Чеки

Как бухгалтеру перестать тратить часы на авансовые отчеты

Задумывались ли вы насколько эффективно выстроен процесс подготовки и формирования авансовых отчетов в вашей компании? Многие бухгалтеры считают, что это не занимает много времени, и достаточно просто перенести информацию вручную. Но когда мы вместе с ними стали разбирать процесс, то оказалось, что не все так просто.

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Как бухгалтеру перестать тратить часы на авансовые отчеты
Иллюстрация: Pilx

Представим, что сотрудники приносят в бухгалтерию чеки, и вы самостоятельно формируете отчеты.

Прежде чем, внести данные в 1С, проверяете ли вы, что чеки, которые вам принесли сотрудники, действительно корректные? С переходом на онлайн-кассы стало четко определено, какие чеки соответствуют законодательству. Принятие к учету чеков, не соответствующих новому регламенту, несет для компании определенные риски: в ходе проверки ревизоры могут признать нарушение и даже оштрафовать за искажение отчетности и, конечно, потребуют возместить ущерб.

Pilx помогает избежать этих рисков, так как все отсканированные чеки мы получаем напрямую из ФНС, что подтверждает их корректность. А если чек не найден или некорректен, то Pilx проинформирует вас об этом.

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Далее, согласно указаниям ФНС, подтверждающий документ не должен быть поврежден и все реквизиты должны быть читаемы.

Чеки имеют свойство быстро выцветать, и долго хранить их в оригинальном виде не получится. Многие бухгалтеры фотографируют или сканируют бумажные чеки для дальнейшего хранения, но такие копии уже не являются оригиналом документа.

Pilx позволяет хранить электронные версии оригинала чека и их всегда можно скачать или распечатать при необходимости.

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И на последнем этапе вам необходимо вручную внести данные в 1С из чека, такие как: дата, номер чека, контрагент, сумма, НДС, номенклатура. Если в чеке 5 позиций, то необходимо 5 раз вносить все эти данные отдельной строкой авансового отчета.

С помощью интеграции с 1С Pilx автоматически заполняет эти данные и бухгалтеру нет необходимости вводить их вручную.

В итоге выполнение всех этих действий — проверка чека на корректность, архивирование чека, перенос данных в 1С — уже не выглядит пятиминутной задачей.

Бухгалтеру необходимо целых 10 минут, чтобы внести все данные по одному чеку, в то время, как сервис PILX способен выгрузить необходимую информацию в 1C за минуту. И даже если таких чеков у вас будет по 10 в неделю от нескольких сотрудников, то вам понадобится лишь 10 минут затраченного времени.  

Pilx помогает существенно снизить трудозатраты, дает понимание какие чеки точно без опасений можно принимать к расходам и позволяет хранить документы без риска их утери или повреждений.

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