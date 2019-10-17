Прямые и косвенные расходы: вечная проблема бухгалтера

В очередной раз прочитал на форуме очередной плач Ярославны: «Как не показать убытки в декларации по налогу на прибыль?». И поневоле пришел к выводу, что главный принцип большевиков: сначала создать себе трудности, а потом их героически преодолеть, до сих пор не забыт советским российским бухгалтером и успешно им применяется.

Ведь, пусть не половина, а треть организаций получают убытки для целей налогообложения прибыли из-за того, что косвенные расходы списывают ежемесячно, а реализация продукции (работ, услуг) происходит, зачастую, не каждый месяц, а то и не каждый квартал.

Хотя уже почти полтора десятка лет (с 2005 года) перечень прямых расходов, которые включаются в себестоимость произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) открытый, и организация его определяет самостоятельно (п. 1 ст. 318 НК РФ).

И остальные расходы, которые организация сама для себя не признала прямыми, будут считаться косвенными.

Подозреваю (хотя могу и ошибаться), что до сих пор многие коллеги находятся в плену убеждения, что термины «прямые и косвенные расходы» имеют одно и то же толкование, что в регистрах бухгалтерского учета, что и для целей налогообложения прибыли.

Напомним, что в бухгалтерском учете (Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94) под прямыми расходами понимаются затраты, непосредственно связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), и включаемые в себестоимость единицы учета производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) на основании первичных учетных документов.

Так, прямыми расходами, в частности, признаются:

заработная плата производственного персонала, включаемая в себестоимость единицы продукции (работ, услуг) на основании нарядов, табелей и других первичных документов по учету труда и начислению заработной платы;

материалы, включаемые в себестоимость согласно актам на списание;

услуги (работы) соисполнителей (субподрядчиков), включаемые в себестоимость на основании актов приема-передачи оказания услуг (результатов работ).

Задача бухгалтера при отражении прямых расходов — получив такой первичный документ, включить указанную в нем стоимость ресурсов в себестоимость единицы продукции (работ, услуг).

Если в этом первичном документе указаны только натуральные показатели (штуки, килограммы, метры и пр.), бухгалтеру дополнительно требуется еще и расценить данные ему показатели в денежном выражении — одеть штуки в рубли.

Косвенные затраты (расходы), которые организация несет в связи с одновременным производством нескольких видов продукции (работ, услуг), включаются в себестоимость каждого из них каким-либо расчетным путем, согласно выбранным организациям экономически обоснованных методов.

Данную точку зрения поддерживает, в частности и Современный экономический словарь (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. М. ИНФРА-М., 2011), согласно которому косвенные расходы — это затраты, связанные с производством нескольких видов продукции, включаемые в их себестоимость не прямо, а косвенно, с помощью специальных расчетов, в соответствии с экономически обоснованными коэффициентами.

В Методических рекомендациях по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса, утвержденных приказ Минсельхоза России от 13.06.2001 № 654 так же сказано, что косвенные производственные затраты — это совокупность затрат, связанных с производством, которые нельзя (или экономически нецелесообразно) учесть и прямо отнести на конкретные виды продукции. Поэтому они учитываются на отдельных счетах и распределяются по видам продукции расчетным путем.

Таким образом, однозначного определения прямых и косвенных затрат (расходов) для всех организаций, вне зависимости от вида их деятельности, дать довольно затруднительно. Какие-то затраты, у одной организации можно признать прямыми, а у другой их уже следует считать однозначно косвенными.

В отношении затрат на содержание управленческого персонала, равно как и затрат, связанных с реализацией (коммерческих расходов) у организации есть право выбора (п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденному приказом Минфина России от 06.05.99 № 33н). Их можно включать в себестоимость каждого из видов продукции (работ, услуг), распределив согласно выбранному экономически обоснованному показателю, например величине понесенных прямых расходов. Также организация имеет право ежемесячно, вне зависимости от факта реализации продукции (работ, услуг) все управленческие и коммерческие расходы списывать на уменьшение финансового результата, не распределяя их на себестоимость.

Выбранный организацией вариант списания управленческих и коммерческих расходов должен быть закреплен в ее учетной политике.

И еще раз хотелось бы обратить внимание, что списывать ежемесячно организация может не все косвенные расходы, а только управленческие и коммерческие.

Для целей налогообложения прибыли (п. 1 ст. 318 НК РФ) расходы на производство реализацию товаров (продукции, работ, услуг) также подразделяются на прямые и косвенные.

Но те же самые термины имеют абсолютно другой смысл.

Прямые расходы (п. 2 ст. 318 НК РФ) включаются в себестоимость товаров (продукции, работ, услуг) и уменьшают налогооблагаемую прибыль по мере их реализации.

Косвенные — ежемесячно, вне зависимости от факта реализации, списываются на уменьшение налогооблагаемой прибыли (тот же п. 2 ст. 318 НК РФ).

Распределение расходов на прямые и косвенные организация производит самостоятельно, закрепив его в учетной политике (п. 1 ст. 318 НК РФ).

Таким образом, для целей налогообложения прибыли термины прямые и косвенные расходы означают момент отнесения их на уменьшение прибыли — при реализации (прямые) или ежемесячно (косвенные). Тогда как в регистрах бухгалтерского учета — метод включения в себестоимость, прямым путем или косвенным (расчетным).

