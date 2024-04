Экс-сотрудников Промсвязьбанка осудят за хищение денежных средств

Лефортовский суд Москвы рассмотрит уголовное дело о хищении средств Промсвязьбанка. Фигурантов обвиняют в присвоении и легализации кредитов на 650 млн рублей, которые были выданы офшорным фирмам, входящим в группу «Промсвязьнедвижимость».

По версии следствия, хищение организовал экс-владелец банка и группы ПСН Дмитрий Ананьев, экс-старший вице-президент группы Олег Михалев и бывший директор департамента проектного финансирования банка Александр Афанасьев. Обвинение им предъявили заочно, пишет «Коммерсант».

Криминальная схема действовала с 21 июля по 12 октября 2017 года, за это время банк выдал кредиты кипрским офшорным фирмам Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd, которые затем отказались исполнять свои обязательства. Следственный комитет считает, что деньги в итоге получил Дмитрий Ананьев, который использовал их для погашения кредита подконтрольной ему фирмы Vipasena Holding Ltd.

По результатам расследования уголовное дело о хищении финансовых средств группой лиц, подконтрольной братьям Ананьевым, направлено в суд. Мы будем добиваться возмещения ущерба всеми доступными способами в рамках законодательства, — сказали в ПСБ.

Также на скамью подсудимых попали предполагаемые исполнители — шесть экс-сотрудников ПСБ и «Промсвязьнедвижимости». Они занимались техническим оформлением кредитов, которые привели к хищению денежных средств. Подсудимые свою вину не признают.

Адвокаты обвиняемых считают, что в деле нет состава преступления. Правозащитник Яков Гаджиев заявил, что банковские операции — «банальная перекредитовка, деньги вернулись в банк, но только от другой компании, за счет которой были погашены купоны по облигациям ПСН». Сотрудники не имеют отношения к хищению, поскольку такие решения принимали владельцы и топ-менеджеры Промсвязьбанка.