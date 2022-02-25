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Новая форма 4-ФСС, отмена справки 182н, тарифы страховых взносов на 2023 год. Что еще изменится в законодательстве и работе бухгалтера?

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
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Неделя была буквально пронизана заботой государства о своих гражданах. Правда, в результате практически вся забота ложится на плечи бизнеса, но это уже детали. Например, предлагается нетривиальное решение проблемы безработицы — хотят ввести квоты на прием безработных и снизить взносы за таких работников. Самозанятым установят график работы — не оставлять же такой важный вопрос на откуп самим самозанятым. У договорников будет право на больничные, а ИП можно будет зарегистрировать за 5 минут из личного кабинета.

Не остались в стороне от заботы и бухгалтеры. После объединения ПФР и ФСС до 15 числа надо будет сдавать новый ежемесячный отчет в СФР. Да, многие отчетные формы отменят, но вместо них будет один единый отчет с несколькими разделами, которые надо сдавать с разной периодичностью. Бухгалтеры уже дали ему название — «монстр», а еще предлагают среди микротравм на работе надо учитывать психологические. Тем более, что бухгалтеров скоро будут сажать по новым уголовным статьям.

С учетом предстоящей годовой отчетной кампании сегодня предлагаю банановые оладьи. Они и настроение поднимут, и пищеварение улучшат, и положительно скажутся на иммунитете. Итак, нам понадобится 4 банана, 125 мл молока, 1 яйцо, 150 гр. муки, щепотка соли и растительное масло для жарки.

В блендер нарезаем 4 банана, добавляем яйца, молоко и соль. Взбиваем до состояния однородного пюре и выкладываем банановое пюре в большую миску. Туда же добавляем муку, все перемешиваем. Выкладываем на сковороду по одной столовой ложке теста и жарим банановые оладьи на среднем огне до золотистости.

Ну, а теперь к делу.

Важно!

Лайфхаки — берем на вооружение

Обращаем внимание

Расскажем, как...

УПС....

Для информации

О как!

...И о хорошем

Про бухгалтера и для бухгалтера

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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