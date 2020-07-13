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Налоговики посчитали неотделимые улучшения капитальным ремонтом. Но суд их переубедил

Неотделимые улучшения или капитальный ремонт: налогоплательщик выиграл спор у ФНС. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Удмуртской республики, признавшего незаконным доначисление ООО «Удмуртэнергонефть» 4,5 млн руб. налогов, пеней и штрафов.

Решение суда вступило в законную силу. 

Как указано в материалах дела, в 2018 году Межрайонная ИФНС России № 8 по Удмуртской республике провела в отношении ООО «Удмуртэнергонефть» выездную проверку уплаты налогов в 2015 – 2017 годах. По ее итогам налоговики доначислили компании 4,5 млн руб., из которых 2,! млн руб. НДС, 2,3 млн руб. налога на прибыль, 458 тыс. руб. пеней и штраф в размере 450 тыс. руб.

По мнению налоговиков, ООО «Удмуртэнергонефть» произвело неотделимые улучшения на арендованном у ОАО «Удмуртнефть» имуществе (подстанции «Порозово»). В суде представители МИФНС указали, что в 2015 году несколько привлеченных налогоплательщиком подрядных организаций произвели работы на подстанции. При этом ООО «Удмуртэнергонефть» квалифицировало эти работы как расходы на капитальный ремонт основного средства.

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А именно, были произведены демонтаж выработавших нормативный срок эксплуатации масляных выключателей, которые заменены на вакуумные выключатели, также произведена полная замена приборов контроля и сигнализации, замена электромеханических реле на микропроцессорные, осуществлен демонтаж - монтаж проводов/кабелей под вновь смонтированное оборудование. Проведены работы по демонтажу и прокладке кабельной линии. Также произведен демонтаж и монтаж ограждения; устройство ворот, калиток; монтаж колючей проволоки по периметру ограждения; замена металлоконструкций; демонтаж и монтаж лотков, коробов; благоустройство и планировка территории; ремонт системы сброса масла трансформаторов; прокладка кабельной линии; разборка и ремонт дорог из ж/б плит; демонтаж, монтаж трансформатора, лежней; демонтаж, изготовление и монтаж металлоконструкций; ремонт строительной части электроустановок. Произведен капитальный ремонт трансформатора.

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Компания обжаловала решение МИФНС в вышестоящей налоговой инстанции, а затем обратилась в суд.

Для доказательства своей правоты МИФНС провела экспертизу, которая указала, что часть работ связана с модернизацией, техническим перевооружением и реконструкцией основного средства. Однако после допроса эксперта суд пришел к выводу, что результаты экспертизы являются неполными, в связи с чем, руководствоваться заключением эксперта при оценке произведенных работ не следует. В свою очередь ООО «Удмуртэнергонефть» провело собственную экспертизу, которую также представило в суд. В отличие от экспертизы МИФНС, привлеченный налогоплательщиком эксперт съездил на подстанцию, чтобы оценить проведенные работы на месте. Эксперт пришел к выводу, что проведенные работы являются капитальным ремонтом, а не реконструкцией и модернизацией.

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«Фактически ремонтные работы были произведены заявителем для поддержания функционирования подстанции в связи с износом оборудования, наличием дефектов», - указано в постановлении апелляционного суда.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Анны Лавришиной, поддерживая позицию истца-налогоплательщика, суды отметили, что налоговое законодательство разделяет понятия ремонт (текущий или капитальный) и неотделимые улучшения, которые осуществляются в форме реконструкции, модернизации и технического перевооружения, как для целей налогообложения прибыли организации, так и начисления НДС.

«Так, изменение качественных, количественных и эксплуатационных показателей спорного объекта при осуществлении неотделимых улучшений является основным критерием, отличающим неотделимые улучшения: реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение от капитального ремонта. Фактически в результате производства неотделимых улучшений меняется сущность объекта, его технологическое назначение, увеличиваются производственные мощности, что опосредует увеличение первоначальной стоимости основного средства, и образует иной порядок налогообложения прибыли организации, предусмотренный статьями 256 – 259 Налогового кодекса РФ. Кроме того, при возврате арендодателю имущества с неотделимыми улучшениями их стоимость формирует самостоятельный объект налогообложения налогом на добавленную стоимость (что не характерно для капитального ремонта объекта)», - отметила юрист.

По мнению Анны Лавришиной, привлекая налогоплательщика к ответственности, налоговый орган формально отождествил понятия неотделимых улучшений и капитального ремонта, не принял во внимание оставшиеся неизменными качественные характеристики электроподстанции и ее эффективность, а также цель производства капитального ремонта – устранение неисправности оборудования и обеспечение возможности его использования в производственной деятельности.

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Дело: А71-9551/2019.  

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