BASE GLAM. В нашей практике были слоганы: «Выбор шефа!», «Смотри в будущее, ешь настоящее!».

Некоторые заявители хотят зарегистрировать собственные имена, совместно у нас это получается: GERMAN BESSARAB, Конарева Ирина. Тогда получается уже личный или персональный бренд.

Помимо названий и логотипов, заявители иногда направляют на регистрацию объемные изображения. Обычно это упаковка товара или тара. Реже на регистрацию подают звуки, цвета и запахи. Товарным знаком может быть все, что соответствует требованиям закона. Список открытый.

Нельзя зарегистрировать обозначения, которые указаны в ст. 1483 ГК.

Основные запреты касаются государственных символов, названий международных и федеральных организаций, обозначений, которые вводят в заблуждение или не отвечают нормам морали. Заявителям полезно изучить Руководство по экспертизе товарных знаков.

Если обозначение не соответствует требованиям, можно его доработать. После того, как товарный знак выбрали, можно переходить к регистрации.

Процедура включает несколько этапов:

Заявитель или патентный поверенный проводит предварительную проверку обозначения на уникальность по базам данных Роспатента и выбирает классы МКТУ — виды деятельности, в которых будет работать. Заявитель или патентный поверенный готовит документы: собирает и безошибочно заполняет формы. Заявитель оплачивает государственную пошлину, без оплаты регистрация не начнется. Посчитать пошлины можно на калькуляторе Роспатента. Таблица пошлин здесь. Заявитель или патентный поверенный подает заявку путем электронного документооборота, почтой, факсом или лично, а сотрудники ФИПС ее регистрируют. Эксперты ФИПС проверяют наличие и правильность заполнения документов. Эксперты ФИПС проверяют товарный знак на соответствие требованиям законодательства и уникальность. Эксперты по итогам проверок принимают решение о выдаче свидетельства или отказе. Заявитель получает отказ или положительное решение ведомства, а потом и свидетельство о регистрации. При отказе пошлину не возвращают.

Процедура может длиться до 18 месяцев, но на практике специалистам моего патентного бюро удается зарегистрировать обозначения за 3-6 месяцев.

Срок может увеличиться из-за ответов на уведомления и запросы от экспертов Роспатента на этапе проверок. На эти запросы нужно давать мотивированные ответы и как можно быстрее.

Подробнее узнать о процедуре регистрации пошагово можно в официальном Руководстве по осуществлению административных процедур и действий.

Я выделил несколько основных моментов, которые нужно учесть для успешной регистрации:

Убедитесь в уникальности товарного знака.

Проверить на уникальность можно по бесплатным или платным базам данных Роспатента. Полная информация доступна только за плату. Еще один вариант — заказать проверку у патентного поверенного.

Обозначение не должно повторяться или быть слишком похожим на уже зарегистрированные товарные знаки других компаний. Даже немного похожие обозначения могут вызвать вопросы у экспертов.

Желательно уйти от сходства максимально, хотя при наличии в реестре сотен тысяч товарных знаков это проблематично.

Правильно определите нужные классы МКТУ.

В классификаторе много похожих видов деятельности, которые относятся к разным классам. Часто предприниматели допускают ошибки — регистрируют обозначения не в тех классах МКТУ, которые им нужны. Изучайте весь классификатор, консультируйтесь. Это очень важный момент.

Корректно заполните заявку.

Недопустимы пропуски, ошибки или неточности. Особенно это касается адреса для переписки, данных заявителя, описания обозначения. Если у вас логотип, изображение должно быть максимально четким.

Вовремя оплатите государственные пошлины.

Платить за регистрацию обязательно. В сумме получается 31 000 рублей, но со скидкой 30% процедура выйдет дешевле. От скорости уплаты пошлин тоже зависит продолжительность регистрации.

Отвечайте на уведомления Роспатента.

В 90% случаев предварительный отказ можно легко оспорить, подобрав убедительные контраргументы на основе законодательства и судебной практики.

Товарный знак после регистрации в Роспатенте защищен только в России. В других странах нужно регистрировать отдельно.