Вместо SWIFT есть несколько вариантов, в том числе китайский аналог CIPS

У России есть несколько вариантов, которыми вполне можно пользоваться вместо международной системы SWIFT, считают эксперты.
- Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка — подключение и годовое обслуживание бесплатны.
- Частная система CyberFT о компании «Киберплат» — пока ориентирована только на юрлица.
- «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария (НРД) — пока работает в тестовом режиме.
- Finline Сбербанка — в отличие от SWIFT, платежи бесплатные, работает внутри России.
- Система быстрых платежей ЦБ — не поддерживает иностранные платежи.
- Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) — китайский аналог системы SWIFT, пока не более 1000 банков подключены по всему миру.
Почти 80% отправленных российскими банками через SWIFT сообщений приходится на обмен информацией внутри России. Кроме того, с 2001 года весь трафик SWIFT открыто отслеживают США под предлогом борьбы с финансированием терроризма.
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