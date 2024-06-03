Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2024 году: образец пояснений для ФНС

Налоговые инспекторы заинтересуются реальным уровнем заработной платы на предприятии, если ее среднее значение окажется ниже:

1. МРОТ. По 6-НДФЛ цифра определяется путем деления показателя общей суммы выплат по трудовым договорам на численность работников. А по РСВ это сумма выплат и вознаграждений в пользу каждого физлиц, уменьшенная на суммы гонораров исполнителей по договорам ГПХ, и разделенная на количество месяцев, прошедших с начала года.

Полученный результат сравнивают с региональным МРОТ. Он может быть больше федерального уровня в 19 242 рубля, если в регионе действует районный коэффициент или трехстороннее соглашение.

Например, в 2024 году МРОТ в Московской области составляет 29 389 рублей (Московское трехстороннее соглашение на 2022=2024 годы от 30.12.2021 № 77-1352). Поэтому, если у кого-либо из работников доход опустился ниже МРОТ, готовьтесь получить требование от ФНС.

2. Средней заработной платы по отрасли. Расчет среднеотраслевой зарплаты по 6-НДФЛ аналогичен расчету для проверки на соответствие МРОТ, а по РСВ отличается тем, что считают не по каждому сотруднику, а сразу по всем. То есть суммируют доходы всех работников компании из раздела 3 РСВ, а затем делят на численность и на количество месяцев, за который представлен расчет.

Средний по предприятию результат сопоставляют по статистическими данными по зарплате в отрасли в субъекте федерации, которые:

публикуются на официальном сайте Росстата;

и легко найти по ОКВЭД и региону через сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

В какой срок нужно ответить на требование налоговой инспекции по зарплате

Срок ответа на требование от ФНС — 5 рабочих дней со дня отправки квитанции в знак получения требования. На просмотр предусмотрено еще 6 рабочих дней. Итого за 11 рабочих дней работодатель обязан подготовить и отправить ответ.

В каких случаях зарплата может быть ниже средней по отрасли и МРОТ

Законодательство не обязывает работодателей выплачивать зарплату персоналу в размере среднеотраслевого значения. Поэтому средняя зарплата по предприятию вполне может быть ниже средней по региону. К тому же на ее уровень влияют финансовые показатели компании и спрос на продукции предприятия.

Также возможно, что к моменту формирования отчетов, работодатель не провел индексацию зарплат работников, которая в соответствии с локальными актами проводится в конце года.

Если зарплата по штатному расписанию выше среднеотраслевого уровня, среднее значение по 6-НДФЛ и РСВ может опускаться ниже, когда есть работники, которые:

работают на неполную ставку;

отработали не полный месяц из-за приема или увольнения в середине месяца, временной нетрудоспособности, декрета, отпуска за свой счет или отпуска, который был оплачен в предыдущем расчетном периоде.

Что касается сравнения с МРОТ, то работодатель не вправе платить зарплату ниже этой отметки, если работник отработал месячную норму.