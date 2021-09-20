Люди, которые нанимают домработниц и нянь, должны платить взносы и сдавать РСВ

Человек, заключивший с другим человеком трудовой или гражданско-правовой договор на оказание услуг, обязан встать на учет в ИФНС как плательщик страховых взносов.

Об этом напоминают налоговики на своем сайте.

По итогам года такому нанимателю необходимо представить в налоговую инспекцию расчет по страховым взносам.

Дело в том, что в 2020 году закончилась льгота по освобождению выплат домработницам от страховых взносов.

Ранее доходы по ведению домашнего хозяйства, указанные в п.70 ст.217 НК, такие как: услуги по присмотру и уходу, по репетиторству, по уборке жилых помещений не облагались НДФЛ и страховыми взносами. Это была категория так называемых самозанятых, которые ради льготы должны были вставать на учет в ИФНС в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 НК.

Действие этой нормы распространялось на суммы вознаграждений, выплаченных в 2017, 2018 и 2019 годах.

Но в 2020 году эти налоговые каникулы закончились.

Начиная с 2020 года физические лица, которые осуществляют данные выплаты физлицам, обязаны исчислить страховые взносы и представить РСВ, в том числе и в отношении иностранных граждан.