Налоговая считает недоимку, даже если ее нет: как не платить пени и штрафы

Долг перед бюджетом влечет неприятные последствия — от пеней за неуплаченный налог до блокировки счета в самый неподходящий момент, когда пора платить зарплату или перечислять обеспечение по новому контракту. Откуда же берется недоимка и почему она может возникнуть даже у тех, кто оплачивает вовремя все налоги и взносы?

Если у вас есть переплата по налогу — советуем прочитать другую нашу статью, вы узнаете, как с ней поступить.

Как появляется недоимка?

Причин появления долга перед бюджетом может быть несколько.

Налогоплательщик (страхователь) пропустил срок уплаты налога или взноса. Платеж был списан со счета, но не дошел в бюджет (да, и так бывает). Платеж попал не на тот КБК. В платежном поручении допущены иные ошибки и платеж попал в невыясненные. Был неправомерно получен вычет (например, по НДС). При проверке произведено доначисление налогов или сборов за прошедшие периоды.

Как видите, дело не только в том, насколько своевременно уплачен налог, но и во многих других факторах.

В определении НК РФ: «недоимка — сумма налога, сумма сбора или сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок».

Отметим, что если вы ошиблись только в КБК, то у вас есть возможность не платить пени и штрафы, возникающие при недоимке — почему так и как правильно действовать, мы расскажем ниже.

Пропустили срок уплаты

Здесь ваша вина очевидна — забыли заплатить вовремя, придется отвечать. Или нет?

Если вы должны были перечислить, например, НДС 25 августа, а перевели только 27-го, то тут все понятно — срок пропущен. Но если вы направили платеж 25 числа, а банк списал деньги 26-го (платежка попала в банк после операционного дня), Но при этом 25 августа на счете были деньги, достаточные для уплаты налога, то вы просрочки не допустили.

Откуда мы это взяли? Подпункт 1 пункта 3 статьи 45 НК РФ как раз об этом. Если ФНС предъявит вам претензию в виде штрафа и пени, то вы можете оспорить ее, отправив письмо с пояснениями, отсылкой к указанному пункту статьи НК и копией выписки из банка на нужную дату.

Вот еще один важный момент — ФНС обычно не вникает в подобные тонкости и будет присылать вам требования, акты о выявленном нарушении и прочие страшные документы. Ваша задача — правильно на них отреагировать (ну, и конечно, не забывать в будущем пораньше перечислять платежи).

Рекомендуем регулярно проверять состояние расчетов с бюджетом. Сделать это можно несколькими способами. Классический — написать заявление, отнести его в ИФНС и ждать, когда будет готов акт сверки — его в зависимости от ваших пожеланий или выдадут вам лично в руки в инспекции или направлять по почте.

Но проще всего (и часто быстрее) получить сверку в электронном виде. Через личный кабинет на сайте ФНС или через оператора электронной отчетности.

О справках по расчетам с бюджетом читайте в другой статье.

Платеж не попал в бюджет

Вы честно перевели средства со своего счета, а налоговики его не видят, да и казна пополнение не получила. Что произошло? Чаще всего оказывается, что банк потерял лицензию.

С такой проблемой обычно сталкивается малый бизнес, который за состоянием банка, которому доверены средства, особенно не следит, крупные компании стараются наблюдать за экономической ситуацией и действием банковских лицензий, ведь по их счетам проходят миллионные и даже миллиардные обороты.

Что произойдет, если возникла такая ситуация:

Налоговая инспекция выявит недоимку (данные о поступлениях передает в ИФНС Федеральное казначейство). В карточке расчетов с бюджетом (КРСБ) появится «краснота».

Налогоплательщик должен сообщить о том, что платеж был отправлен , приложить копию платежного поручения и выписки, где видно наличие средств на счете. Лучше отправить сведения оперативно — в электронном виде. Это при условии, что о проблеме вы узнали сами. Но может быть и так — вы поняли, что налог не дошел до бюджета только из требования.

Даже если вы пришлете пояснения заранее, скорее всего ФНС посчитает, что свои обязанности налплат все равно не исполнил . Тогда отказ инспекции в признании обязанности по уплате налога исполненной, придется обжаловать: сначала в вышестоящей налоговой инстанции (обычно это Управление) в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 21 НК, а затем в арбитражном суде (пункт 1 статьи 138 НК).

К жалобе приложите копии всех документов, представленных в инспекцию ранее — заявления, платежки, выписки и т. д.

Отметим, что налоговые органы могут посчитать, что налогоплательщик намеренно перевел платеж через проблемный банк (хотя в чем тут выгода не очень понятно).

Если дело дошло до суда, то стоит запастись сразу целым набором аргументов. Во-первых, апеллируйте к тому, что обязанность по уплате вами считается исполненной с момент подачи платежки в банк. Ведь проверка наличия денег на корреспондентском счете банка — это не обязанность налогоплательщика.

Во-вторых, есть четкий список критериев для непризнания обязанности по уплате налога исполненной (см. статью 45 НК РФ), в нем нет отзыва лицензии у банка, в-третьих, если банк не сообщил о невозможности провести платеж — используйте это, как еще одно доказательство невиновности.

Суды зачастую принимают сторону налогоплательщика.

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Платеж отправлен не на тот КБК

Самые частые ошибки: спутали цифры в КБК (например, вместо 182... вы набрали 128...), перечислили налог на КБК пени или штрафа, перечислили один налог на КБК другого и т.п.

