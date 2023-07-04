Новая форма справки о среднем заработке, изменения в правилах подсчета пенсионного стажа ИП, расчет среднего заработка уволенных сотрудников

Знакомясь с отдельными законодательными инициативами, так и хочется спросить: «Доколе»?

В смысле, когда уже научатся доводить их до логического завершения, а не останавливаться на полпути?

На неделе стало известно, что с 1 июля ФНС запустила сервис по упрощенной ликвидации бизнеса. Отличная инициатива, если бы не одно НО: форма заявления об исключении из ЕГРЮЛ официально не утверждена, пока есть только проект. И когда предприниматели смогут воспользоваться предложенной ФНС возможностью, непонятно.

Также неясно, станет ли законом еще одно предложение, важное для тысяч россиян — Депутаты предложили отменить НДС на благотворительные продукты.

Зато гораздо более уверенно можно говорить, что Минцифры потратит 907,4 млн рублей, чтобы перевести чиновников на мессенджер от VK.

И мы полностью уверены в том, что наши специалисты помогут решить вопросы по работе с программами 1С и ведению бухучета.

А новый рецепт, который вы найдете после дайджеста, откроет новые вкусы и поднимет настроение. Но сначала — самые важные новости недели.

Поехали!

Важно

Новости ФНС

Из первых рук

Узнайте…

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

Наш сегодняшний рецепт для тех, кто не боится экспериментов — салат с курицей и персиками. Нам понадобится: 1 куриное филе,

2 персика,

100 г салатного микса,

75 г феты,

2 ст.л. оливкового масла,

1 ч.л. дижонской горчицы,

1 ч.л. винного уксуса, специи. Куриное филе обжариваем в специях целиком до полной готовности и нарезаем полосками. Персики нарезаем дольками и выкладываем все на салатный микс. Добавляем кубики феты и заправляем салат смесью оливкового масла, горчицы и винного уксуса. Немного необычное сочетание, но надеемся, что вам понравится :-)

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