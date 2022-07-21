Банковский перевод задержат на два дня, если сочтут, что деньги уходят мошенникам. Законопроект готов

Законопроект резработал профильный комитет Госдумы.
В банк должен проверить, нет ли получателя денег в «черном списке» Центробанка. Если данные совпадают, нужно уведомить отправителя о риске и получить от него повторное подтверждение перевода.
Представители банков видят проблему в запоздалом обновлении базы ЦБ. Данные в ней обновляются раз в пять—семь дней, разработка единой информационной системы проверки сведений об абоненте пока движется очень медленно.
Эксперты опасаются, что банкам проще перестраховаться и блокировать переводы при малейших подозрениях.
Ранее Центробанк предложил отзывать подозрительные переводы в течение двух дней.
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