Большинство таких ошибок трудно совершить, если вы пользуетесь онлайн банком. При заполнении полей платежки сервис отреагирует на опечатки и другие ошибки и предупредит, что что-то не так. Однако, так бывает не всегда.

Как поступить, если средства в бюджет поступили, но не на тот код бюджетной классификации? В этом случае необходимо уточнить платеж. Такая возможность указана в пункте 7 статьи 45 НК РФ.

При этом у налогоплательщика есть целых 3 года на уточнение платежа, в тот же срок и сам налоговый орган может принять решение об уточнении (если это не повлечет появления недоимки у налогоплательщика).

О принятии решения об уточнении ИФНС письменно извещает заявителя (в течение 5 дней после принятия решения). Если решение положительное, то пени (если их успели начислить) за неуплату налога пересчитываются со дня фактической уплаты в бюджет.

А вот ФСС, если КБК был указан неверно, может решить, что обязанность по уплате взносов не была исполнена и насчитать пени. Формально Фонд будет прав.

При этом судебная практика и тут для налогоплательщиков положительная — судьи считают, что если ошибка только в КБК, то бюджет не пострадал и применять санкции не нужно.

Невыясненные платежи

Ошибку можно совершить не только в КБК, но и в других полях платежного поручения. Например в ОКТМО, названии банка-получателя, казначейском счете.

Эти искажения приведут к тому, что налог или взнос окажется не уплаченным, ведь он не попадет на нужный счет или ОКТМО. Последний важен при перечислении НДФЛ.

Обратите внимание: со 2 августа если в платежке обнаружена ошибка подать заявление об уточнении платежа можно в любой налоговый орган. Так говорит сама налоговая служба.

Порядок действий здесь тот же — подать заявление об уточнении,, но в этом случае пени вам все же начислят.

Неправомерный вычет

В ряде случаев налогоплательщик может заявить вычет и уменьшить налог к уплате. Такой порядок применяется к:

НДС — иногда налог даже возвращается из бюджета (когда сумма вычетов превысит сумму исчисленного налога можно получить разницу);

акцизам — действует та же система, что и для НДС (п. 1 ст. 203 НК РФ).

Если вычет был получен незаконно или уменьшен / снят полностью налоговым органом по иным причинам (например, по НДС сделки с отдельным контрагентом могут быть признаны сомнительными), то налог (акциз) по ним придется доплатить в бюджет.

В этом случае на сумму недоимки будут рассчитаны пени. В отношении налогоплательщика может быть также инициирована выездная проверка, если заявленные суммы вычетом крупные, а характер проведенных сделок заставляет усомниться их реальности. Хотя, как правило, предварительно руководителя организации или ИП будут приглашать в ИФНС на беседу (фактически — допрос) с целью выяснить информацию о реальности сделок.

В этом случае оптимальное решение — доплатить налог и погасить пени.

О том, как работать с НДС в третьем квартале 2021 года — читайте в нашей статье.

Доначислен налог

При выездной или камеральной проверке вам могут также доначислить налог или взносы к уплате.

Например, работник получил материальную помощь в сумме 10 000 рублей, которую вы не облагали взносами, хотя необлагаемая сумма только 4 000 рублей. При выездной проверке ФНС обнаружила ошибку и доначислила взносы на сумму материальной помощи свыше 4-х тысяч.

В этом случае придется не только доплатить взносы и пени, но еще и пересдать отчетность за период, когда было допущено нарушение.

Для подсчета суммы пени можно воспользоваться специальным калькулятором.

Если вы обнаружили ошибку в расчетах налогов или взносов, всегда лучше исправить ее самостоятельно, доплатить налог и пени, это поможет уменьшить ответственность и даже избежать штрафа.

Если ФНС нашла недоимку

Как действует налоговый орган, если находит недоимку сам?

1. Сначала налогоплательщик получит требование из которого узнает какие именно налоги, взносы, пени или штрафы им не уплачены. При этом:

если недоимка обнаружена при налоговой проверке, то требование вы получите в течение 20 рабочих дней с момента, как решение по проверке вступит в силу;

если недоимка выявлена в других случаях, то при задолженности до 500 рублей вы получите требование в течение 3 месяцев, а если сумма выше, то в течение 1 года.

2. Вам надлежит исполнить требование в срок, который в нем указан.

3. В случае неисполнения ФНС вправе взыскать долг за счет средств на счетах в банках.

4. Если на счетах денег нет, то в ход может пойти взыскание имущества (при этом на него может быть наложен арест).

5. В самом сложном случае организация может быть признан банкротом и ФНС обратиться в суд с тем, чтобы компания была ликвидирована.

Можно ли списать недоимку по налогам?

Бывает что налоговики пропускают сроки и уже не могут взыскать с вас задолженность, при этом задолженность остается висеть в вашей карточке расчетов с бюджетом.

Единственный вариант — чтобы задолженность была признан безнадежной к взысканию. Это возможно:

Если компания ликвидируется. ИП признают банкротом. Есть судебное решение, которое запрещает требовать задолженность с налогоплательщика, и еще некоторые случаи, в т.ч. прекращение исполнительного производства.

Регулярно интересуйтесь сверкой с бюджетом, внимательно относитесь к заполнению реквизитов платежного документа, проверяйте контрагентов, чтобы не совершать сделки, которые покажутся проверяющим сомнительными.