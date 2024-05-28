LMS: что такое системы управления обучением

Что такое Learning Management System (LMS)
Представим компанию, которая быстро растет: у нее постоянно появляются новые проекты и ей приходится нанимать больше людей. Новичков нужно обучать, но у опытных специалистов нет времени: они занимаются рабочими задачами и ведут ключевых клиентов. Онбординг в компании проседает: новые сотрудники плохо знают продукт и проваливают даже самые простые сделки.
Проблему может решить онлайн-обучение. Оно позволяет оцифровать знания опытных сотрудников и передавать их новичкам с помощью заранее записанных курсов.
Для запуска обучения можно использовать платформу Learning Management System (LMS). В ней получится вести весь образовательный процесс — от разработки заданий и тестов до выдачи сертификатов.
В статье расскажем:
что такое LMS;
чем LMS отличается от СДО;
какие виды платформ бывают и в чем плюсы каждой;
какие бизнес-задачи можно доверить LMS;
как выглядит LMS на примере iSpring Learn.
Это третья статья из серии публикаций про корпоративное обучение от команды iSpring. Узнайте больше об онлайн обучении в компании, его методах и инструментах.
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Что такое Learning Management System
LMS — это платформа для управления обучением. Система позволяет создавать и хранить онлайн-курсы, устанавливать обратную связь между наставником и сотрудниками и оценивать результаты обучения.
В аббревиатуре LMS заложены основные принципы работы платформы.
Learning — обучение. В системе можно:
назначать курсы пользователям;
тестировать и аттестовывать персонал;
вести рейтинги лучших сотрудников и награждать за хорошие результаты.
Management — управление. На платформе удобно руководить процессом обучения:
работать с контентом — загружать готовые курсы и создавать новые в редакторе;
вести базу пользователей — добавлять новых сотрудников и распределять их по группам;
проверять посещаемость и отслеживать прогресс обучения. Для этого в LMS есть дашборды и конструкторы отчетов.
System — система. LMS представляет собой единое онлайн-пространство, где собрано все нужное для обучения:
курсы и методические материалы;
задания и тесты;
информация о пользователях и списки групп;
отчеты об успеваемости.
Пользоваться платформой можно из любой точки мира, где есть интернет. Если нужно провести повышение квалификации, а сотрудники живут в разных городах и даже странах, не придется собирать всех в головном офисе. Кроме того, специалистам не понадобится устанавливать дополнительные программы на компьютеры.
LMS и CДО: отличия
И LMS, и СДО — это платформы для обучения. Часто аббревиатуры используют как синонимы, но это не одно и то же.
В исследовании «Преимущества и недостатки использования электронного обучения в университете» одним из минусов онлайн-обучения называют отсутствие личного контакта между наставником и аудиторией. Но в LMS можно как проводить курс удаленно, так и планировать офлайн-мероприятия — например, регистрировать участников и напоминать о предстоящих событиях.
При этом, если пользователь пройдет часть программы на платформе, а часть — в офлайн-формате, его прогресс отразится и в базе системы.
СДО поддерживает только онлайн-обучение: в сервис можно загружать курсы, но не получится планировать офлайн-встречи. Именно поэтому такая система не подойдет, если курс проводится в смешанном формате: часть программы обучения проходит дистанционно, а часть — в офисе или учебном центре.
Виды LMS-платформ
LMS делятся на два типа — серверные и облачные. Рассказываем о каждом типе подробнее.
1. Серверная LMS. Компания покупает такую систему один раз и устанавливает на свой сервер, поэтому важно, чтобы мощности оборудования хватило для хранения данных. Например, для установки системы Moodle рекомендуется сервер с двухъядерным процессором 2 ГГц, от 5 Гб памяти для контента и от 1 Гб оперативной памяти.
Внедрить платформу можно как силами штатных IT-специалистов, так и с помощью поставщика. На процесс может уйти до нескольких месяцев в зависимости от объема работы и интеграций с другими программами.
