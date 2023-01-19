Личные финансы

Штучные продажи парфюмерии выросли почти на 28%

Покупатели стали чаще приобретать парфюм в онлайн-магазинах и отдавать предпочтение отечественным производителям.

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Штучные продажи парфюмерной продукции в 2022 году увеличились на 27,6% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на оператора маркировки «Честный знак».

Всего было продано 85,5 млн флаконов на сумму 142,9 млрд рублей, что на 30,1% больше, чем в 2021 году.

12,3% парфюмерной продукции купили через онлайн-магазины.

В 2021 году доля интернет-продаж составляла 9,1%.

В основном покупатели выбирали отечественный парфюм (60,7%). Продукции из Франции отдали предпочтение 15,9%, из Испании – 7,3%, из Польши – 5,8%, из Германии – 2,4%.

На 9 января 2023 года в продаже находилось более 136 млн флаконов парфюмерной продукции.

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