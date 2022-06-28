Могут ли заблокировать доллары на счетах и что с этим делать

Илья Александров в своем канале рассказал как работает карта «Мир-Union Pay» за границей. Оригинальная публикация автора.

1.“Риски санкций существуют и против НКЦ” — сказал представитель центробанка на питерском форуме.

2. НКЦ — национальный клиринговый центр. Есть биржа — это рынок, туда приходят продавцы с товаром. Кто-то продает акции Apple, кто-то покупает акции Газпрома. НКЦ — такой спецсотрудник рынка, без которого сделку провести нельзя. Посетитель рынка с Apple и посетитель с Газпромом не могут перепродать активы друг другу. Биржа смотрит на спрос и предложение и устанавливает цену, а вот оформляет документы на рынке уже НКЦ. Я продаю свои акции Apple сотруднику-НКЦ, и у него же покупаю акции Газпрома.

Также НКЦ занимается всеми операциями по обмену валюты — буквально, вот на рынке есть обменник, там меняют рубли на доллары и остальные валюты, девушка в окошке — это опять НКЦ. Другие менялы на рынке (брокеры) сначала подходят в это окошко. Если оно закрыто, брокеры работать смогут только с той валютой, что у них на руках (невыгодно или недолго).

3. Компания-экспортер продает газ и нефть, получает за это евро, и без НКЦ нельзя поменять эти евро на рубли — чтобы платить в России зарплаты сотрудникам, налоги и так далее. Если я с “ИП Александров И.М.” захочу купить в Индонезии деревянные сувениры для продажи в России, без НКЦ я не смогу заплатить местному индонезийцу в долларах. Нам придется использовать рубли или рупии. А скорее всего, что-то свободно конвертируемое и свободное от санкций — например, юань. И терять деньги на конвертациях.

4. Станислав Близнюк из «Тинькофф» в своей колонке для “Ведомостей” написал, что у банков сейчас три способа хранить валюту: выдать кредит (но некому), складировать на счетах банков США (риски почти на уровне суицида) или на счете в НКЦ (это и остается).

5. Брокерские счета клиентам банки также открывают в НКЦ. Если у вас на брокерском счете помимо ценных бумаг есть просто деньги, скорее всего они в НКЦ.

6. Понятно, что банкам валюта не нужна и они сейчас настроены нагнетать и армагеддонить, а не успокаивать. Тем не менее, в случае попадания НКЦ под санции, что случится с долларами на банковских, карточных или брокерских счетах? Они будут либо а) заморожены на неизвестный срок, и не факт что шутки про “это для внуков” такие уж шутки, либо б) сконвертированы банками в рубли по плохому курсу.

7. Принято считать, что санкции против НЦК маловероятны. “Потому что как тогда Европа будет покупать газ?” Еще больше принято считать, что даже если санкции введет ЕС, США не станет, соответственно, с долларами пока катастрофы не случится. У меня нет прогнозов. Но я думаю, что банки будут ухудшать условия за хранение валюты независимо от санкций против НКЦ.

8. Что сделаю я: 10 тысяч, которые можно снять до сентября кэшем, сниму. Остальные выведу свифтом в зарубежный банк. А еще по поводу большого количества долларовых акций, облигаций и фондов мне париться не надо — они уже заблочены. Можно просто смотреть на цифирки в приложении, как на фото бывшей подружки и верить, что она когда-то вернется.

9. Помню, когда был обыск у Ксении Антольевны Собчак, все хохотали — а что она хранит деньги кэшем, что за олдскульные страхи?? Положила бы в банк, как мы, купила бы Amazon и фонд “Акции немецких компаний”. Финансовый совет: нужно чуть меньше смеяться над богатыми женщинами, возможно, они такие не просто так. Впрочем, и без советов понятно, что главными инвестиционными инструментами в России в ближайшие годы станет валютный кэш (если можно будет купить) и недвижимость (из-за сакрального статуса “своей квартиры” в России — последнее, что тронут).