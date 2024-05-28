Риски переквалификации отношений с самозанятыми

При нарушении правил взаимодействия с самозанятыми ФНС может организовать проверку. Если налоговики докажут, что таким сотрудничеством компания-заказчик маскирует трудовые отношения с исполнителем, тогда доначислят налоги, взносы, штрафы и пени. Как этого избежать — рассказываем в статье.

Как налоговая проверяет компании

Главный риск сотрудничества с самозанятым — возможность переквалификации отношений в трудовые. Если налоговая видит, что отношения заказчика и самозанятого явно похожи на отношения работодателя и работника, то организует проверку. Инспекция вправе проверить компанию и без формального повода. Но если организация сотрудничает с исполнителями по ГПХ по правилам и может это доказать, то проблем не будет.

Если ведомство прислало запрос, а компания не предоставила документы и не стала отвечать на него, ФНС может проверить организацию более тщательно.

При этом в первую очередь ее интересует, как строятся процессы сотрудничества, а затем — документы, которыми оно оформлено: договоры, акты, техзадания, чеки.

Изначально ФНС проверяет правоотношения самозанятого и заказчика автоматически благодаря своей скоринговой системе. Скоринговая система налоговой включает определенный набор риск-баллов — если набрать нужное количество баллов, компания попадает в поле внимания инспекции. Если компания получит 1–2 риск-балла, это не будет означать автоматическую переквалификацию отношений.

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Рассмотрим критерии, на которые обращает внимание налоговая инспекция.

Самозанятый сотрудничает с заказчиком долгое время

Если исполнитель больше года оказывает услуги одной компании, это может насторожить инспекцию и свидетельствовать о том, что самозанятый выполняет не разовые задачи, а участвует в продолжительной деятельности.

Например, в одном из дел налоговая переквалифицировала правоотношения самозанятых фитнес-тренеров со спортивным центром в трудовые (постановление АС Северо-Западного округа от 28.11.2023 года по делу № А56-122617/2022). Одним из доводов стало то, что исполнители занимались тренерской деятельностью в течение длительного времени.

Если заказчик заключает краткосрочные договоры с самозанятыми, а потом их регулярно продлевает — это тоже может закончиться переквалификацией отношений в трудовые.

Например, в одном деле налоговая посчитала, что исполнители выполняли функции штатных работников и доначислила компании НДФЛ, страховые взносы, пени и штрафы в сумме 4 443 540 руб. (постановление АС Волго-Вятского округа от 26.03.2024 №Ф01-463/2024 по делу № А29-2726/2023). Суд исследовал материалы дела и поддержал решение налоговой инспекции.

Заказчик регулярно перезаключал договоры с исполнителями, при этом их предмет, место оказания услуг, права и обязанности сторон не менялись. В договорах не фиксировали объем работ, сроки, требования к конечному результату и подробное описание услуг. При этом график работы исполнителей подчинялся графику работы фирмы заказчика в составе бригады его работников.

У самозанятого всего один заказчик

Налоговая самостоятельно может отследить этот аспект взаимоотношений — благодаря тому, какие чеки формирует исполнитель в приложении «Мой налог». В вышеупомянутом деле тренеры также не предоставили доказательств, что они оказывали услуги другим фитнес-клубам, и инспекция использовала это обстоятельство как довод в пользу маскировки трудовых правоотношений.

Вознаграждение напоминает заработную плату

Один из признаков, который указывает на трудовые отношения между заказчиком и исполнителем, — выплата самозанятому вознаграждения, которое больше похоже на зарплату: перечисляется одинаковыми суммами, два раза в месяц, да еще и в те же сроки, в какие получают заработную плату штатные работники организации.

Самозанятые массово встали на учет как плательщики налога на профдоход

Если плательщики налога на профдоход получили этот статус именно перед тем, как начали сотрудничать с заказчиком, это тоже вызывает подозрения инспекции. Она может расценить такую ситуацию как принуждение со стороны заказчика на получение статуса плательщика налога на профдоход (постановление 15 арбитражного АС от 19.03.2024 №15АП-1543/2024 по делу №А53-18339/2023).

