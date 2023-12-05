Основные средства

Поступление основных средств в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Продолжим серию публикаций по теме основных средств. В этом материале расскажем о том, как в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 сделать поступление основных средств, ведь оно может производиться двумя способами: упрощенным или полным.
19
Поступление основных средств в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

По традиции разберем отличие обоих способов друг от друга, а также приведем практические примеры в 1С. 

Способ № 1 — «Быстрый» (или «Упрощенный») — документом «Поступление основных средств»

Это самый простой и быстрый способ оприходования основных средств, при использовании которого оно поступает на счет 08 и его стоимость сразу переходит на счет 01 счёт в одном документе.

Но его можно применять не всегда, а только когда основное средство соответствует следующим критериям:

  • поступает в организацию в готовом виде (то есть не требует сборки или монтажа), состоит только из одной номенклатурной позиции (одна строка в документе поступления);

  • при приобретении у организации не возникло дополнительных расходов (доставка, разгрузка, установка и т.д.);

  • совпадают параметры учета в бухгалтерском и налоговом учете: первоначальная стоимость, срок полезного использования совпадают, ликвидационная стоимость нулевая;

  • в налоговом учете не начисляется амортизационная премия;

  • не нужно указывать в поступлении номер ГТД по импорту (государственной таможенной декларации);

  • совпадают дата поступления и ввода в эксплуатацию.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдается, то данный способ поступления мы использовать не сможем.

Давайте рассмотрим пример такого поступления в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

Допустим, мы приобрели шлифовальный станок, стоимостью 500 000 рублей, включая НДС. Доставку станка поставщик осуществляет бесплатно (то есть у нас дополнительный расход не возникает), пуско-наладочных работ станок не требует (его можно подключить к электросети и пользоваться сразу после приобретения).

Открываем раздел «ОС и НМА» и выбираем пункт «Поступление основных средств»

По кнопке «Создать» создаем новый документ поступления ОС:

Теперь наша задача заполнить все поля нашего документа, обратив особенное внимание на те, которые влияют на дальнейший учет.

В поле «Способ отражения расходов по амортизации» выбираем затратный счет, на котором мы будем в будущем учитывать амортизационные отчисления по данному основному средству (это могут быть счета 20, 23, 25, 26, 44).

Далее переходим к заполнению карточки основного средства, щелкнув два раза левой кнопкой мыши в таблице по полю «Основное средство».

Внимательно выбираем из классификатора основных средств код ОКОФ, которому соответствует наше основное средство, так как от правильности его определения зависит амортизационная группа и срок полезного использования.

После того как мы заполнили поле «Основное средство» и его стоимость, нам остается правильно заполнить срок службы:

При его определении срока службы важно учесть, что:

  1. В бухгалтерском и налоговом учете он будет одинаковым (один из критериев данного способа принятия основных средств к учету);

  2. Должен соответствовать амортизационной группе: в нашем примере это Третья группа свыше 3 лет до 5 лет включительно. Значит минимальный срок службы, который мы можем установить для нашего основного средства, составляет 37 месяцев (строго выше 3 лет кратно 1 месяцу). Он может быть увеличен по решению организации, но ни в коем случае не должен быть меньше минимального срока для соответствующей амортизационной группы.

Пройдите курс Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация. После курса вы забудете о претензиях налоговиков к учету, сможете грамотно изменить учетную политику и с легкостью применять федеральные стандарты.

Сейчас на курс действует скидка: 4 990 вместо 18 900 рублей. Старт нового потока 15 декабря.

Купить курс

Почему организации обычно выгоднее выбрать минимальный срок службы основного средства?

Потому что так стоимость основного средства будет списываться в расходы по налогу на прибыль быстрее, а, следовательно, налог на прибыль в периоды списания этих расходов организация будет платить меньше. И, наоборот, если расходы организации слишком высокие, или даже превышают доходы, то в таком случае вы можете регулировать их, принимая основные средства к учету по максимальному сроку, предусмотренному для соответствующей амортизационной группы.

После заполнения всех полей проводим наш документ поступления и смотрим, какие проводки он формирует:

Основное средство поступило от поставщика на счет 08 субсчет 08.04.2 «Приобретение основных средств» (именно этот субсчет предусмотрен в программе для данного способа) и этим же документом переведено на счет 01 и принято к учету.

