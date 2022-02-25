Новая форма 4-ФСС, отмена справки 182н, тарифы страховых взносов на 2023 год. Что еще изменится в законодательстве и работе бухгалтера?

Неделя была буквально пронизана заботой государства о своих гражданах. Правда, в результате практически вся забота ложится на плечи бизнеса, но это уже детали. Например, предлагается нетривиальное решение проблемы безработицы — хотят ввести квоты на прием безработных и снизить взносы за таких работников. Самозанятым установят график работы — не оставлять же такой важный вопрос на откуп самим самозанятым. У договорников будет право на больничные, а ИП можно будет зарегистрировать за 5 минут из личного кабинета.
Не остались в стороне от заботы и бухгалтеры. После объединения ПФР и ФСС до 15 числа надо будет сдавать новый ежемесячный отчет в СФР. Да, многие отчетные формы отменят, но вместо них будет один единый отчет с несколькими разделами, которые надо сдавать с разной периодичностью. Бухгалтеры уже дали ему название — «монстр», а еще предлагают среди микротравм на работе надо учитывать психологические. Тем более, что бухгалтеров скоро будут сажать по новым уголовным статьям.
С учетом предстоящей годовой отчетной кампании сегодня предлагаю банановые оладьи. Они и настроение поднимут, и пищеварение улучшат, и положительно скажутся на иммунитете. Итак, нам понадобится 4 банана, 125 мл молока, 1 яйцо, 150 гр. муки, щепотка соли и растительное масло для жарки.
В блендер нарезаем 4 банана, добавляем яйца, молоко и соль. Взбиваем до состояния однородного пюре и выкладываем банановое пюре в большую миску. Туда же добавляем муку, все перемешиваем. Выкладываем на сковороду по одной столовой ложке теста и жарим банановые оладьи на среднем огне до золотистости.
Ну, а теперь к делу.
Важно!
- Работодатели должны ежемесячно сдавать в ЦЗН отчет о вакансиях: разъяснения Минтруда.
- АУСН стартует с 1 июля 2022 года.
- С 1 квартала 2022 года будет новая форма 4-ФСС.
- Справку 182н отменяют.
- Перейти на АУСН с июля 2022 года смогут не все желающие.
- Кому нельзя применять АУСН: полный перечень.
- Работодатели будут сдавать отчет о переводе сотрудников на дистанционку.
- Стали известны тарифы страховых взносов на 2023 год.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Налоговики взялись за траты директоров по бизнес-картам. Бухгалтеры напомнили, как это все нужно оформлять.
- Чтобы налоговики не писали требования под копирку, закидывайте их жалобами, советуют юристы.
- Уточненную декларацию можно будет сдать без штрафа при положительном сальдо на ЕНС.
- Решение налоговиков по выездной проверке обязательно нужно обжаловать. Чтоб хотя бы снизить штрафы.
Обращаем внимание
- В личном кабинете на сайте ФНС появилась информация о ваших депозитных процентах.
- У ИП начались проблемы с налогом от депозитных процентов.
- Кассовый чек можно направить клиенту через мессенджер.
- СБИС больше не дает сдавать отчетность по доверенности.
- НКО на УСН не надо учитывать в доходах безвозмездные поступления из бюджета.
- Возврат налогов не идет в доход по УСН.
- Организация-банкрот платит налог на прибыль.
- При ликвидации ООО надо восстановить НДС на остатки материалов.
- Из-за выплат за вынужденный прогул придется сдавать уточненный РСВ.
- Пример расчета взносов в 2023 году.
Расскажем, как...
УПС....
Для информации
- У акта выполненных работ будет электронный формат.
- Обновились бланки для отсрочки по уплате налогов.
- Не все инспекции открыты для личного приема. Ловите таблицу по регионам.
- Изменили нормы рабочего времени для водителей-ИП.
О как!
- Бизнес обяжут каждую неделю тестировать сотрудников на ковид.
- С 2023 года на будущую пенсию ИП будет идти 58,2603 % фиксированных взносов.
- Нельзя уволить сотрудника, который в соцсетях высмеивает директора и его бизнес.
...И о хорошем
Про бухгалтера и для бухгалтера
- Бухгалтера оштрафовали за неправильное оформление зарплатных платежек.
- Главбух должен выполнять эти четыре трудовые функции.
- Посчитать налоги, подать декларацию ИП на УСН будет стоить от 5 тысяч, считают бухгалтеры.
- Клининг от проверок спасет только уточненка за 4 квартал. СРО — не спасет. Так сказали сами налоговики.
- Требования от налоговиков прилетают с опозданием через операторов ЭДО, жалуются бухгалтеры.