Самозанятые массово регистрируют свой доход

Это значит, что они фактически выпускают чеки с одного и того же устройства. Так, в деле № А53-10944/2023 предприниматель, который оказывает автотранспортные услуги по эвакуации, привлекал лиц–плательщиков налога на профдоход по договорам ГПХ.

Налоговая усмотрела в его сотрудничестве с исполнителями признаки трудовых отношений. Одним из признаков подмены стало то, что около 15 самозанятых формировали чеки с одного и того же устройства. По мнению ФНС, это означает, что физлица централизованно исполняли обязанность по перечислению налогов, а также у них отсутствовала автономия в отношениях с заказчиком — они находились под его контролем (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 5.02.2024 № Ф08-13833/23 по делу N А53-10944/2023).

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Самозанятые массово переходят из одной организации в другую

Еще один признак возможной маскировки трудовых отношений — массовое заключение договоров самозанятых с одним заказчиком. При этом раньше они были штатными сотрудниками другой компании, которая контролирует ту, в которую они перевелись в качестве самозанятых.

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Вознаграждение выплачивается регулярно с одинаковой периодичностью

Ежемесячные регулярные выплаты привлекут внимание налоговой. Однако если говорить о судебной практике, то суды подчеркивают, что указание ежемесячной платы за оказанные услуги не противоречит законодательству об определении цены гражданско-правового договора (решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.04.2023 г. по делу № А40-7588/2023). Следовательно, напрямую это не может быть доказательством подмены отношений.

При этом важно, чтобы в договоре или в техзадании был прописан конкретный объем услуг во всех подробностях.

На это также указывает упомянутое судебное решение — в нем компанию от доначислений спасли в том числе правильно составленные документы: договор и технические задания к нему. Они помогли подтвердить сдельный характер взаимоотношений.

Компания нарушила прямые запреты закона 422-ФЗ

Например, заключила ГПД с исполнителем, который работал в штате этой же организации менее двух лет назад или привлекла самозанятого к оказанию запрещенных для этого налогового режима услуг. Например, плательщик налога на профдоход не может продавать изготовленные не им самим товары, полезные ископаемые, подакцизную и маркируемую продукцию.

Косвенные признаки трудовых отношений

Выше указали основные факторы риска, на которые обращает внимание налоговая инспекция. Но этими признаками дело не ограничивается. Свидетельствовать о маскировке правоотношений могут такие факты:

В договоре с исполнителем указана трудовая функция, а не конкретный результат работы.

Точный объем услуг не зафиксирован. По мнению налоговой, это аргумент в пользу того, что заказчик заинтересован в процессе, а не в результате оказанной услуги.

Исполнитель выполняет работы на территории компании–заказчика, под его контролем, по установленному графику.

Исполнителю положены компенсации и гарантии — например, у него есть право на отпуск. С другой стороны, на исполнителя распространяются дисциплинарные взыскания, понятие материальной ответственности.

Заказчик выдает исполнителю материалы для работы — причем безвозмездно — и не фиксирует этот факт в акте приема-передачи.

Исполнитель выполняет работы по тому же профилю, по которому в организации уже есть штатный сотрудник.

Договоры с самозанятыми регулярно переподписываются.

Подробнее о признаках трудовых правоотношений можно посмотреть в письме ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674.

Межведомственные комиссии

С 12 мая 2024 года в России действуют межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости (ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ). В них входят органы исполнительной власти, внебюджетные фонды, объединения работодателей и профсоюзов. Одна из функций комиссии — рассматривать ситуации, которые связаны с подменой трудовых правоотношений гражданско-правовыми, в том числе при сотрудничестве с самозанятыми. То есть комиссии будут предупреждать нарушения законов юрлицами и предпринимателями.

Налоговая служба должна передавать в межведомственные комиссии определенный набор сведений. К ним относятся данные о компаниях, которые в течение 12 месяцев сотрудничают больше чем с 10 самозанятыми, если у этих самозанятых:

продолжительность работы с данной компанией или ИП больше трех месяцев;

вознаграждение по ГПД больше 20 тысяч рублей в месяц.

Создание межведомственных комиссий означает, что ведомство будет еще тщательнее следить за сотрудничеством исполнителем по ГПХ и заказчиков.

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