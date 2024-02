Три китайских банка больше не принимают платежи из РФ

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China перестали принимать платежи от российских кредитных организаций, которые находятся под санкциями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.

По величине активов эти три банка занимают первое, второе и четвертое место в Китае.

ICBC и CCB отказываются принимать все платежи, которые поступают от финансовых организаций под санкциями, вне зависимости от системы переводов (SWIFT, российской СПФС или китайской CIPS).

Эксперты издания считают, что кредитных организации из КНР опасаются введения вторичных санкций со стороны США по причине взаимодействия с компаниями из SDN-листа.

Проблемы с расчетами начались в конце декабря 2023 года с китайскими и турецкими банками. В эти страны поступает почти 40% платежей из России.

Сейчас власти Китая и РФ обсуждают проблему с денежными переводами.

Насколько я знаю, диалог был успешный, и китайская сторона услышала нашу позицию. Мир меняется, нужно выбирать между старой системой, которая контролируется американскими регуляторами, и новой, строящейся системой, — сказал Алексей Разумовский из «Импая Рус».

