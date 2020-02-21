У банков будет новый канал для отслеживания сомнительных операций

В Системе быстрых платежей появится механизм, препятствующий мошенническим операциям. Каждому переводу будет присваиваться риск-балл и этими данными банки смогут обмениваться друг с другом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артёма Сычева.

Когда платежи проводятся внутри банка, кредитная организация знает и отправителя, и получателя. В СБП механизма обмена такими данными нет, пояснил представитель ЦБ. В том числе и поэтому к системе до сих пор не подключился «Сбербанк».

Сейчас Банк России обсуждает с участниками рынка критерии, по которым той или иной операции будет присваиваться риск-балл, пояснил Сычёв. Этот балл может зависеть от данных об отправителе и получателе средств, особенностей формирования самого платежа, предположил он. По мнению представителя ЦБ, вопрос с новым механизмом антифрода будет решён в ближайшее время.

Недавно регулятор представил новый список сомнительных операций, на основе которого банки смогут блокировать счета. В их число впервые вошли сделки с виртуальными активами, дистанционное управление разными счетами с одной группы IP-адресов.