При составлении учетной политики для целей бухгалтерского учета распределение расходов на прямые и косвенные не имеет никакого смысла. Сие не зависит от воли руководства. К тому же, как уже было сказано выше, в течение года какие-то из видов затрат могут быть признаны вначале прямыми, а затем косвенными, или наоборот.

А вот при выборе метода списания части косвенных расходов, то есть управленческих и коммерческих, необходимо подойти с большой аккуратностью.

На первый взгляд, ежемесячное списание управленческих расходов на уменьшение финансового результата более удобно и выгодно для организации.

Во-первых, упрощается работа по исчислению себестоимости продукции (работ, услуг). Нет нужды в распределении затрат на содержание управленческого персонала между видами продукции (работ, услуг).

Во-вторых, ежемесячное списание этих расходов позволяет оптимизировать финансовые потоки при исчислении налога на прибыль.

Однако такая точка зрения имеет право быть в том случае, когда организация имеет стабильный рынок сбыта своей продукции (работ, услуг). В этом случае, при регулярной выручке, ежемесячное списание управленческих расходов (без включения их в себестоимость) даст практически тот же результат, что и противоположный вариант, то есть включение управленческих расходов в себестоимость.

Однако для большинства в нынешней очень непростой экономической ситуации стабильный рынок сбыта — мечта, далеко не всегда сбывающаяся.

Производимая продукция, особенно если срок ее производства не два-три дня, а поболее, еще неизвестно, когда будет продана, но все управленческие затраты списываются ежемесячно. Убытки, которые, вероятнее всего, возникнут в этом случае, могут привести, в частности, и к уменьшению чистых активов. Этого можно избежать, если выбрать вариант, при котором управленческие расходы включаются в себестоимость продукции. И в этом случае сумма убытков будет меньше.

То же самое касается и как выполнения работ, так и оказания услуг.

Для целей налогообложения прибыли перечень прямых расходов организация определяет самостоятельно. При этом следует обратить внимание, что некоторые из расходов, которые в регистрах бухгалтерского учета могут быть признаны косвенными (отчисления во внебюджетные фонды на зарплату основного производственного персонала, в частности), для целей налогообложения прибыли должны быть признаны прямыми (п. 1 ст. 318 НК РФ).

Перечень прямых расходов, равно как и косвенных открытый. При этом некоторые организации стремятся «запихнуть» в косвенные расходы максимум затрат, дабы экономить на уплате налога на прибыль.

Как Минфин России, так и налоговики постоянно указывают (письма Минфина России от 06.12.2018 № 03-03-06/1/88527, от 29.08.2019 № 03-03-06/1/66440, письма ФНС России от 24.02.11 № КЕ-4-3/2952@, от 12.07.2019 № КЧ-4-7/13613), что, действительно, перечень прямых и косвенных расходов организация определяет самостоятельно. Однако перечень косвенных расходов должен быть обоснован. Обоснованность эта должна заключаться в том, что косвенными не могут быть затраты, которые связаны с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг). То есть алгоритм распределения затрат на прямые и косвенные расходы должен содержать экономически обоснованные показатели, обусловленные технологическим процессом. Признать затраты, связанные с производством продукции (работ, услуг), косвенными расходами можно только при отсутствии реальной возможности отнести их к прямым расходам с применением экономически обоснованных показателей.

Чиновники протестуют против признания максимума затрат косвенными расходами. Обратная ситуация, при которой затраты признаются прямыми расходами, такого протеста у них не вызывает.

Это во-первых.

Во-вторых, дабы не плодить еще больших разниц между бухгалтерским и налоговым учетом (их и без того более, чем достаточно), оптимально, по нашему мнению, признать прямыми расходами для целей налогообложения прибыли те затраты, которые в регистрах бухгалтерского учета включаются в себестоимость продукции (товаров, работ, услуг). И хоть они в регистрах бухгалтерского учета и будут косвенными (распределяться согласно каким-то расчетам), для целей налогообложения прибыли их следует признать прямыми, и точно по такому же алгоритму включать в себестоимость.

В-третьих, в современных нестабильных экономических условиях перечень косвенных расходов для целей налогообложения прибыли оптимально, по мнению автора, свести к минимуму. Ведь, как уже говорилось выше, твердой уверенности в регулярном получении доходов (реализации) у большинства компаний не наблюдается. И при «раздутых» косвенных расходах чаще всего организация будет нести убытки, которых можно было бы избежать, признав максимум их (а то и все) прямыми. А так получается, что организация вначале озабочена тем, чтобы доказать налоговикам, что максимум затрат нельзя отнести к прямым расходам с применением экономически обоснованных показателей. Затем бухгалтерия и руководство начинают ломать головы, как и куда спрятать убытки, так как такую декларацию инспекция (пусть и неофициально) отказывается принимать.

Этих проблем можно достаточно легко избежать, признав большинство управленческих расходов (и а то и все) в налоговом учете прямыми.

И тогда плач Ярославны: — Куда спрятать расходы на содержание аппарата организации при отсутствии реализации? Будут звучать гораздо реже.