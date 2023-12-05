Поступление основных средств в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

По традиции разберем отличие обоих способов друг от друга, а также приведем практические примеры в 1С.
Способ № 1 — «Быстрый» (или «Упрощенный») — документом «Поступление основных средств»
Это самый простой и быстрый способ оприходования основных средств, при использовании которого оно поступает на счет 08 и его стоимость сразу переходит на счет 01 счёт в одном документе.
Но его можно применять не всегда, а только когда основное средство соответствует следующим критериям:
поступает в организацию в готовом виде (то есть не требует сборки или монтажа), состоит только из одной номенклатурной позиции (одна строка в документе поступления);
при приобретении у организации не возникло дополнительных расходов (доставка, разгрузка, установка и т.д.);
совпадают параметры учета в бухгалтерском и налоговом учете: первоначальная стоимость, срок полезного использования совпадают, ликвидационная стоимость нулевая;
в налоговом учете не начисляется амортизационная премия;
не нужно указывать в поступлении номер ГТД по импорту (государственной таможенной декларации);
совпадают дата поступления и ввода в эксплуатацию.
Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдается, то данный способ поступления мы использовать не сможем.
Давайте рассмотрим пример такого поступления в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.
Допустим, мы приобрели шлифовальный станок, стоимостью 500 000 рублей, включая НДС. Доставку станка поставщик осуществляет бесплатно (то есть у нас дополнительный расход не возникает), пуско-наладочных работ станок не требует (его можно подключить к электросети и пользоваться сразу после приобретения).
Открываем раздел «ОС и НМА» и выбираем пункт «Поступление основных средств»:
По кнопке «Создать» создаем новый документ поступления ОС:
Теперь наша задача заполнить все поля нашего документа, обратив особенное внимание на те, которые влияют на дальнейший учет.
В поле «Способ отражения расходов по амортизации» выбираем затратный счет, на котором мы будем в будущем учитывать амортизационные отчисления по данному основному средству (это могут быть счета 20, 23, 25, 26, 44).
Далее переходим к заполнению карточки основного средства, щелкнув два раза левой кнопкой мыши в таблице по полю «Основное средство».
Внимательно выбираем из классификатора основных средств код ОКОФ, которому соответствует наше основное средство, так как от правильности его определения зависит амортизационная группа и срок полезного использования.
После того как мы заполнили поле «Основное средство» и его стоимость, нам остается правильно заполнить срок службы:
При его определении срока службы важно учесть, что:
В бухгалтерском и налоговом учете он будет одинаковым (один из критериев данного способа принятия основных средств к учету);
Должен соответствовать амортизационной группе: в нашем примере это Третья группа свыше 3 лет до 5 лет включительно. Значит минимальный срок службы, который мы можем установить для нашего основного средства, составляет 37 месяцев (строго выше 3 лет кратно 1 месяцу). Он может быть увеличен по решению организации, но ни в коем случае не должен быть меньше минимального срока для соответствующей амортизационной группы.
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Почему организации обычно выгоднее выбрать минимальный срок службы основного средства?
Потому что так стоимость основного средства будет списываться в расходы по налогу на прибыль быстрее, а, следовательно, налог на прибыль в периоды списания этих расходов организация будет платить меньше. И, наоборот, если расходы организации слишком высокие, или даже превышают доходы, то в таком случае вы можете регулировать их, принимая основные средства к учету по максимальному сроку, предусмотренному для соответствующей амортизационной группы.
После заполнения всех полей проводим наш документ поступления и смотрим, какие проводки он формирует:
Основное средство поступило от поставщика на счет 08 субсчет 08.04.2 «Приобретение основных средств» (именно этот субсчет предусмотрен в программе для данного способа) и этим же документом переведено на счет 01 и принято к учету.
Для проверки формируем оборотно-сальдовые ведомости по счетам 08 и 01. Счет 08 у нас закрылся:
А наше основное средство теперь числится на балансе организации на счете 01:
Способ № 2 — «Полный» (или «Долгий») — документами «Поступление оборудования» — «Поступление доп. расходов» — «Принятие к учету ОС»
Данный способ используется, если при поступлении основного средства есть дополнительные расходы (доставка, транспортировка, установка, монтаж, сборка и т.д.):
требуется сборка или монтаж;
основное средство не сразу будет введено в эксплуатацию;
необходимо установить разные сроки полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете, ликвидационная стоимость не нулевая.
То есть, если основное средство не соответствует критериям, приведенным в способе № 1, то мы должны принимать его к учету по способу № 2, соблюдая четкую последовательность введения документов:
Давайте рассмотрим пример.
Мы приобрели бетоносмесительную установку, стоимостью 3 000 000 рублей, в том числе НДС. Мы наняли перевозчика и заплатили ему 70000 рублей за доставку нашей установки. И через месяц приехал представитель поставщика и оказал нам услуги по пуско-наладке, за которые мы заплатили еще 1 000 000 рублей.
Шаг 1. Получив отгрузочные документы (УПД или счет-фактура + накладная), первым шагом мы оформляем документ «Поступление оборудования» в разделе «ОС и НМА»:
Этот документ практически не отличается от обычного поступления, кроме вкладки «Оборудование»:
При заполнении карточки выбираем вид номенклатуры «Оборудование (объекты основных средств)». При выборе этого вида номенклатуры программа автоматически ставит счет учета 08.04.1 «Компоненты основных средств» (этот субсчет предусмотрен в программе для данного способа поступления основных средств).
После проведения документ формирует следующие проводки:
Шаг 2. Проводим услуги доставки и пуско-наладки.
Для этого переходим в раздел «ОС и НМА» — «Поступление доп. расходов»:
Или создаем поступление доп. расходов с помощью нажатия кнопки «Создать на основании» из документа поступления или журнала «Поступление оборудования»:
Второй вариант гораздо удобнее, так как при таком варианте в документе «Поступление доп. расходов» автоматически заполняется вкладка «Товары»:
Нам остается только заполнить поля на вкладке «Главное» и провести поступление услуг доставки:
И услуг пуско-наладки:
После проведения всех доп. расходов. на счете 08 сформировалась стоимость нашего основного средства:
Если мы сформируем карточку счета 08.04.1, то увидим все документы, из которых она сформирована:
Физически установка передается нам поставщиком в виде нескольких узлов, но в отгрузочных документах прописана одной строкой: Бетоносмесительная установка БСУ-856 — 1 шт, поэтому шаг «Передача оборудования в монтаж» в нашем примере не требуется, его мы пропускаем.
Но у вас могут быть компоненты ОС, которые необходимо собрать, и это осуществляется как раз документом «Передача оборудования в монтаж».
Шаг 3. Нам осталось только принять наше основное средство к учету.
Для этого переходим в раздел «ОС и НМА» — «Принятие к учету ОС»:
Создаем новый документ «Принятие к учету ОС» с видом «Оборудование» и заполняем все его вкладки:
Заполняем карточку основного средства, внимательно выбрав код ОКОФ по классификатору:
Вкладка «Бухгалтерский учет»:
Вкладка «Налоговый учет»:
После проведения документ формирует следующие проводки:
Сформировав оборотно-сальдовую ведомость по счету 08, мы видим, что он закрыт:
А стоимость установки перенесена на счет 01 и основное средство принято к учету:
Вот мы и разобрали с вами два способа поступления основных средств, которые используются в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, и надеемся, что теперь у вас не возникнет никаких сложностей с этим.
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