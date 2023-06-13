Новые формы бухотчетности, изменения в форме налогового уведомления, новости НДФЛ

Начинать рабочую неделю после длинных выходных — стресс для организма. Это как входить в холодную воду — лучше постепенно.
Поэтому предлагаем начать с позитивных новостей, которые стали известны на прошлой неделе.
Для тех, кто рискует оспаривать решения ИФНС, сообщаем, что жаловаться на налоговиков можно будет в упрощенном порядке.
Искренне желаем удачи всем, кто воспользуется этим предложением от налоговой.
Пока не будут штрафовать за отсутствие маркировки интернет-рекламы. Четких разъяснений, как выполнять требования этого закона, так и не поступило.
Порадуем и бухгалтеров, работающих в некоммерческих организациях: на руководителей НКО без зарплаты не нужно сдавать персонифицированные сведения.
Подробная информация о важных новостях недели — в нашем дайджесте.
И да, если вдруг возникнут вопросы к работе в программах 1С, вы знаете, куда обращаться: с программами, а также с ведением бухучета точно поможем.
😊Как и с вечной проблемой — что бы такое приготовить, чтобы быстро, вкусно и не очень дорого. Очередной рецепт — после дайджеста.
Ну, что готовы? Поехали!
Важно
Из личного кабинета физлица можно выгрузить операции ЕНС в формате Excel. Вот инструкция
Из первых рук
Если сотрудник стал нерезидентом, НДФЛ с начала года надо пересчитать по ставке 30%
Роструд: нельзя отказываться от обеда, чтобы уйти с работы пораньше
Обратиться за пособием по сокращению за второй месяц надо в течение 15 дней
ИП с наемными работниками на УСН+ПСН может уменьшить патент на 100%, если сотрудники работают только на УСН
Для двойного вычета по НДФЛ мать-одиночка должна принести справку о том, что у нее нет мужа
Обращаем внимание
Россияне смогут оформить квалифицированную электронную подпись за границей
Чтобы уменьшить налог по ПСН на взносы, их можно уплатить до начала патента или после его окончания
Роструд: женщина с маленьким ребенком сама может выбирать себе удобный для нее график работы
Про НДФЛ
Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна купить новую квартиру
Минфин рассказал, как считать НДФЛ с доходов от продажи унаследованной квартиры
Срок владения жильем не прерывается при изменении долей в нем
У семей с детьми нет льготы по НДФЛ при продаже нежилого помещения
Две квартиры, проданных одновременно, не считаются единственным жильем для НДФЛ
Для информации
IT-компания может платить пониженные взносы с месяца получения аккредитации
Пенсии, пособия и стипендии считаются доходом от источника в РФ, даже если получатель живет за границей
Для такси и каршеринга хотят использовать только российские авто
Топ-3 документа для бухгалтера в строительстве, которые могут пригодиться
Лайфхаки: берем на вооружение
Деньги по платежке-02 попадают на ЕНС. Если у вас долги, платежка-02 не поможет обойти их
Неоплаченные отгрузки идут в доходы при переходе с УСН на ОСНО
Декларация сторнирует уведомление по ЕНП, даже если она сдана досрочно
ИП на упрощенке нанял работников. Бухгалтеры решают, как теперь сделать перерасчет авансовых платежей
Налоговики требуют от бухгалтеров объяснений по переплате НДФЛ с 2016 года
Бухгалтеры делятся опытом по возврату зарезервированных налогов на ЕНС
Бухгалтеры не понимают, как ФНС считает рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам
Узнайте…
… как зафиксировать выдачу сотруднику трудовой книжки для оформления пенсии
… какие доходы IT-компании идут в состав профильных для налоговых льгот
В планах
В местные бюджеты должны поступать дополнительные отчисления, считает Путин
Хотят ввести имущественный вычет по НДФЛ на покупку автомобиля
Немного статистики
Россияне готовы потратить на отпуск не менее 100 тыс. рублей: итоги опроса
Чтобы свести концы с концами, минимальная зарплата должна быть 67 530 рублей. Итоги опроса
А тем временем
Банки Казахстана отказываются принимать рублевые платежи от российских компаний
Компаниям стали блокировать платежи за электронику по параллельному импорту
Каждый пятый самозанятый из уехавших за границу вернулся в Россию
О как!
После запуска антиотмывочной платформы ЦБ фирм-однодневок стало больше
Новый налог на сверхприбыль нарушает принципы Конституции, говорит Минюст
УПС
У Райффайзенбанка теперь будет комиссия 50% на зачисление долларов
Не вывозите первичку на дачу: спасти ее там от налоговиков не получится
Сегодня предлагаем приготовить рыбные котлеты с морковью и стручковой фасолью.
Нам понадобится:
500 гр. рыбного филе (хек, треска),
100 гр. стручковой фасоли,
1 крупная морковь,
2 яйца,
4 ст.л. соевого соуса,
3 ст.л. муки, соль.
Морковь и стручковую фасоль бланшировать в кипящей подсоленной воде, мелко нарезать.
В блендере измельчить рыбное филе с соевым соусом. Добавить яйца, овощи, щепотку соли, перемешать. Постепенно добавить муку, все хорошо перемешать.
Сформировать котлетки (можно использовать глубокие формочки для печенья), выложить на противень с пергаментом и запекать в разогретой до 180 °С духовке 30 минут.
Надеемся, вам понравится. 😊
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