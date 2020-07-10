Бухгалтерский и налоговый учет у франчайзера: раскладываем по полочкам

На практике нередко предложения франчайзера — это «два в одном»: одновременно и товарный франчайзинг, и франчайзинг бизнес-формата.

Типичный франшизный пакет

Типичный франшизный пакет в секторе торговли состоит из:

договора коммерческой концессии, предусматривающего передачу права использования товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау);

стандартов сетевого магазина. Сюда включают требования к месторасположению будущего магазина, его площади и коммуникационным характеристикам, к технологическому оборудованию, дизайну и оборудованию помещений, персоналу (квалификация, внешний вид, тендерный состав и иное);

руководства (инструкции) по осуществлению операций. Как правило, руководство или инструкции определяют алгоритм действий и правила работы франчайзи в области общего управления магазином, необходимой отчетности, финансового и бухгалтерского учета, маркетинга и рекламы, стандартов обслуживания клиентов, политики найма и мотивации сотрудников.

Действующее законодательство о франчайзинге

Такого понятия, как «франчайзинг», в российском законодательстве... нет.

На практике правообладатели используют разные юридические формы: агентские или лицензионные соглашения, договоры поставки.

Поэтому сегодня единственный формат, юридически идентичный договору франчайзинга за пределами РФ, — это договор коммерческой концессии, условия и порядок заключения которого регулируются гл. 54 ГК РФ.

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Итак, по договору коммерческой концессии одна сторона (франчайзер) за вознаграждение предоставляет другой (франчайзи) возможность использовать в предпринимательской деятельности принадлежащие ей исключительные права на товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение, секрет производства и др. (п. 1 ст. 1027 ГК).

При этом подобное соглашение предусматривает использование фирмой комплекса полученных прав, а также деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя.

Обратите внимание, что договор франчайзинга обязательно должен быть заключен в письменном виде и зарегистрирован в Роспатенте (ст. 1028 ГК, п. 5.2 Положения, утв. постановлением правительства от 16 июня 2004 г. № 299). В случае несоблюдения любого из этих требований соглашение считается ничтожным.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса госпошлина за регистрацию договоров коммерческой концессии составляет 1000 рублей за каждый контракт. Кто должен ее оплатить — франчайзер или франчайзи — обычно заранее прописывается в соглашении.

Стоимость франшизы

Совокупность платежей франчайзеру за право работать в конкретной сети называют стоимостью франшизы. Обычно она в договоре разделяется на разовый (паушальный платеж) и периодический платежи, но может быть установлен и лишь один из этих видов «расплаты».

При этом суммы периодических платежей могут быть выражены как в фиксированном размере, так и в иной форме, например в виде процента от выручки.

Договор коммерческой концессии должен содержать конкретные условия определения и выплаты вознаграждения правообладателю.

Так, в статье 1030 ГК РФ указаны некоторые возможные формы такого вознаграждения:

фиксированный разовый платеж (паушальный);

периодические платежи (роялти);

наценка на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи. По данной схеме франчайзер периодически реализует франчайзи товары по ценам, превышающим цену закупки у поставщика. Сумма превышения и составляет вознаграждение франчайзера;

отчисления от выручки. Считается, что это наиболее выгодный вариант для франчайзера. Однако для его реализации франчайзеру потребуется построить систему, позволяющую контролировать продажи своих партнеров.

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Обязанности франчайзера

Согласно ст. 1031 ГК РФ франчайзер обязан:

предоставить пользователю техническую и коммерческую документацию и иную информацию, необходимую для осуществления переданных ему прав;

инструктировать франчайзи и его работников по вопросам, связанным с использованием комплекса исключительных прав.

Кроме того, если в договоре не предусмотрено иное, он:

отвечает за государственную регистрацию договора;

оказывает партнеру постоянное техническое и консультативное содействие, включая помощь в обучении и повышении квалификации его работников;

контролирует качество услуг, выполняемых на основании договора (почти все франчайзеры практикуют ежемесячные выезды в магазины и проверки предлагаемого ассортимента, при обнаружении на полках магазинов товаров конкурентов на франчайзи налагается предусмотренный договором штраф).

