В Москве оштрафовали почти сотню торговых точек

92 предприятия в условиях режима повышенной готовности не выполняли правил торговли. В зависимости от решений суда общая сумма штрафа может составить более 12,5 млн рублей.

Всего в Москве закрылись порядка 15 тысяч предприятий общественного питания и более 40 тысяч непродовольственных магазинов (источник РГ).

По статистике от оператора онлайн-касс, малый бизнес на второй неделе карантина показал признаки «оживания».

Согласно последним данным, в России за последние сутки выявили 2774 заболевших. Из них 1489 в Москве.