Оплата налогов на отдельные КБК, мораторий на проверки ККТ и порядок заполнения ЕФС-1

Судя по новостям недели, рынок труда ожидают серьезные изменения. Так, некоторые предприятия уже собирают с удаленщиков подтверждение, что они в России. И есть вероятность, что эта инициатива станет повсеместным требованием. Депутатами рассматривается законопроект о занятости населения, в котором будет отдельная статья с обязанностями работодателей по информированию ЦЗН. Причем, не только о новых вакансиях, сокращении штатов, но и о переводе сотрудников на дистанционку.
Для руководителей компаний, которые берут на работу молодых специалистов, обещают субсидии. В новом законе о занятости, который находится на рассмотрении, пересмотрен размер пособия по безработице: планируется, что оно составит от 30% до 100% МРОТ.
Большой интерес рынок труда проявляет к подросткам: число вакансий для них увеличилось на 59%. Кстати, вакансии для бухгалтеров можно отслеживать на сайте «БухОблако».
И, традиционно, наш рецепт: сегодня мы специально подобрали блюдо для работающих женщин – быстрое в приготовлении и вкусное. Нам понадобится: 3 небольших куриных филе, головка репчатого лука, 150 г шампиньонов, 250 г натурального йогурта, 2 ст. л. дижонской горчицы, 2 ч. л. лимонного сока, прованские трав и соль по вкусу.
На сковороде с толстым дном обжариваем измельченную головку репчатого лука, пока он не станет прозрачным. Выкладываем сюда куриное филе, подрумяниваем его со всех сторон. Режем широкими пластинами шампиньоны и обжариваем вместе с курицей. Заливаем все соусом из натурального йогурта, дижонской горчицы, лимонного сока, прованских трав и соли.
Накрываем сковороду крышкой и тушим ее содержимое на медленном огне 30 минут. Перед подачей украсить блюдо свежей зеленью.
А теперь к новостям недели.
Важно
Налоговики пояснили, как вносить деньги через ЕНП, что указывать в поле ОКТМО и когда в статусе ставить «02».
У ИП появилось отрицательное сальдо по ЕНП в личных кабинетах физлица.
Госуслуги рассылают самозанятым и ИП уведомления о долге по ЕНП. Не платите.
Назвали компании, которые должны провести обязательный аудит отчетности за 2022 год.
Ювелиры, добровольно не перешедшие на ОСНО, должны до 15 апреля подать уведомление об утрате права на УСН.
Отчетность и налоги
Какие налоги надо по-прежнему платить на отдельные КБК: таблица от ФНС.
В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 нужен код ОКЗ даже для договоров ГПХ.
Первое уведомление по ЕНП надо сдать 25 января, а лучше – раньше. Ваша памятка.
Про переплату налогов сроком более 3 лет можно забыть. Она не идет на ЕНП.
Фиксированные взносы ИП за 2023 год и за 2022 год – только на ЕНС. Уведомление по ним не подавайте.
Из первых рук
При увольнении сотрудника надо задним числом доначислить взносы по его ДМС.
Аванс за январь не должен быть меньше фактической зарплаты за первую половину месяца. Больше тоже не должен.
Авансовый отчет с документами подтвердит расходы на командировку.
Обращаем внимание
Страховые взносы за последний месяц каждого квартала не надо включать в уведомление по ЕНП: таблица от ФНС.
Зарплата декабря включается в РСВ за 2022 год независимо от даты ее выплаты.
Услуги по занятности населения переходят в электронный формат.
Работодатели должны каждый месяц отчитываться о зарплате бюджетников.
Правительство создало реестр обязательных требований для бизнеса.
В реестре Федресурса публикуют не только сведения о лицензиях. Проверьте, что нужно сдавать вам.
Узнайте, как...
Для информации
Путин подписал важные поручения: штрафы компаниям, мобилизация, компенсации за мошенничество.
В приложении «Госуслуги Авто» появились электронные водительские права.
За 2022 год организации отчитываются только за недвижимость, облагаемую по среднегодовой стоимости.
Новые модели фискальных накопителей будут проходить экспертизу.
Лайфхаки: берем на вооружение
Директор спрашивает, сколько денег можно забрать из бизнеса на дивиденды.
Бухгалтеры спорят о целесообразности вычета НДС по уплаченным авансам.
Выходные дни командированным в новые регионы оплачивают также, как и будни.
С 2023 года для страховых взносов действует единый тариф. И это никак не связано с ЕНС.
Расходы на служебное авто учитывают для налога на прибыль, если они подтверждены документально.
НДФЛ плохо лег на ЕНС, зачетов/возвратов не будет – инспектор рассказывает про критичные ошибки новых налоговых правил.
Сокращенному пенсионеру тоже положено выходное пособие за второй месяц.
В планах
Маркетплейсам ограничат доли иностранного участия в бизнесе.
Немного статистики
В новогодние праздники Wildberries принял в два раза больше заказов.
О как!
Штраф за некоторые ошибки в счетах-фактурах поднимут до 100 тыс. рублей.
ЦБ напомнил банкам о запрете автоподписки клиентов на допуслуги.
УПС
Для многодетных отцов отменили отсрочку по мобилизации, потому что сама частичная мобилизация завершилась.
Новая схема обмана: мошенники представляются работодателями и похищают деньги.
2022 год Россия закрыла с дефицитом бюджета в 3,35 трлн рублей.