Поставщики предлагают техподдержку, но для обслуживания платформы придется нанимать сисадмина. Он будет сохранять резервные копии данных, удалять и добавлять пользователей в систему, устранять технические ошибки.
О том, как запустить систему быстрее, можно прочитать в статье «Внедрение LMS с нуля: пошаговый план для бизнеса».
2. Облачная LMS. Компания покупает подписку на систему и оплачивает ее раз в месяц или в год в зависимости от условий поставщика. Устанавливать LMS на корпоративный сервер не нужно: все данные хранятся на удаленных серверах самой платформы.
Система работает через интернет. Чтобы начать обучение, достаточно зарегистрироваться на платформе или зайти с выданными в компании логином и паролем.
За конфиденциальность и работоспособность системы отвечает поставщик. Если разработчик позаботился о защите от утечки информации, данные не окажутся в Сети. Устранять сбои также будет вендор, поэтому компании не придется держать в штате IT-специалистов, которые будут обслуживать систему.
Мы сравнили LMS по пяти параметрам — от периодичности оплаты до сложности установки платформы.
Можно создать и собственную LMS. Правда, чтобы ее правильно спроектировать, нужен опытный специалист, несколько миллионов рублей и запас времени от шести месяцев до двух лет. Подробнее о создании своей LMS читайте в статье «Разработка СДО (LMS) в компании: требования, сроки и этапы создания».
Проще выбрать готовую систему. В статье поделились списком из шести лучших LMS в России по мнению пользователей.
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Преимущества LMS
Экономия ресурсов. Чтобы организовать обучение, не нужно арендовать аудиторию и закупать оборудование — компьютеры, проекторы и флипчарты. Достаточно создать онлайн-курс на своем компьютере и раздать доступ сотрудникам.
Легкий запуск. В некоторых системах есть удобный конструктор — создать курсы и тесты получится прямо в LMS. Тогда не придется разбираться в других программах и оплачивать подписку на них. А если курс уже готов, достаточно загрузить его на платформу, если она поддерживает SCORM и само обучение создано в таком формате.
Аналитика курсов. В LMS можно отслеживать посещаемость и прогресс пользователей. Если какие-то темы будут сложными для восприятия, вы сразу увидите это по результатам заданий. Отчетность поможет скорректировать программу. Например, можно заменить онлайн-лекцию без обратной связи на встречу с наставником.
Автоматизация обучения. LMS проверит тесты, пришлет уведомление с напоминанием о лекции и создаст отчеты по успеваемости. Администраторам не нужно тратить на это время.
Удобство использования. Задания и тесты находятся на одной платформе, поэтому не нужно устанавливать дополнительные программы и создавать аккаунты на разных сайтах. Чтобы пройти курс, понадобится только интернет.
Создание курсов под разные должности. В LMS можно разработать траекторию обучения для каждой позиции — от менеджера по продажам до логиста. Тогда у сотрудников будут отдельные планы по профессиональному развитию.
Геймификация. По исследованию платформы для поиска работы Zippia, игровые механики повышают продуктивность обучения на 50%. С помощью LMS их легко внедрить и в курсы — можно давать баллы сотрудникам за выполненные задания, вести турнирную таблицу и награждать лучших.
Какие задачи бизнеса решает LMS
Система будет полезна в корпоративном обучении, оптимизации HR-процессов и ведении документооборота. Компании могут внедрить LMS, чтобы решить следующие задачи.
Обучение новых сотрудников. Когда новичок только приходит в компанию, ему нужно узнать регламенты работы, пройти внутреннее обучение и познакомиться с продуктом. В LMS можно разместить всю информацию и в конце дать тест, чтобы проверить, все ли сотрудник запомнил.
Система сэкономит время команде. Старшим сотрудникам не придется отвечать на одни и те же вопросы каждый раз, а новичку будет легче освоиться в компании и узнать всю нужную для работы информацию.
Ведение единой базы знаний. В сервисе можно хранить должностные инструкции и обучающие материалы для сотрудников из разных отделов. Все нужные для работы документы будут в одном месте и не затеряются среди файлов.
