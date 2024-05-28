LMS: что такое системы управления обучением

Рассказываем, что такое LMS, какие виды бывают и какие задачи можно решить с помощью системы. Показываем LMS на примере iSpring Learn.

Что такое Learning Management System (LMS)

Представим компанию, которая быстро растет: у нее постоянно появляются новые проекты и ей приходится нанимать больше людей. Новичков нужно обучать, но у опытных специалистов нет времени: они занимаются рабочими задачами и ведут ключевых клиентов. Онбординг в компании проседает: новые сотрудники плохо знают продукт и проваливают даже самые простые сделки.

Проблему может решить онлайн-обучение. Оно позволяет оцифровать знания опытных сотрудников и передавать их новичкам с помощью заранее записанных курсов.

Для запуска обучения можно использовать платформу Learning Management System (LMS). В ней получится вести весь образовательный процесс — от разработки заданий и тестов до выдачи сертификатов.

В статье расскажем:

что такое LMS;

чем LMS отличается от СДО;

какие виды платформ бывают и в чем плюсы каждой;

какие бизнес-задачи можно доверить LMS;

как выглядит LMS на примере iSpring Learn.

Это третья статья из серии публикаций про корпоративное обучение от команды iSpring. Узнайте больше об онлайн обучении в компании, его методах и инструментах. Другие статьи: 5 платформ для онлайн-обучения персонала в бизнесе.

Что такое Learning Management System

LMS — это платформа для управления обучением. Система позволяет создавать и хранить онлайн-курсы, устанавливать обратную связь между наставником и сотрудниками и оценивать результаты обучения.

В аббревиатуре LMS заложены основные принципы работы платформы.

Learning — обучение. В системе можно:

назначать курсы пользователям;

тестировать и аттестовывать персонал;

вести рейтинги лучших сотрудников и награждать за хорошие результаты.

Management — управление. На платформе удобно руководить процессом обучения:

работать с контентом — загружать готовые курсы и создавать новые в редакторе;

вести базу пользователей — добавлять новых сотрудников и распределять их по группам;

проверять посещаемость и отслеживать прогресс обучения. Для этого в LMS есть дашборды и конструкторы отчетов.

System — система. LMS представляет собой единое онлайн-пространство, где собрано все нужное для обучения:

курсы и методические материалы;

задания и тесты;

информация о пользователях и списки групп;

отчеты об успеваемости.

Пользоваться платформой можно из любой точки мира, где есть интернет. Если нужно провести повышение квалификации, а сотрудники живут в разных городах и даже странах, не придется собирать всех в головном офисе. Кроме того, специалистам не понадобится устанавливать дополнительные программы на компьютеры.

LMS и CДО: отличия

И LMS, и СДО — это платформы для обучения. Часто аббревиатуры используют как синонимы, но это не одно и то же.

В исследовании «Преимущества и недостатки использования электронного обучения в университете» одним из минусов онлайн-обучения называют отсутствие личного контакта между наставником и аудиторией. Но в LMS можно как проводить курс удаленно, так и планировать офлайн-мероприятия — например, регистрировать участников и напоминать о предстоящих событиях.

При этом, если пользователь пройдет часть программы на платформе, а часть — в офлайн-формате, его прогресс отразится и в базе системы.

В LMS удобно проводить лекции онлайн, а сложные темы можно разбирать вместе с наставником

СДО поддерживает только онлайн-обучение: в сервис можно загружать курсы, но не получится планировать офлайн-встречи. Именно поэтому такая система не подойдет, если курс проводится в смешанном формате: часть программы обучения проходит дистанционно, а часть — в офисе или учебном центре.

Виды LMS-платформ

LMS делятся на два типа — серверные и облачные. Рассказываем о каждом типе подробнее.

1. Серверная LMS. Компания покупает такую систему один раз и устанавливает на свой сервер, поэтому важно, чтобы мощности оборудования хватило для хранения данных. Например, для установки системы Moodle рекомендуется сервер с двухъядерным процессором 2 ГГц, от 5 Гб памяти для контента и от 1 Гб оперативной памяти.

Внедрить платформу можно как силами штатных IT-специалистов, так и с помощью поставщика. На процесс может уйти до нескольких месяцев в зависимости от объема работы и интеграций с другими программами.

Поставщики предлагают техподдержку, но для обслуживания платформы придется нанимать сисадмина. Он будет сохранять резервные копии данных, удалять и добавлять пользователей в систему, устранять технические ошибки.

