Новые правила о залоге вещей. Более 90 правовых позиций

Пленум ВС РФ 27 июня утвердил постановление о применении судами правил о залоге вещей. С этого момента Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 года № 10 не подлежит применению.

В целом, большинство положений Пленума дублируют уже существующее регулирование, что вызывает вопросы (с точки зрения целесообразности такого упражнения). С другой стороны, зная судебную практику применения действующего законодательства о залоге вещей, дополнительное «напоминание» судам о том, как правильно, не будет лишним.

В комментарии я представил основные положения Пленума и остановился на кратком анализе некоторых из них, которые, на мой взгляд, представляют особый интерес.

Общие положения

Залогодержатель вправе преимущественно перед другими кредиторами залогодателя удовлетворить свои требования не только из стоимости предмета залога, но и за счет доходов залогодателя от использования заложенной вещи третьими лицами (п. 3 Пленума ВС). К залогу права на получение причитающихся залогодателю доходов от использования заложенной вещи применяются правила о залоге обязательственных прав, если иное не вытекает из закона (п. 6). Договор залога может быть заключен под отменительным или отлагательным условием (п. 10).

Наступлением определенных обстоятельств может быть обусловлено не только действие договора залога в целом, но и возникновение у кредитора права на предъявление требований к залогодателю – третьему лицу. Например, договором залога может быть предусмотрено, что кредитор получает такое право лишь в случае неисполнения должником обязательства в течение срока, установленного для исполнения исполнительного документа о взыскании задолженности с должника в пользу кредитора, или в случае окончания исполнительного производства в отношении должника в связи с невозможностью исполнения. В случае истечения срока исковой давности по требованию об обращении взыскания на предмет залога залогодатель вправе потребовать от залогодержателя совершения действий, направленных на исключение сведений из ЕГРН или реестра уведомлений, а также возврата предмета залога, если он находится у залогодержателя (п. 19).

Если залогодержатель не удовлетворит это требование в добровольном порядке, залогодатель вправе предъявить иск к залогодержателю о погашении записи о зарегистрированном залоге, возврате вещи. Однако по ходатайству залогодержателя о восстановлении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении такого иска при наличии оснований. Приведенные разъяснения применимы и в случае пропуска залогодержателем срока для предъявления к исполнению исполнительного листа об обращении взыскания на заложенное имущество.

Комментарий к пункту 19 Пленума

В отличие от многих других пассажей ВС РФ в Пленуме, пункт 19 выделяется своей относительной новизной и неочевидностью (по крайней мере в сравнении с другими положениями Пленума).

Во-первых, Верховный Суд поддержал идею о процессуальном характере срока исковой давности — право залога не прекращается автоматически по истечении срока исковой давности. Срок исковой давности — это только процессуальный институт, который, если срок истек, лишает сторону права на судебную защиту. Это уже должно привнести определенность в практику не только в связи с делами о залоге вещей, так как до сих пор существуют некоторые противоречия в отношении природы срока исковой давности (как в доктрине, так и на практике).

Во-вторых, ВС РФ в пункте 19 Пленума придумал эффективное и правильное, на мой взгляд, решение (своеобразный негативный иск): по истечении срока исковой давности по требованию об обращении взыскания на предмет залога залогодатель может заявить требование об исключении сведений о залоге из публичного реестра. Безусловно, такое решение одновременно устраняет неопределенность относительно действий залогодателя, а также предоставляет достаточно эффективное решение на практике.

Реализация предмета залога при обращении взыскания во внесудебном порядке

В пункте 73 Пленума закреплена любопытная идея о том, что торги по продаже предмета залога по смыслу статьи 447 ГК РФ должны быть честными (без нарушения порядка проведения торгов, в частности, непрозрачности их условий, отсутствия гласности, ограничения доступа к участию в торгах, иных существенных нарушений порядка проведения торгов, повлекших неправильное определение цены продажи), а также, что установленная по результатам таких честных торгов цена не может быть опровергнута исключительно со ссылкой на отчет оценщика.

По смыслу этого положения, отчет оценщика не является достаточным доказательством «нерыночности» цены реализации предмета залога. Суду потребуются дополнительные доказательства.

