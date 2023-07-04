Новая форма справки о среднем заработке, изменения в правилах подсчета пенсионного стажа ИП, расчет среднего заработка уволенных сотрудников

Знакомясь с отдельными законодательными инициативами, так и хочется спросить: «Доколе»?
В смысле, когда уже научатся доводить их до логического завершения, а не останавливаться на полпути?
На неделе стало известно, что с 1 июля ФНС запустила сервис по упрощенной ликвидации бизнеса. Отличная инициатива, если бы не одно НО: форма заявления об исключении из ЕГРЮЛ официально не утверждена, пока есть только проект. И когда предприниматели смогут воспользоваться предложенной ФНС возможностью, непонятно.
Также неясно, станет ли законом еще одно предложение, важное для тысяч россиян — Депутаты предложили отменить НДС на благотворительные продукты.
Зато гораздо более уверенно можно говорить, что Минцифры потратит 907,4 млн рублей, чтобы перевести чиновников на мессенджер от VK.
И мы полностью уверены в том, что наши специалисты помогут решить вопросы по работе с программами 1С и ведению бухучета.
А новый рецепт, который вы найдете после дайджеста, откроет новые вкусы и поднимет настроение. Но сначала — самые важные новости недели.
Поехали!
Важно
Банковский счет могут заблокировать за шутки в комментариях к переводам
Работать по совместительству можно не более 4 часов в день по каждому трудовому договору
Средний заработок для уволенных сотрудников надо будет считать по-новому
Новости ФНС
ФНС отразила в личных кабинетах ИП предстоящие платежи по взносам 1% за 2022 год
На членов совета директоров надо сдавать персонифицированные сведения
Из первых рук
Меняют правила регистрации ИП-добровольцев для оплаты им больничных
Поменяли бланки заявлений для перевода пенсионных накоплений из СФР в НПФ и обратно
Конституционный суд: сверхурочные должны начислять на всю зарплату, а не только на оклад
Узнайте…
…какой код периода указывать в платежке на уплату взносов ИП за 2023 год
… какими документами подтвердить транспортные расходы компании. Хватит ли только накладной?
… как заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов
Обращаем внимание
Работодатель может отказаться платить зарплату наличными, сказал Роструд
Для информации
Банки отказывают в кредитах МСП, которые работают меньше шести месяцев
Сбербанк до 10 млн рублей увеличил лимит рассрочки для предпринимателей
Госдума приняла закон о софинансировании долгосрочных сбережений
Средний заработок для пособия по безработице будут считать из всей зарплаты, а не только из облагаемой взносами
Лайфхаки: берем на вооружение
Налоговики рассказали, что камералят 3-НДФЛ за 18 дней вместо 3 месяцев
Самозанятые не включают в базу для НПД неустойку от арендатора и проценты на остаток по счету, напомнил Минфин
Бухгалтеры жалуются, что не получили из ФНС уведомление на отсроченные взносы
Для вычета по НДС необходим кассовый чек и одно судебное решение
ИП на упрощенке нанял работников. Бухгалтеры решают, как теперь сделать перерасчет авансовых платежей
Не ищите взносы по платежкам-02 в резерве. Ищите их на сальдо ЕНС
В планах
А тем временем
Банки из дружественных стран смогут открывать свои филиалы в РФ
До конца года карты «Мир» появятся в пяти-шести новых странах
Немного статистики
О как!
УПС
Руководству СФР запретят пользоваться айфонами не только на работе, но и дома
Долги населения по ипотеке превысили рекордные 15 трлн рублей
И о хорошем
Семья с двумя детьми не будет платить НДФЛ при продаже земли с домом
Наш сегодняшний рецепт для тех, кто не боится экспериментов — салат с курицей и персиками.
Нам понадобится:
1 куриное филе,
2 персика,
100 г салатного микса,
75 г феты,
2 ст.л. оливкового масла,
1 ч.л. дижонской горчицы,
1 ч.л. винного уксуса, специи.
Куриное филе обжариваем в специях целиком до полной готовности и нарезаем полосками. Персики нарезаем дольками и выкладываем все на салатный микс.
Добавляем кубики феты и заправляем салат смесью оливкового масла, горчицы и винного уксуса.
Немного необычное сочетание, но надеемся, что вам понравится :-)
Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654
Комментарии