Повышение квалификации. Иногда компании внедряют новые программы для работы — например, переходят с одной бухгалтерской системы на другую. Обучение можно провести в LMS, чтобы все сотрудники научились пользоваться незнакомыми сервисами.
Аттестация персонала. LMS подойдет для проверки компетенций: специалисты могут пройти задания на знание теории онлайн, а подтвердить навыки уже на офлайн-мероприятиях. Результаты аттестации останутся на платформе — там же получится отследить прогресс сотрудников.
В систему легко загрузить задания с инструкциями и составить тест с выбором одного или нескольких вариантов ответа. Посмотрите, как автоматизировать аттестацию при помощи тестов.
Обучение клиентов и партнеров компании. Если у вас сложный продукт, в некоторых LMS можно создать онлайн-курс для заказчиков — с помощью него клиентам будет проще разобраться в функционале или настройках. Это повысит лояльность:
заказчику не придется обращаться в техподдержку с мелкими вопросами. А еще систему можно также использовать, чтобы познакомить клиентов с новыми продуктами.
Как выглядит платформа LMS на примере iSpring Learn
ISpring Learn — удобная и понятная система с конструктором курсов, мобильным приложением и детальной аналитикой, с помощью которой легко отслеживать результаты обучения сотрудников. У платформы две версии — облачная и серверная. Можно выбрать вариант с учетом возможностей и пожеланий компании.
LMS вошла в список Forbes как платформа для обучения с самой быстрой в мире техподдержкой. Сотрудники ISpring отвечают на запросы и в будни, и в выходные дни. Именно поэтому пользователь не останется наедине с возникшей проблемой.
В ISpring Learn есть все необходимые функции для корпоративного обучения.
Разработка курсов. На платформе можно размещать лонгриды, добавлять видео, создавать задания и тесты, настраивать траектории обучения. Каждую траекторию легко разбить на этапы, а к этапу привязать нужные для прохождения курсы. Это удобно: сотрудники могут повышать квалификацию по траектории и отслеживать, какие еще темы нужно освоить.
Управление пользователями. В iSpring Learn легко объединять сотрудников в группы и подразделения. Функция пригодится, когда нужно провести обучения для разных отделов. Например, если курс на одну тему проходят и маркетологи, и специалисты по продажам.
Планирование мероприятий. На платформе есть календарь, куда можно добавлять как вебинары, так и офлайн-события.
ISpring Learn интегрируется с Zoom, Microsoft Teams и «МТС Линк», поэтому, если подключить ее к сервисам, можно будет в описании мероприятия указывать ссылку на встречу. Это удобно: не придется пересылать каждому участнику приглашение.
Создание базы знаний. В iSpring Learn удобно вести библиотеку знаний: можно собрать папки под каждый тип документов, чтобы не хранить в одном месте обучающие материалы для сотрудников и технические условия на продукцию.
Администратор платформы может загрузить в базу знаний и шаблоны рабочих документов. Тогда сотрудники не будут каждый раз спрашивать отдел кадров, где взять образец заявления на отпуск или служебной записки.
Генерация отчетов. На платформе автоматически формируются отчеты по успеваемости групп и отдельных сотрудников. Руководителю будет легко отследить, все ли назначенные курсы прошли специалисты и сколько времени ушло на обучение. Также в отчете указан средний балл — это удобно, если вы проверяете, насколько хорошо сотрудники усвоили новый материал.
Геймификация. На iSpring Learn легко использовать игровой подход в обучении. Платформа позволяет давать баллы и бейджи за пройденные задания и курсы, а также мероприятия, которые посетили пользователи. Можно вести рейтинг — это поможет создать конкуренцию, чтобы коллеги стремились достичь лучших результатов.
Протестировать iSpring Learn можно бесплатно. Демоверсия действительна 14 дней. Доступны все функции платформы, поэтому вы можете создать онлайн-курсы и пригласить пользователей, чтобы они сделали первые задания и поделились обратной связью.
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