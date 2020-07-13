Налоговики посчитали неотделимые улучшения капитальным ремонтом. Но суд их переубедил

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А именно, были произведены демонтаж выработавших нормативный срок эксплуатации масляных выключателей, которые заменены на вакуумные выключатели, также произведена полная замена приборов контроля и сигнализации, замена электромеханических реле на микропроцессорные, осуществлен демонтаж - монтаж проводов/кабелей под вновь смонтированное оборудование. Проведены работы по демонтажу и прокладке кабельной линии. Также произведен демонтаж и монтаж ограждения; устройство ворот, калиток; монтаж колючей проволоки по периметру ограждения; замена металлоконструкций; демонтаж и монтаж лотков, коробов; благоустройство и планировка территории; ремонт системы сброса масла трансформаторов; прокладка кабельной линии; разборка и ремонт дорог из ж/б плит; демонтаж, монтаж трансформатора, лежней; демонтаж, изготовление и монтаж металлоконструкций; ремонт строительной части электроустановок. Произведен капитальный ремонт трансформатора.

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Компания обжаловала решение МИФНС в вышестоящей налоговой инстанции, а затем обратилась в суд.

Для доказательства своей правоты МИФНС провела экспертизу, которая указала, что часть работ связана с модернизацией, техническим перевооружением и реконструкцией основного средства. Однако после допроса эксперта суд пришел к выводу, что результаты экспертизы являются неполными, в связи с чем, руководствоваться заключением эксперта при оценке произведенных работ не следует. В свою очередь ООО «Удмуртэнергонефть» провело собственную экспертизу, которую также представило в суд. В отличие от экспертизы МИФНС, привлеченный налогоплательщиком эксперт съездил на подстанцию, чтобы оценить проведенные работы на месте. Эксперт пришел к выводу, что проведенные работы являются капитальным ремонтом, а не реконструкцией и модернизацией.

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«Фактически ремонтные работы были произведены заявителем для поддержания функционирования подстанции в связи с износом оборудования, наличием дефектов», - указано в постановлении апелляционного суда.

«Так, изменение качественных, количественных и эксплуатационных показателей спорного объекта при осуществлении неотделимых улучшений является основным критерием, отличающим неотделимые улучшения: реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение от капитального ремонта. Фактически в результате производства неотделимых улучшений меняется сущность объекта, его технологическое назначение, увеличиваются производственные мощности, что опосредует увеличение первоначальной стоимости основного средства, и образует иной порядок налогообложения прибыли организации, предусмотренный статьями 256 – 259 Налогового кодекса РФ. Кроме того, при возврате арендодателю имущества с неотделимыми улучшениями их стоимость формирует самостоятельный объект налогообложения налогом на добавленную стоимость (что не характерно для капитального ремонта объекта)», - отметила юрист.

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Дело: А71-9551/2019.