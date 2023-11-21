Кому в сожительстве жить хорошо. Гарантирует ли защиту от обмана или предательства свидетельство о браке?

Можете мне не верить, но сожительство это, или какой-то бизнес расчет, или отношения, в которых один получает что-то от другого уже сейчас, в обмен на обещание чего-то в будущем. Есть третий вариант, но мы так почти не умеем. Это вариант, когда люди живут друг для друга, не выставляя взаимных счетов. Много Вы знаете таких пар?



Вот Сергей, например. Бизнес мужчины мутный непонятный, а потому рискованный. Всегда на грани. В любой момент на голову может свалиться следственный комитет, налоговая, либо разочарованные кредиторы. Но давайте не будем бизнес обсуждать, а о личной жизни предпринимателя посплетничаем.

Юридически мужчина гол как сокол. С него нечего взять. Но ездит он на дорогой машине, живет в большом доме, отдыхает шесть раз год не в этой стране. Наверное, Вы дорогие читатели догадались, все на сожительнице. А еще чуть-чуть на их общих детях. В загс ребята не торопятся и такая модель семьи это часть бизнес плана.

Сергей, рискуя свободой и жизнью, добывает мамонтов, а сожительница, родила ему потомство и обеспечивает уют и комфорт. Все понимают про риски. Все их здраво оценивают, и никто не знает, чем все может закончиться. Сергей считает, что все просчитал. Что же, это его выбор.

Или вот, второй пример. Оксана. Она проживает в гражданском браке с Олегом. Мужчина дальнобойщик и хорошо зарабатывает. Но для Оксаны деньги не главное. Ей как в песне, погоду в доме надо. Дом уютный, холодильник полон. Раз в год ездят на юг страны и купаются в море. Женщина искренне считает мужчину своим мужем и ЗАГС для нее тема для девичьих грез. Олег эти грезы поддерживает, но считает, что для брака еще рано, надо заработать денег и организовать свою транспортную компанию и вот тогда!

Я думаю у Олега в каждом городе по такой Оксане. Он дальнобойщик и ему надо организовывать свой быт. Гостиницы это дорого. И все эти женщины его сожительницы. Здесь тоже каждый получает то, что хочет. Она надежду на замужество, он бесплатный пансион и секс. Правда мамонтов он добывает не для нее, да и потомства пока нет. Что-то поменяется, когда появится, но это уже другая история.

Женщина, конечно, может поставить вопрос ребром или я, или свадьба, но скорее всего где-то подсознательно понимает, что потеряет мужчину, а он найдет другую Оксану. А семейный уют он и без брака уют. Его не хочется терять.

Или вот Данил и Ольга. Молодые ребята-фрилансеры. Говорят у них любовь. В брак не вступают, потому что не считают необходимым. Все что ребята зарабатывают, они тратят на текущее проживание. Ездят по всему миру, долго не сидят на одном месте. Им не брак главное. Им поддержка друг друга важна. Ни один ЗАГС такое не обеспечит. И предательство в такой модели не страшно. Пока терять нечего.

Есть у меня еще знакомая пара. Они тоже без регистрации проживают. Есть у них и недвижимость и машины, они просто это все сразу на двоих в равных долях покупают. Потому, что договариваться умеют.

В общем, я считаю, модель сожительствовали, имеет место быть. Да шатко, да валко, но разве Свидетельство о браке, гарантирует защиту от обмана или предательства? Нет, конечно, какие-то гарантии и дает, но какие именно? И нужны ли они сожителям? Вот Вы, как считаете? И да, спасибо, что читаете меня.

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