Преимущества для франчайзера

Франчайзер стремится обеспечить развитие своего бизнеса наибольшими ресурсами, в том числе это касается и вопросов поставки.

Для франчайзера преимущества заключены в нескольких аспектах.

Рост бизнеса не требует усложнения менеджмента. Функции региональных менеджеров выполняют бизнес-партнеры, которые мотивированы не только высоким доходом, но и несут часть бизнес-рисков, это упрощает администрирование для франчайзера. Снижается потребность в капитале. Каждый франчайзи самостоятельно несет затраты на подбор и обучение персонала, контроль качества, рекламу, покупку оборудования и расходных материалов. Совокупно это существенные бесплатные вложения в инфраструктуру бизнеса правообладателя. Помимо платы за франшизу вполне возможен рост продаж ключевой продукции, так как франчайзи обязаны покупать определенные договором партии товара, расходных материалов или иной продукции/услуг. Стабильный доход позволяет планировать его на будущее, а значит, планировать развитие новых направлений. Реклама. Развитие франчайзинговой сети является отличной рекламой бренда, не требующей специальных финансовых вложений.

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Бухгалтерский учет

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и нематериальные активы

Особенности учетных записей, производимых в рамках договора коммерческой концессии, определяет тот факт, что к пользователю не переходят исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, он получает только право использовать их определенным образом.

Бухгалтерский учет операций по договору коммерческой концессии регулируется п. п. 37 — 39 ПБУ 14/2007 (Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утв. Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н).

Пункт 38 данного Положения говорит о том, что НМА, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации), не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара). Начисление амортизации по НМА, предоставленным в пользование, производится правообладателем (лицензиаром).

Таким образом:

В учете франчайзера исключительные права признаются в качестве нематериальных активов при выполнении условий, установленных пунктом 3 ПБУ 14/2007.

Эти активы не подлежат списанию и продолжают амортизироваться.

Их следует отображать в учете обособленно, открыв отдельный субсчет к счету 04 «Нематериальные активы».

Амортизация по НМА

В подавляющем большинстве случаев франчайзер использует данные НМА и в своей деятельности тоже.

Соответственно, сумма амортизации по НМА представляет собой одновременно и расход по обычным видам деятельности, и прочий расход (п. п. 5, 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Некоторые эксперты считают, что в таком случае для выполнения требований п. 21 ПБУ 10/99 «Расходы организации» предприятию необходимо самостоятельно закрепить в учетной политике порядок распределения расходов в виде амортизационных отчислений между расходами по обычным видам деятельности и прочими расходами. Например, пропорционально соотношению выручки от реализации продукции и признанного прочего дохода в виде вознаграждения франчайзеру.

Однако, на наш взгляд, вся ежемесячная сумма амортизационных отчислений в данном случае может быть признана расходом по обычным видам деятельности.

Во-первых, франчайзер продолжает использовать НМА в своей деятельности, во-вторых, передача права использования товарного знака франчайзи не влечет дополнительных расходов в виде амортизации, обусловливающих получение дохода по договору с франчайзи (п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

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Расходы по регистрации договора коммерческой концессии

Расходы по регистрации договора коммерческой концессии, когда это не является предметом деятельности организации, признаются прочими расходами на основании п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» как расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности.

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 расходы организации признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы по регистрации производятся единовременно, но относятся ко всему сроку действия договора коммерческой концессии.

Вознаграждение франчайзера

Согласно п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, когда это не является предметом деятельности организации, признаются прочими доходами с учетом условий п. п. 12, 15 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Таким образом, все полученное по договору вознаграждение франчайзера признается прочим доходом.

Периодические платежи (роялти) признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены.

Разовый (паушальный) платеж по договору следует учесть в составе кредиторской задолженности на счете 76 с последующим списанием на прочие доходы организации-правообладателя равномерно в течение срока действия договора (Инструкция по применению Плана счетов). Если срок договором не установлен — в течение пяти лет.

