Электронные услуги в 2019 году. С какими проблемами вынуждены бороться компании?

С 1 января 2019 года иностранные компании, которые оказывают электронные услуги, должны встать на учет в налоговых органах РФ. Изменение законодательств должно было фактически ликвидировать понятие «налоговые агенты» в части электронных услуг, обязав таким образом иностранных поставщиков уплачивать налоги самостоятельно. С момента появления нововведения прошло полгода, но вопросы продолжают возникать. Рассказываем, с какими сложностями продолжают сталкиваться иностранные компании.

Правила уплаты налогов

1 января изменилась схема уплаты налогового обязательства в бюджет РФ для зарубежных компаний, которые оказывают электронные услуги. Ранее иностранная организация сама исчисляла и платила налог, когда получателем услуги выступало российское физическое лицо (без статуса частного предпринимателя). В остальных случаях обязанность уплаты возлагалась на налогового агента. С января ситуация изменилась. Российские пользователи электронных услуг больше не обязаны удерживать и перечислять в бюджет этот НДС в качестве налоговых агентов.

Однако в апреле Федеральная налоговая служба решила упростить жизнь зарубежных компаний и выпустила разъяснение (Письмо Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2019 г. N СД-4-3/7937@ "О порядке применения НДС при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме с 1 января 2019 года"), согласно которому российский заказчик может добровольно стать налоговым агентом. То есть если российский покупатель добровольно удержал НДС из суммы оплаты, перечислил его в бюджет и принял данный НДС к вычету, у налоговых органов отсутствуют основания для отказа покупателю в вычете такого НДС и требований об уплате НДС иностранным поставщиком.

Вместе с тем добровольная уплата НДС покупателем как налоговым агентом в вышеописанной ситуации противоречит Налоговому кодексу РФ. Вероятно, предложенный ФНС подход представляет собой временные меры по урегулированию вопроса с начислением/уплатой агентского НДС.

Хотелось бы обратить внимание, что разъяснения ФНС не имеют обязательной юридической силы для налогоплательщиков и судов. Соответственно, они не дают стопроцентной защиты от претензий местных налоговых органов на практике.

Важно помнить, что уплата НДС с помощью налогового агента не освобождает иностранного поставщика от обязанности встать на налоговый учет в РФ. Нарушителей могут привлечь к ответственности, включая штраф в размере 10% от дохода, полученного от ведения деятельности без регистрации.Также в своих разъяснениях ИФНС считает, что если иностранная организация зарегистрировалась в ИФНС с целью уплаты НДС согласно ст.83 НК РФ, то при иной реализации (не являющейся электронными услугами) обязанность по уплате НДС также возлагается на поставщика-иностранную компанию.

Все еще спорным остается вопрос необходиомсти после постановки на учет в налоговых органах РФ уплачивать НДС с прочих услуг, территорией оказания которых признается РФ.

Смешанные договоры

Обычно компании продают лицензии программного обеспечения в комплексе с технической поддержкой. Однако статья 174.2 НК РФ налогового кодекса говорит о том, что предоставление прав на использование ПО на основании лицензионного договора освобождено в РФ от обложения НДС, в т.ч. и для иностранных организаций, которые с 01.01.2019 должны самостоятельно уплачивать налог при предоставлении услуг в электронной форме. Поэтому для минимизации налоговых рисков организациям выгоднее разграничивать в документах вышеуказанные услуги, снизив тем самым налоговую базу. Часто договоры иностранных компаний основаны не на российском законодательстве и организации вынуждены менять формулировки в уже действующих договорах.

Работа в личном кабинете

В личном кабинете на сайте nalog.ruне отображается информация об уплате налогов. То есть компания отправляет деньги, а статус платежа отследить не может. Например, один из наших клиентов случайно заметил возврат денежных средств, не успел повторить платеж в нужные сроки и был вынужден доплачивать пенни. Другая компания уплатила налог вовремя, но спустя какое-то время получила извещение из административного органа о просрочке платежа.

Контролировать этот процесс из другой страны оказалось сложно. Поэтому организация была вынуждена привлечь сотрудника на территории РФ, который смог лично приехать в налоговую и разобраться в ситуации. Безусловно, информацию о недоимках компания может получить в требовании налоговой через личный кабинет, однако до момента получения уведомлений уже могут быть начислены существенные пени

Возврат денежных средств

К сожалению, правительство РФ не продумало процедуру возврата денежных средств на счета в иностранные банки. Поэтому, если международная организация хочет вернуть излишне уплаченные средства, ей придется либо зачесть в счет будущих платежей, либо открывать счет в российском банке.