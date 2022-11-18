В подписке «Клерк.Премиум»: вебинары про ЕНП и ВЭД, онлайн-курсы о ликвидации и налоговых нарушениях, консультации для физлиц и ИП, разборы новинок законодательства 2023

Клерк.Премиум – подписка для бухгалтеров, в которую входят безлимитные консультации у экспертов, десятки онлайн-курсов, сотни вебинаров и статей про новые законы. Подключиться можно тут

Ежемесячно мы обновляем подписку, добавляя 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров. Ежедневно пользователи Клерк.Премиум задают десятки вопросов нашим консультантам. Кстати, у нас пополнение в штате экспертов – теперь можно смело задавать вопросы по бюджетному учету и охране труда.

А теперь о самом главном – что новенького в подписке, на что обратить самое пристальное внимание.

Что нужно знать бухгалтеру

Сейчас в тренде все, что связано с предстоящими измнениями с 2023 года: единый налоговый платеж, новая отчетность по сотрудникам и налогам, новые сроки для бюджетных платежей, изменения в ставках взносов и многое другое. «Клерк» выпускает вебинары и онлайн-курсы, которые помогут не утонуть в потоке информации и тщательно разобраться с каждой задачей.

Рекомендуем для начала посмотреть вебинар Единый налоговый платеж с 2023 года: как платить и отчитываться. Ответы на самые частые вопросы, подробный разбор от и до новой системы взаимодействия с налоговой.

Мы также следим за тенденциями в бизнесе и понимаем трудности, которые ему приходится преодолевать. Например, в этом году пришлось решать немало задач, связанных с ВЭД и расчетами, так что вам наверняка пригодятся:

Вебинар Внешнеторговый контракт и валютный контроль. Это не просто теория – специалист разберет все на практических примерах. Вы сможете правильно составить внешнеторговый контракт , учитывая различные риски, научитесь проверять контрагентов.

, учитывая различные риски, научитесь проверять контрагентов. Кассовые разрывы. Отследить и предотвратить – на вебинаре научитесь разбираться в причинах возникновения разрывов, составлять платежный календарь и управлять ликвидностью и платежеспособностью .

. Онлайн-курс Как налоговые нарушения превращаются в уголовные преступления. Статистика неутешительная – более 60% всех материалов, направленных следователям по налоговым нарушениям, заканчиваются уголовными делами. В зоне риска не только руководители и владельцы бизнеса, но и бухгалтеры. После проходжения курса вы сможете заранее распознать риски возбуждения уголовного дела по налоговым нарушениям , научитесь правильно вести себя во время выемки документов и обыска, отвечать на допросах. Узнаете, как можно прекратить уголовное дело по налоговым преступлениям и защитить имущество.

, научитесь правильно вести себя во время выемки документов и обыска, отвечать на допросах. Узнаете, как можно прекратить уголовное дело по налоговым преступлениям и защитить имущество. Вебинар 10 ошибок при анализе Отчета о прибыли и убытках. Эксперт Наталья Удалова, ex-финансовый директор Бургер Кинга и Дикси, основатель проекта FinAnswers, автор обучающих программ и курсов, научит вас, как правильно читать ОПиУ на примере анализа отчета публичной компании, а бонусом вы получите гайд «20 показателей, рассчитанных с использованием данных Отчета о прибыли и убытках».

Если же ваша компания решила полностью завершить деятельность, то вам предстоит непростая процедура ликвидации. Как правило, она занимает минимум несколько месяцев, а если наделать ошибок, то и еще больше времени.

Специально для бухгалтеров, на чью долю выпала задача по подготовке документов для ликвидации, мы создали онлайн-курс Ликвидация юридического лица для бухгалтера. 11 подробных блоков курса от принятия решения о ликвидации до распределения имущества между собственниками. Поэтапно, понятно, наглядно.

Для тех, кто работает на ОСНО и с ужасом слышит слово НДС, подойдет онлайн-курс Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3. Полюбившийся многим слушателям наших курсов и вебинаров Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8, поможет разобраться в настройках программы, раздельном учете, восстановлении НДС и других сложных вопросах.

Что там с НДФЛ?

В 2023 году изменится отчетность, сроки платежей, формы отчетов.