Для проверки формируем оборотно-сальдовые ведомости по счетам 08 и 01. Счет 08 у нас закрылся:

А наше основное средство теперь числится на балансе организации на счете 01:

Способ № 2 — «Полный» (или «Долгий») — документами «Поступление оборудования» — «Поступление доп. расходов» — «Принятие к учету ОС»

Данный способ используется, если при поступлении основного средства есть дополнительные расходы (доставка, транспортировка, установка, монтаж, сборка и т.д.):

  • требуется сборка или монтаж;

  • основное средство не сразу будет введено в эксплуатацию;

  • необходимо установить разные сроки полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете, ликвидационная стоимость не нулевая.

То есть, если основное средство не соответствует критериям, приведенным в способе № 1, то мы должны принимать его к учету по способу № 2, соблюдая четкую последовательность введения документов:

Давайте рассмотрим пример.

Мы приобрели бетоносмесительную установку, стоимостью 3 000 000 рублей, в том числе НДС. Мы наняли перевозчика и заплатили ему 70000 рублей за доставку нашей установки. И через месяц приехал представитель поставщика и оказал нам услуги по пуско-наладке, за которые мы заплатили еще 1 000 000 рублей.

  • Шаг 1. Получив отгрузочные документы (УПД или счет-фактура + накладная), первым шагом мы оформляем документ «Поступление оборудования» в разделе «ОС и НМА»:

Этот документ практически не отличается от обычного поступления, кроме вкладки «Оборудование»:

При заполнении карточки выбираем вид номенклатуры «Оборудование (объекты основных средств)». При выборе этого вида номенклатуры программа автоматически ставит счет учета 08.04.1 «Компоненты основных средств» (этот субсчет предусмотрен в программе для данного способа поступления основных средств).

После проведения документ формирует следующие проводки:

  • Шаг 2. Проводим услуги доставки и пуско-наладки.

Для этого переходим в раздел «ОС и НМА» — «Поступление доп. расходов»:

Или создаем поступление доп. расходов с помощью нажатия кнопки «Создать на основании» из документа поступления или журнала «Поступление оборудования»:

Второй вариант гораздо удобнее, так как при таком варианте в документе «Поступление доп. расходов» автоматически заполняется вкладка «Товары»:

Нам остается только заполнить поля на вкладке «Главное» и провести поступление услуг доставки:

И услуг пуско-наладки:

После проведения всех доп. расходов. на счете 08 сформировалась стоимость нашего основного средства:

Если мы сформируем карточку счета 08.04.1, то увидим все документы, из которых она сформирована:

Физически установка передается нам поставщиком в виде нескольких узлов, но в отгрузочных документах прописана одной строкой: Бетоносмесительная установка БСУ-856 — 1 шт, поэтому шаг «Передача оборудования в монтаж» в нашем примере не требуется, его мы пропускаем.

Но у вас могут быть компоненты ОС, которые необходимо собрать, и это осуществляется как раз документом «Передача оборудования в монтаж».

  • Шаг 3. Нам осталось только принять наше основное средство к учету.

Для этого переходим в раздел «ОС и НМА» — «Принятие к учету ОС»:

Создаем новый документ «Принятие к учету ОС» с видом «Оборудование» и заполняем все его вкладки:

Заполняем карточку основного средства, внимательно выбрав код ОКОФ по классификатору:

Вкладка «Бухгалтерский учет»:

Вкладка «Налоговый учет»:

После проведения документ формирует следующие проводки:

Сформировав оборотно-сальдовую ведомость по счету 08, мы видим, что он закрыт:

А стоимость установки перенесена на счет 01 и основное средство принято к учету:

Вот мы и разобрали с вами два способа поступления основных средств, которые используются в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, и надеемся, что теперь у вас не возникнет никаких сложностей с этим.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Законопроекты

    Регионы смогут пресекать работу «наливаек» в многоквартирных домах

    У региональных властей появится право запретить деятельность заведений, которые работают днем как магазины, а вечером и ночью продают пивные напитки.

    4
    Трудовые отношения

    Какие нормы Трудового кодекса признали частично неконституционными

    Работодателям нужно изменить свои локальные нормативные акты, чтобы они соответствовали решениям Конституционного суда. В ближайшее время эти изменения будут в самом ТК.

    Какие нормы Трудового кодекса признали частично неконституционными
    54

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Самозанятые

    Что нужно знать самозанятым в 2024 году: требования, лимиты

    Разбираем, какие требования предъявляет законодательство к самозанятым в 2024 году и как меняется лимит дохода этой категории налогоплательщиков.

    Иллюстрация: Anastasia Shuraeva/pexels
    51
    МИР

    Электронные счета будет можно выставлять через платежную систему «Мир»

    Поставщики услуг смогут быстро выставлять электронные счета заказчикам с помощью платежной системы «Мир». До конца июля 2024 года сервис будет бесплатным для банков.

