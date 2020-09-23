Почему руководители порой принижают ценность бухгалтерии?

Кто важнее, бухгалтер или специалист по продажам (которых любят назвать менеджерами)? И почему руководители часто принижают бухов, возвышая продажников?

Подискутировать предлагают в «Красном уголке бухгалтера».

«Последнее время часто слышу от собственников бизнеса, что они не понимают, для чего им бухгалтерия. Бухгалтерия — это расходная статья. Столько денег на них уходят, а они в интересах ИФНС стараются. Другое дело — менеджеры по продажам. Они „короли“. Вопрос: у кого полное взаимопонимание с руководством?».

Вот что пишут в комментариях:

«У меня полное. Если что не так — или в сад или письмо что под вашу ответственность, или не берусь вообще».

Или:

«У нас взаимопонимание. У меня вообше на всех местах работы было взаимопонимание, я с идиотами просто не стану работать».

А у кого-то вот так:

«У нас тоже на 1-м менеджеры по продажам, но как какой косяк, бегут почему-то к буху или к юристу».

И как дальше пишут, «даже шоколадку не принесут».

Вот что предлагают:

«Ну так пусть откажутся от бухгалтерии. Посмотрим, насколько их хватит и сколько будет стоить восстановление учета».

Кто-то еще добавляет, что «все резко умнеют после первой проверки».

А вот еще ситуация:

«Впервые за всю историю своей работы никакого. Раньше было полное взаимопонимание. До сих пор общаюсь даже с первым гендиром. А это уже почти пол-жизни. Со всеми другими тоже общаюсь. С большинством. Но настоящее руководство — это » без слов" Вроде и не плохое... Но понимания работы буха нет. Типа: «и что там делать? Я сама училась и даже пятерка по бухучету в дипломе». Хотя ни дня не работала. И это так напрягает. Типа ничего не делаешь. Подумаешь, отчёты«.

Кто-то резонно спрашивает:

А как руководство понимает, что продажники хорошо работают или плохо? Это можно определить только по данным бухгалтерии. Или думают, что если деньги на счете есть, то всё нормально?

В ответах мы постарались сохранить стилистику оригинала:

«Ну, руководство часто феноменально. И приравнивает прибыль к наличию денег на счёте. Если прибыль есть, то где деньги?! Ага, все деньги со счета бухгалтерия сперла!!! Вообще, не было за всю жизнь и практику адекватного профессионала-руководителя. Увы...».

«А что сразу на счете... ОТГРУЗИЛ — герой!!! А теперь дебиторку давай тыжбухгалтер выбивай!»

«Ну да! И дебиторку с покупателей и с поставщиков доки собери — тыжбухгалтер, а доки — это дело бухгалтерии!!!».

Кто-то считает так:

«Ни у кого. То, что вы описали — это норма сегодняшнего дня».

Есть и такое:

«У нас полное взаимопонимание, но менеджеры по продажам все равно короли».

А подытожим вот таким:

«Бухгалтеры тоже бывают разные, к сожалению, от этого и отношение к бухам тоже разное. На одном собеседовании главбух обмолвилась, что налоги платила в даты по указанию гендира, НДФЛ в их числе, могли и побольше оплатить, чтобы не заморачиваться. Это как?! Другая, которую уважало руководство, льготы по налогам применяла, которых нет у компании и очень гордилась собой. Ну и как доверять таким профессионалам при миллионных долгах в бюджет на выходе?».

А кто-то пишет, что собственники могут просто не понимать важность участка работ бухгалтера. По сути, и продажники важны, это деньги. Но и бухгалтер тоже важен, это тоже, по сути, деньги.