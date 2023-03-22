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В 2018 году будет проще зарегистрировать юрлицо и ИП

В апреле и октябре 2018 года ожидается ряд изменений в порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предупреждает ФНС РФ. Соответствующие поправки введены Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 312-ФЗ.

С 29 апреля налоговики и МФЦ должны перейти на электронное взаимодействие при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без дублирования документов на бумаге. Это ускорит получение заявителем результатов регистрации, так как не будет зависеть от того, как быстро МФЦ доставит документы в налоговый орган, а затем получит ответ. Таким образом, предполагается, что обратившись в МФЦ с заявлением о госрегистрации, заявитель получит ответ за то же время, что и при обращении в налоговый орган (три рабочих дня при первичной регистрации).

Также с 29 апреля 2018 года при непосредственном обращении в налоговый орган ответ по госрегистрации можно получить по электронной почте, а не на бумаге как сейчас. Таким образом, налогоплательщик может сэкономить время на повторном посещении налоговой инспекции.

Кроме того, с 1 октября при повторной подаче документов на госрегистрацию из-за неполного комплекта документов или ошибок в оформлении госпошлину платить не придется.

Также изменения коснутся информирования о предстоящей регистрации. Сейчас, чтобы отслеживать, представлены ли в налоговый орган документы для регистрации в отношении какого-либо юридического лица или предпринимателя, необходимо каждый раз обращаться к сайту ФНС России и вводить реквизиты. С 1 октября 2018 года с помощью сайта появится возможность оформлять подписку и получать такую информацию в виде сообщений на электронную почту. Новая возможность позволит заинтересованным лицам своевременно направить в налоговый орган возражения относительно предстоящего внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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