О том, как запустить систему быстрее, можно прочитать в статье «Внедрение LMS с нуля: пошаговый план для бизнеса».

2. Облачная LMS. Компания покупает подписку на систему и оплачивает ее раз в месяц или в год в зависимости от условий поставщика. Устанавливать LMS на корпоративный сервер не нужно: все данные хранятся на удаленных серверах самой платформы.

Система работает через интернет. Чтобы начать обучение, достаточно зарегистрироваться на платформе или зайти с выданными в компании логином и паролем.

За конфиденциальность и работоспособность системы отвечает поставщик. Если разработчик позаботился о защите от утечки информации, данные не окажутся в Сети. Устранять сбои также будет вендор, поэтому компании не придется держать в штате IT-специалистов, которые будут обслуживать систему.

Мы сравнили LMS по пяти параметрам — от периодичности оплаты до сложности установки платформы.

Можно создать и собственную LMS. Правда, чтобы ее правильно спроектировать, нужен опытный специалист, несколько миллионов рублей и запас времени от шести месяцев до двух лет. Подробнее о создании своей LMS читайте в статье «Разработка СДО (LMS) в компании: требования, сроки и этапы создания». Проще выбрать готовую систему. В статье поделились списком из шести лучших LMS в России по мнению пользователей.

iSpring Learn бесплатно на 14 дней Оставьте заявку, чтобы создать аккаунт и получить доступ к платформе Оставить заявку

Преимущества LMS

Экономия ресурсов. Чтобы организовать обучение, не нужно арендовать аудиторию и закупать оборудование — компьютеры, проекторы и флипчарты. Достаточно создать онлайн-курс на своем компьютере и раздать доступ сотрудникам.

Если нужно обучить сотрудников из разных городов, не придется тратиться на билеты и отели. Каждый сможет пройти курс даже не выходя из дома

Легкий запуск. В некоторых системах есть удобный конструктор — создать курсы и тесты получится прямо в LMS. Тогда не придется разбираться в других программах и оплачивать подписку на них. А если курс уже готов, достаточно загрузить его на платформу, если она поддерживает SCORM и само обучение создано в таком формате.

Аналитика курсов. В LMS можно отслеживать посещаемость и прогресс пользователей. Если какие-то темы будут сложными для восприятия, вы сразу увидите это по результатам заданий. Отчетность поможет скорректировать программу. Например, можно заменить онлайн-лекцию без обратной связи на встречу с наставником.

В некоторых LMS есть чаты, где можно общаться как с наставником, так и с другими сотрудниками, поэтому пользователь не остается без обратной связи

Автоматизация обучения. LMS проверит тесты, пришлет уведомление с напоминанием о лекции и создаст отчеты по успеваемости. Администраторам не нужно тратить на это время.

Удобство использования. Задания и тесты находятся на одной платформе, поэтому не нужно устанавливать дополнительные программы и создавать аккаунты на разных сайтах. Чтобы пройти курс, понадобится только интернет.

Создание курсов под разные должности. В LMS можно разработать траекторию обучения для каждой позиции — от менеджера по продажам до логиста. Тогда у сотрудников будут отдельные планы по профессиональному развитию.

Геймификация. По исследованию платформы для поиска работы Zippia, игровые механики повышают продуктивность обучения на 50%. С помощью LMS их легко внедрить и в курсы — можно давать баллы сотрудникам за выполненные задания, вести турнирную таблицу и награждать лучших.

Какие задачи бизнеса решает LMS

Система будет полезна в корпоративном обучении, оптимизации HR-процессов и ведении документооборота. Компании могут внедрить LMS, чтобы решить следующие задачи.

Обучение новых сотрудников. Когда новичок только приходит в компанию, ему нужно узнать регламенты работы, пройти внутреннее обучение и познакомиться с продуктом. В LMS можно разместить всю информацию и в конце дать тест, чтобы проверить, все ли сотрудник запомнил.

Система сэкономит время команде. Старшим сотрудникам не придется отвечать на одни и те же вопросы каждый раз, а новичку будет легче освоиться в компании и узнать всю нужную для работы информацию.

Ведение единой базы знаний. В сервисе можно хранить должностные инструкции и обучающие материалы для сотрудников из разных отделов. Все нужные для работы документы будут в одном месте и не затеряются среди файлов.

Повышение квалификации. Иногда компании внедряют новые программы для работы — например, переходят с одной бухгалтерской системы на другую. Обучение можно провести в LMS, чтобы все сотрудники научились пользоваться незнакомыми сервисами.

