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Вместо SWIFT есть несколько вариантов, в том числе китайский аналог CIPS

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Рубрика Платежные системы
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У России есть несколько вариантов, которыми вполне можно пользоваться вместо международной системы SWIFT, считают эксперты.

  1. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка — подключение и годовое обслуживание бесплатны.
  2. Частная система CyberFT о компании «Киберплат» — пока ориентирована только на юрлица.
  3. «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария (НРД) — пока работает в тестовом режиме.
  4. Finline Сбербанка — в отличие от SWIFT, платежи бесплатные, работает внутри России.
  5. Система быстрых платежей ЦБ — не поддерживает иностранные платежи.
  6. Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) — китайский аналог системы SWIFT, пока не более 1000 банков подключены по всему миру.
Интересный факт. К началу 2019 года число пользователей СПФС в России было больше, чем число пользователей SWIFT. В том же 2019 году к СПФС подключились все банки Беларуси. В декабре 2021 года Россия договорилась об использовании СПФС совместно Китаем. Передача одного сообщения в СПФС от 80 копеек до 1 рубля в зависимости от объёма. Тарифы SWIFT в два-три раза выше.

Почти 80% отправленных российскими банками через SWIFT сообщений приходится на обмен информацией внутри России. Кроме того, с 2001 года весь трафик SWIFT открыто отслеживают США под предлогом борьбы с финансированием терроризма.

Читайте также: Набиуллина пригласила иностранные банки подключаться к российскому аналогу SWIFT.

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