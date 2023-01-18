Оплата налогов на отдельные КБК, мораторий на проверки ККТ и порядок заполнения ЕФС-1

Судя по новостям недели, рынок труда ожидают серьезные изменения. Так, некоторые предприятия уже собирают с удаленщиков подтверждение, что они в России. И есть вероятность, что эта инициатива станет повсеместным требованием. Депутатами рассматривается законопроект о занятости населения, в котором будет отдельная статья с обязанностями работодателей по информированию ЦЗН. Причем, не только о новых вакансиях, сокращении штатов, но и о переводе сотрудников на дистанционку.

Для руководителей компаний, которые берут на работу молодых специалистов, обещают субсидии. В новом законе о занятости, который находится на рассмотрении, пересмотрен размер пособия по безработице: планируется, что оно составит от 30% до 100% МРОТ.

Большой интерес рынок труда проявляет к подросткам: число вакансий для них увеличилось на 59%. Кстати, вакансии для бухгалтеров можно отслеживать на сайте «БухОблако».

И, традиционно, наш рецепт: сегодня мы специально подобрали блюдо для работающих женщин – быстрое в приготовлении и вкусное. Нам понадобится: 3 небольших куриных филе, головка репчатого лука, 150 г шампиньонов, 250 г натурального йогурта, 2 ст. л. дижонской горчицы, 2 ч. л. лимонного сока, прованские трав и соль по вкусу. На сковороде с толстым дном обжариваем измельченную головку репчатого лука, пока он не станет прозрачным. Выкладываем сюда куриное филе, подрумяниваем его со всех сторон. Режем широкими пластинами шампиньоны и обжариваем вместе с курицей. Заливаем все соусом из натурального йогурта, дижонской горчицы, лимонного сока, прованских трав и соли. Накрываем сковороду крышкой и тушим ее содержимое на медленном огне 30 минут. Перед подачей украсить блюдо свежей зеленью.

А теперь к новостям недели.

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