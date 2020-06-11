Поступление денег от недовольного заказчика в учете нерадивого подрядчика

Федеральная налоговая служба России в своем письме от 02.06.2020 № ЕА-4-15/9054 решила наконец-то проблему криворуких подрядчиков, у которых заказчик отказывается принимать результат выполненных кое-как работ.

На практике, хоть и не так чтобы часто, но встречается ситуация, когда заказчик, придя на стройплощадку, видит, что результат работ, выполняемый подрядчиком, весьма далек от предусмотренного заключенным договором. И качество оставляет желать лучшего, и материалы не те, что предусмотрены сметой *.

* Обычно с этим сталкиваются скуповатые заказчики, прельстившиеся, тем, что подрядчик согласен выполнить эти работы намного дешевле, чем другие.

И, возможно, выгоднее будет отправить такого нерадивого подрядчика, хотя он и доказывает, что все нормально, в ..., или на ..., или к ... (не будем говорить куда конкретно), и нанять другого, который хоть и возьмет дороже, но и сделает более качественно.

Тем более, что заказчик может в любое время до передачи ему результата работы отказаться от исполнения договора (ст. 717 ГК РФ).

При этом он должен уплатить подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

О какой сумме выплаты договорятся между собой очень злой заказчик и бракодел-подрядчик — тайна сия велика есть. Заказчик будет утверждать, что здесь и три рубля за такую халтуру много будет. Подрядчик же не с меньшим пылом будет доказывать, что всего-то две винтки не довинтили и три крутки не докрутили, а у заказчика просто после карантина плохое настроение, вот он и придирается. А вообще-то за эту работу надо заплатить еще и больше, чем по смете.

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Но в итоге получится, что результат работ не принят (или принят только частично), но какие-то деньги, пусть и маленькие, подрядчик все-таки получит.

Их в вышеуказанном письме предложено считать санкциями за нарушение договорных обязательств, либо возмещением убытков, то есть внереализационными доходами (п. 3 ст. 2150 НК РФ)*.

И проводки у подрядчика при их получении будут:

Дебет счета 76 Кредит счета 91-1 — начислена сумма, причитающаяся к получению от заказчика; Дебет счета 51 Кредит счета 76 — получено от заказчика возмещение убытков.

* И обращаем внимание, что, поскольку передачи результата работ не было (заказчик наотрез отказался принять эту халтуру), то нет и реализации СМР. Следовательно, нет и налога на добавленную стоимость.

Фактически понесенные подрядчиком затраты на выполнение работ, которые отказался принять заказчик, чиновники предложили считать затратами на производство, не давшее продукции (или аннулированным производственным заказом).

В учете подрядчика они числились по дебету счета 20.

После того, как заказчик официально разорвет договор, подрядчик получить возможность списать на прочие (внереализационные в налоговом учете) расходы записью:

Дебет счета 91-2 Кредит счета 20.

Уменьшается и финансовый результат в регистрах бухгалтерского учета, и налогооблагаемая прибыль (подп. 11 п. 1 ст. 265 НК РФ).

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И, как всегда, вечный вопрос, нужно ли восстанавливать НДС?

Нет, нет, и еще раз нет!!!

Уже не первый (а, пожалуй, десятый, а то и пятнадцатый) год арбитражная практика по этому вопросу единодушна: перечень случаев, указанных в п. 3 ст. 170 НК РФ, когда ранее принятый к вычету НДС требуется восстановить, закрытый, и расширительному толкованию не подлежит.

Хотя и не исключено, что налоговики в очередной раз затянут старую песню: мол, данный актив перестает использоваться в деятельности, облагаемой налогом..., и вообще, в бюджете денег мало...

Но не надо поддаваться на уговоры или провокации, а поступать в строгом соответствии с законодательством.