Поставщик требует деньги за составление авансового счета-фактуры

Компания оплатила аванс поставщику и хотела бы принять НДС на вычет. Но для этого нужен счет-фактура от поставщика. Выдавать его бесплатно контрагент отказывается.

Такой историей поделилась подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

За составление авансового счета-фактуры поставщик хочет получить 6% от суммы в документе.

Участники обсуждения обескуражены. Ведь составление этого документа – обязанность контрагента.

Коллеги шутят – что, если ввести такую же практику и брать деньги за все документы, которые составляет бухгалтер, например, доверенности на получение ТМЦ.

Кстати, если поставщик отказывается выдать вам счет-фактуру, то даже суд не заставит его сделать это. Суды указывают, что в НК нет нормы о понуждении к выдаче счета-фактуры. Да и по статье 12 ГК РФ такая мера не является способом защиты гражданского права, так как отношения сторон носят налоговый характер.

А у вас бывают проблемы по части получения счетов-фактур от поставщиков?