Муж может получить вычет по НДФЛ за свое обучение, даже если документ об оплате сделан на имя жены

По расходам на свое обучение можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие фактические расходы на обучение.

То есть при предоставлении социального налогового вычета на обучение платежные документы должны быть оформлены на имя налогоплательщика, заявляющего право на указанный налоговый вычет (за исключением оплаты расходов супругами, в отношении которых действуют нормы гражданского и семейного законодательства).

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/5735 от 29.01.2021.

Так как у супругов в общем случае все имущество общее, то супруг, который обучается, вправе претендовать на получение социального налогового вычета независимо от того, кем из супругов вносились денежные средства и на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие фактические расходы.