    24
    Бесплатно с Имущественный вычет

    Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.

    Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс
    12
    Логотип ДРТ
    ДРТ
    Налоговый мониторинг

    Особенности вступления в налоговый мониторинг: мнения экспертов

    Сегодня налоговый мониторинг продолжает стремительно развиваться, привлекая все большее число участников. При этом многие вопросы, связанные с вступлением и функционированием в режиме, остаются для компаний открытыми и требующими дополнительной проработки.

    Особенности вступления в налоговый мониторинг: мнения экспертов
    26
    6-НДФЛ

    ⚡⚡⚡ Разработали новую форму 6-НДФЛ

    С 1 квартала 2024 года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ, где в 1 разделе будет 6 сроков уплаты в квартал, а не 3, как сейчас.

    1
    114

    Записи вебинаров

    694
    Новые видео от экспертов каждый день
    УСН

    Занижение дохода через реорганизацию и увеличение дебиторки не помогут сохранить право на УСН

    Верховный суд признал правоту налоговиков, которые выступили против прерывания периода учета доходов при реорганизации компании и не признали дебиторку взаимозависимых лиц.

    Иллюстрация: Google DeepMind/pexels
    23
    НДС

    Как в 2024 году подтверждать ставку НДС 0%

    На II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» объяснили, как в 2024 году предоставлять электронные реестры для подтверждения нулевой ставки НДС, а также что делать, если компания не успела собрать эти документы.

    1
    47
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Высоковалифицированные специалисты

    Изменения в правилах оформления иностранных ВКС 2023-2024

    В июле 2023 года Президент подписал закон № 316-ФЗ, который, в том числе, вносит ряд существенных изменений, касающихся иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). Разберем, какие изменения уже вступили в силу, а какие нужно будет учитывать в работе с 2024 года

    Изменения в правилах оформления иностранных ВКС 2023-2024
    107
    Зарплата

    Когда сокращенному сотруднику не надо платить выходное пособие за второй месяц

    При сокращении штата всем уволенным сотрудникам надо выплатить выходное пособие за один месяц. Но за второй месяц пособие положено не всем.

    64
    Кассовые операции

    Как поступить бухгалтеру, если кассиры не пробивают чеки

    Специалисты Платформы ОФД предложили рабочий способ, как закрыть разрыв, который возник из-за непробитых кассиром чеков.

    Как поступить бухгалтеру, если кассиры не пробивают чеки
    1
    93
    Государственные ведомства

    Центробанк откажется от IPhone и IPad

    Сотрудники ЦБ не смогут использовать продукцию Apple для служебных целей.

    57
    Бесплатно с НДС

    Агентский договор: НДС у агента и принципала

    Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

    Агентский договор: НДС у агента и принципала
    453
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Самые лучшие страны для переезда Россиян в 2024 году. Где нас ждут?

    В последние годы вопрос переезда за границу становится всё более актуальным для российских граждан. Каждый иммигрант имеет свои уникальные мотивы, будь то напряженная политическая обстановка, желание наслаждаться умеренным климатом, расширение бизнес-горизонтов или мечта о беззаботном будущем на берегу моря.

    Самые лучшие страны для переезда Россиян в 2024 году. Где нас ждут?
    40
    УСН

    📌 Лимиты УСН-2024: таблица

    Для перехода на УСН и применения этого спецрежима действуют лимиты доходов, которые ежегодно индексируются.

    1
    150
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    🔥Что происходит прямо сейчас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Репортаж из зала

    Прямо сейчас в Москве проходит главное бухгалтерское событие декабря — II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Все самое интересное за один день и в одном месте. Лучшие спикеры и острые вопросы. Расскажу, что там происходит.

    🔥Что происходит прямо сейчас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Репортаж из зала
    58
    Логотип Антон Свирякин
    Антон Свирякин
    Гособоронзаказ

    Регулирование гособоронзаказа в 2023 и 2024 году. Ответственность за нарушения законодательства о гособоронзаказе

    Что необходимо знать бизнесу о текущем состоянии регуляторики в сфере гособоронзаказа.

    31
    Выездные налоговые проверки

    Как налоговики выбирают компании для выездных проверок

    Адвокат Вячеслав Василевский на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказал, на что смотрит налоговая при составлении плана выездных налоговых проверок, и кому стоит готовиться к визиту налоговиков в 2024 году.

    Как налоговики выбирают компании для выездных проверок
    158
    Основные средства

    Поступление основных средств в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

    Продолжим серию публикаций по теме основных средств. В этом материале расскажем о том, как в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 сделать поступление основных средств, ведь оно может производиться двумя способами: упрощенным или полным.

    Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
    19