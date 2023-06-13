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Обзоры для бухгалтера

Новые формы бухотчетности, изменения в форме налогового уведомления, новости НДФЛ

Знаковые события недели: законодательные инициативы, рекомендации по решению проблем, экспертные комментарии
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Новые формы бухотчетности, изменения в форме налогового уведомления, новости НДФЛ
Иллюстрация: freepik/freepik

Начинать рабочую неделю после длинных выходных — стресс для организма. Это как входить в холодную воду — лучше постепенно.

Поэтому предлагаем начать с позитивных новостей, которые стали известны на прошлой неделе.

Для тех, кто рискует оспаривать решения ИФНС, сообщаем, что жаловаться на налоговиков можно будет в упрощенном порядке.

Искренне желаем удачи всем, кто воспользуется этим предложением от налоговой.

Пока не будут штрафовать за отсутствие маркировки интернет-рекламы. Четких разъяснений, как выполнять требования этого закона, так и не поступило.

Порадуем и бухгалтеров, работающих в некоммерческих организациях: на руководителей НКО без зарплаты не нужно сдавать персонифицированные сведения.    

Подробная информация о важных новостях недели — в нашем дайджесте.

И да, если вдруг возникнут вопросы к работе в программах 1С, вы знаете, куда обращаться: с программами, а также с ведением бухучета точно поможем.

😊Как и с вечной проблемой — что бы такое приготовить, чтобы быстро, вкусно и не очень дорого. Очередной рецепт — после дайджеста.

Ну, что готовы? Поехали!  

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Про НДФЛ

Для информации

 Лайфхаки: берем на вооружение

 Узнайте…

В планах

Немного статистики

А тем временем

О как!

УПС

Сегодня предлагаем приготовить рыбные котлеты с морковью и стручковой фасолью.

Нам понадобится:

  • 500 гр. рыбного филе (хек, треска),

  • 100 гр. стручковой фасоли,

  • 1 крупная морковь,

  • 2 яйца,

  • 4 ст.л. соевого соуса,

  • 3 ст.л. муки, соль.

Морковь и стручковую фасоль бланшировать в кипящей подсоленной воде, мелко нарезать.

В блендере измельчить рыбное филе с соевым соусом. Добавить яйца, овощи, щепотку соли, перемешать.  Постепенно добавить муку, все хорошо перемешать.

Сформировать котлетки (можно использовать глубокие формочки для печенья), выложить на противень с пергаментом и запекать в разогретой до 180 °С духовке 30 минут.

Надеемся, вам понравится. 😊

Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654

ZUBR Technologies

ZUBR Technologies

4751 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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