Специально для бухгалтеров мы подготовили подробный разбор положений нового законопроекта по НДФЛ. А также сделали сводную таблицу по срокам уплаты НДФЛ и разобрали, как в 2023 году придется отражать в 6-НДФЛ, в том числе с зарплаты за декабрь 2022 года.

Про схемы, секреты и ОСНО

Мы выпускаем не менее 8 разборов в неделю по различным темам, для наглядности дополняем отдельные материалы таблицами, чек-листами, примерами заполнения форм, которые можно скачать.

Заказать разбор можно вот тут.

А вы знаете, что некоторые компании могут ограничить доступ к своей отности в ГИР БО? Причины для засекречивания отчетности, форму заявления на прекращения и возобновление доступа можно найти в этом разборе.

Чаще всего, когда говорят про ОСНО, думают об организациях, но общую систему применяют и предприниматели. Вместо налога на прибыль они платят НДФЛ. У ИП часто возникает проблема с учетом доходов и расходов. Наш эксперт подготовил разбор, где описал ключевые условия для признания доходов и расходов, а также собрал судебную практику и разъяснения Минфина и ФНС по этим вопросам, на которые можно ориентироваться.

Есть такие темы, которые на бухгалтерских форумах и сайтах считаются «вечнозелеными» – т.е. обсуждаются и актуальны всегда. Одна из таких – подотчет, выданный директору. Руководители зачастую путают собственный кошелек и счет компании, и не считают нужным отчитаться за выданные под отчет деньги или вернуть их.

Если вам так и не удалось объяснить вашему руководителю, как не надо делать – воспользуйтесь разбором Почему не работает схема с подотчетом и как бухгалтеру не надо платить руководству. Сможете обосновать свою позицию с помощью размеров штрафов и примера из практики (там компании доначислили страховых взносов на 5,5 млн руб., и НДФЛ – на 4,5 млн руб., не считая пени и штрафов).

В Консультациях задают вопросы про физиков и ИП

Эксперты консультаций отвечают не только на вопросы бухгалтеров организаций, но и расскажут, как поступить физлицу или ИП. Напомним, что вопросы вы можете задавать без ограничения по количеству, пока для вас действует тариф Клерк.Премиум.

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Например, один из пользователей задал нетривиальный вопрос:

Если физ лицо работает в Узбекистане и трудоустраивается в компанию в Узбекистане, то какие налоги необходимо платить в РФ и какие отчеты сдавать (резидент/нерезидент)?

Полный ответ эксперта вы найдете по ссылке на консультацию выше.

Тема с другими странами сейчас очень популярна – бизнес релоцируется, некоторые сотрудники переехали (временно или постоянно) из РФ, но остаются гражданами России, есть и те, кто владеет долями или находится на руководящих должностях в иностранной организации, а бухгалтерам приходится разбираться, как со всем этим быть.

Вот, например, пользователь задается вопросом, что делать, если ИП переехал в Армению? Предприниматель применяет патент и УСН, но, кажется, с учетом переезда патент теряет всякий смысл. В ситуации разбиралась Надежда Камышева – наш постоянный эксперт и известный консультант на «Клерке».

Вот еще один вопрос:

Добрый день. Физическое лицо является резидентом РФ и контролирующим иностранную компанию лицом. Кроме того, ФЛ имеет счет, открытый за рубежом и получает дивиденды от участия в ин. компании. Какие отчеты и в какие сроки необходимо сдать такому лицу по иностранной компании и открытому за рубежом счету? Какая ответственность предусмотрена за непредставление? Обязательно ли аудиторское заключение? какие дополнительные документы может запросить налоговая по ин. организации? На какой момент для подачи всех этих отчетов опредляется резиденство физического лица?

Эксперт и блогер Александр42 очень подробно ответил на вопрос и уточнения к нему, в т.ч. про отчетность КИК, резиденство и другие сложности.

Конец года – пора беспокоиться об имущественных и социальных вычетах. Кто-то получает их через ФНС, а кто-то предпочитает вернуть НДФЛ у работодателя. Один из пользователей пытается разобраться, может ли оферта заменить договор в целях получения социального налогового вычета по расходам на обучение.

На этом мы завершаем регулярный обзор новинок Клерк.Премиум. До новых встреч!

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