Аттестация персонала. LMS подойдет для проверки компетенций: специалисты могут пройти задания на знание теории онлайн, а подтвердить навыки уже на офлайн-мероприятиях. Результаты аттестации останутся на платформе — там же получится отследить прогресс сотрудников.

В систему легко загрузить задания с инструкциями и составить тест с выбором одного или нескольких вариантов ответа. Посмотрите, как автоматизировать аттестацию при помощи тестов.

Обучение клиентов и партнеров компании. Если у вас сложный продукт, в некоторых LMS можно создать онлайн-курс для заказчиков — с помощью него клиентам будет проще разобраться в функционале или настройках. Это повысит лояльность: заказчику не придется обращаться в техподдержку с мелкими вопросами. А еще систему можно также использовать, чтобы познакомить клиентов с новыми продуктами.

Как выглядит платформа LMS на примере iSpring Learn

ISpring Learn — удобная и понятная система с конструктором курсов, мобильным приложением и детальной аналитикой, с помощью которой легко отслеживать результаты обучения сотрудников. У платформы две версии — облачная и серверная. Можно выбрать вариант с учетом возможностей и пожеланий компании.

LMS вошла в список Forbes как платформа для обучения с самой быстрой в мире техподдержкой. Сотрудники ISpring отвечают на запросы и в будни, и в выходные дни. Именно поэтому пользователь не останется наедине с возникшей проблемой.

В ISpring Learn есть все необходимые функции для корпоративного обучения.

Разработка курсов. На платформе можно размещать лонгриды, добавлять видео, создавать задания и тесты, настраивать траектории обучения. Каждую траекторию легко разбить на этапы, а к этапу привязать нужные для прохождения курсы. Это удобно: сотрудники могут повышать квалификацию по траектории и отслеживать, какие еще темы нужно освоить.

В iSpring Learn удобно систематизировать материал и распределять по разделам

Управление пользователями. В iSpring Learn легко объединять сотрудников в группы и подразделения. Функция пригодится, когда нужно провести обучения для разных отделов. Например, если курс на одну тему проходят и маркетологи, и специалисты по продажам.

Администратор может собрать группу по нескольким критериям — например, по подразделению и должности

Планирование мероприятий. На платформе есть календарь, куда можно добавлять как вебинары, так и офлайн-события.

ISpring Learn интегрируется с Zoom, Microsoft Teams и «МТС Линк», поэтому, если подключить ее к сервисам, можно будет в описании мероприятия указывать ссылку на встречу. Это удобно: не придется пересылать каждому участнику приглашение.

Расписание мероприятий можно синхронизировать с календарями от Яндекса, Google, Outlook и с любым другим, который поддерживает стандарт iCalendar Feed

Создание базы знаний. В iSpring Learn удобно вести библиотеку знаний: можно собрать папки под каждый тип документов, чтобы не хранить в одном месте обучающие материалы для сотрудников и технические условия на продукцию.

Администратор платформы может загрузить в базу знаний и шаблоны рабочих документов. Тогда сотрудники не будут каждый раз спрашивать отдел кадров, где взять образец заявления на отпуск или служебной записки.

В каждой папке можно создать подразделы и структурировать содержимое

Генерация отчетов. На платформе автоматически формируются отчеты по успеваемости групп и отдельных сотрудников. Руководителю будет легко отследить, все ли назначенные курсы прошли специалисты и сколько времени ушло на обучение. Также в отчете указан средний балл — это удобно, если вы проверяете, насколько хорошо сотрудники усвоили новый материал.

Отчеты можно отфильтровать по роли пользователей, должности, обучению, сроку выполнения и другим параметрам. Также получится настроить документ так, чтобы были видны данные только по конкретным сотрудникам

Геймификация. На iSpring Learn легко использовать игровой подход в обучении. Платформа позволяет давать баллы и бейджи за пройденные задания и курсы, а также мероприятия, которые посетили пользователи. Можно вести рейтинг — это поможет создать конкуренцию, чтобы коллеги стремились достичь лучших результатов.

Все награды находятся в профиле пользователя

Протестировать iSpring Learn можно бесплатно. Демоверсия действительна 14 дней. Доступны все функции платформы, поэтому вы можете создать онлайн-курсы и пригласить пользователей, чтобы они сделали первые задания и поделились обратной связью.

Получить бесплатную демоверсию

Надежная платформа для онлайн‑обучения персонала Оставьте заявку, чтобы создать аккаунт и получить доступ к платформе Оставить заявку

Реклама: ООО «Ричмедиа», ИНН: 1215226458, erid: LjN8K7msM