Уважают, но не боятся: 7 главных правил успешных руководителей

Сегодня эксперт Владимир Шипков расскажет о ключевых правилах успешного руководства.

Правило первое. Будь честным

С собой, коллегами, подчиненными, партнерами, клиентами/пациентами, окружающими.

Честность — основа доверия, без которого невозможно выстроить долгосрочные отношения, ни в жизни, ни в коллективе, ни в бизнесе. Русские купцы верили, что богатство приходит вслед за репутацией, поэтому оценивали свое слово дороже золота.

Руководитель, который проявляет честность в своих действиях и решениях, показывает сотрудникам, что он ценит их мнение и уважает их как личностей. Это способствует созданию здорового микроклимата, укрепляет авторитет лидера и благоприятно сказывается на эффективности командной работы.

Правило второе. Работает только личный пример

В попытках воспитать нерадивых сотрудников и взрастить дисциплину в коллективе можно потратить массу времени и сил на разработку правил, составление регламентов, многочасовые лекции и не менее продолжительные экзекуции. Но они с большой долей вероятности не возымеют желаемого эффекта, если человек, стоящий у руля компании, сам ими пренебрегает.

Начальнику, который халатно относится к своим обязанностям, сложно требовать высокие результаты от подчиненных и ждать полной самоотдачи. И наоборот, будучи образцом профессионализма, пунктуальности, эмпатии, соблюдения корпоративной этики и трудолюбия, можно относительно легко добиться того же и от тех, кто работает под твоим началом.

Правило третье. Смелость берет города

Успех приходит только к тем, кто действует, невзирая на обстоятельства и сложности.

Нужно уметь просчитывать риски, принимать решения, брать на себя за них ответственность. Речь идет не про ребяческое бахвальство и не про безрассудную отвагу солдатов удачи.

Смелость успешного руководителя заключается в умении принимать радикальные решения, когда того требуют обстоятельства. Чтобы оперативно сменить поставщиков, регулярно срывающих сроки, уволить нерадивого сотрудника, который сам не работает и саботирует выполнение коллективных задач, нужна решительность. Как и для того, чтобы вовремя признать свои ошибки, а затем оперативно их исправить, развернувшись на 180 градусов.

Правило четвертое. Нельзя поразить цель, не видя мишени

На пути управленца всегда будут появляться препятствия в виде кризисов, нечестных конкурентов, санкций или чего-то еще. Чтобы их преодолеть, нужно сначала правильно определить цели, а затем направить все силы на их достижение. На этом фоне целеустремленность — одно из ключевых качеств успешного лидера.

Целеустремленный начальник знает, что нужно компании, понимает, как правильно ставить задачи, умеет их приоритезировать, мотивирует, поощряет и вознаграждает сотрудников, показывающих высокие результаты и достигающих поставленных целей.

Правило пятое. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом

Мало что так полезно для повышения трудовой продуктивности, как здоровая амбициозность. Она заставляет двигаться вперед, дает энергию для поиска новых решений, позволяет пренебрегать трудностями. Она же, как это ни парадоксально, помогает быстрее понять важность и даже безальтернативность делегирования, без которого никуда.

Чтобы завоевать лидирующие позиции в городе, нужно мыслить региональными категориями, в области — федеральными, ну а выйти в топ по стране можно только планируя международный успех.

Лидерам с такими взглядами нипочем любые трудности, включая наиболее распространенные, как то нехватка кадров или нежелание сотрудником брать на себя ответственность.

Правило шестое. Без труда не вытащить и рыбку

Трудолюбие — значимая добродетель не только для исполнителя, но и для руководителя любого звена. Это не значит, что директор или управляющий должен сам с утра до ночи обзванивать клиентов или заниматься другого рода микроменеджментом.

Если каждый самоотверженно трудится на своем месте, в рамках своих компетенций, то успех неизбежен.

Помните кредо Брэнсона? «Have fun, work hard and money will come …». и хотя великий предприниматель никогда не считал деньги критерием успеха, он авторитетно подтверждает — упорный осмысленный труд приводит к высоким результатам.

Правило седьмое. Совершенству нет предела

Если человек не развивается, то он деградирует. Для руководителя это утверждение актуально во сто крат.

Непрерывное обучение, совершенствование жестких и гибких скиллов, освоение новых навыков, систематизация и цифровизация опыта — то, без чего сегодня невозможно эффективно конкурировать в бизнес-среде.

Грамотный начальник постоянно развивается сам и всячески способствует развитию подчиненных, как профессиональному, так и личностному. Это инвестиция с наибольшим процентом рентабельности.

Вместо выводов

Подводя итоги написанному выше, можно резюмировать: успешный руководитель честен с собой и подчиненными, он решителен, он целеустремленный, ответственный, в меру амбициозный, справедливый, много и продуктивно работает, непрерывно развивается, служит примером для подчиненных.

Такая модель проверена временем и доказала свою жизнеспособность на практике. Внедрив эти правила в свою управленческую практику, вы гарантированно прокачаете реноме в коллективе и свои управленческие скиллы. Успехов в ваших начинаниях!