Налоговый учет

Доходы правообладателя

Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в частности, от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности), если такие доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном ст. 249 НК РФ, относятся к внереализационным доходам на основании п. 5 ст. 250 НК РФ.

Если деятельность по договору коммерческой концессии является для правообладателя основной, то вознаграждение он отражает в составе доходов от реализации, в противном случае — в составе внереализационных доходов.

При выборе варианта организация должна учитывать частоту операций, их объем и другие показатели своей деятельности.

Согласно п. 1 ст. 271 НК РФ при методе начисления доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств. В соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 271 для доходов в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной собственности датой получения дохода признается дата осуществления расчетов по условиям заключенных договоров или предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода.

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Датой признания доходов будет являться:

для роялти в виде фиксированной суммы — дата начисления платежа согласно договору;

для роялти в виде отчислений от выручки или прибыли — последнее число каждого месяца или квартала либо дата получения от пользователя документов, позволяющих определить размер вознаграждения.

Доход в виде разового, паушального платежа признается на основании п. 2 ст. 271 НК РФ с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

При получении вознаграждения от пользователя в виде аванса данная сумма не признается доходом до оказания услуг, в счет которых перечислена предоплата (пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Правообладатель может оказывать пользователю дополнительные услуги (например, связанные с обучением персонала). Если стоимость таких услуг выделена в договоре отдельной строкой, то плата за них включается в состав доходов от реализации услуг.

Расходы правообладателя

Правообладатель по общему правилу несет расходы на регистрацию договора:

на уплату патентной пошлины;

на уплату вознаграждения патентного поверенного (если организация не занималась регистрацией самостоятельно, а воспользовалась его услугами).

Расходы на регистрацию учитываются в составе прочих, если коммерческая концессия является для правообладателя основным видом деятельности (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ), если не основным — в составе внереализационных расходов (абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Данные расходы признаются единовременно (п. 1 ст. 272 НК РФ):

сумма госпошлины учитывается в периоде ее начисления;

вознаграждение патентного поверенного — в периоде, когда его услуги считаются оказанными.

Государственная пошлина должна быть уплачена и, соответственно, начислена до регистрации договора франчайзинга — в противном случае его не примут на регистрацию.

Второй вид расхода — амортизация НМА. По договору коммерческой концессии пользователю передается лишь право на использование исключительных прав в отношении объектов интеллектуальной собственности.

Сами исключительные права остаются у правообладателя и числятся в его учете как нематериальные активы. Поэтому в течение всего срока действия договора правообладатель продолжает начислять амортизацию по этим активам.

Налог на добавленную стоимость

Для целей исчисления НДС деятельность франчайзера рассматривается как оказание услуг, поскольку услугой признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, а также реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности (п. 5 ст. 38 НК РФ).

Следовательно, на сумму полученного вознаграждения франчайзер должен начислить НДС и выставить франчайзи надлежащим образом оформленный счет-фактуру:

на сумму паушального платежа — на дату вступления в силу договора франчайзинга;

на сумму роялти и иных периодических платежей по договору — на дату осуществления расчетов в соответствии с условиями договора.

Пример

В июле 2020 г. ООО — франчайзер заключило договор коммерческой концессии, по которому передало франчайзи права использования знака обслуживания сети супермаркетов, коммерческого обозначения Сети супермаркетов, системы информатизации (программного обеспечения) сети магазинов и ноу-хау, (выраженного в стандартах заведения и руководстве по ежедневному ведению дел в магазине).

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Предоставление в пользование комплекса исключительных прав не является предметом деятельности правообладателя.

Передача всей необходимой документации производится в течение семи дней с момента получения свидетельства о регистрации договора в Роспатенте.

В июле 2020 г. ООО — франчайзер " подало документы на регистрацию договора в Роспатент, предварительно уплатив патентную пошлину за регистрацию в размере 1 000 руб.

Свидетельство о регистрации договора получено в августе 2020 года.

Договором предусмотрено комбинированное вознаграждение франчайзера:

-паушальный платеж, производимый в июле, в размере 600 000 руб. (без НДС); и

-роялти в размере 5% (без НДС) выручки франчайзи (без учета НДС) от использования комплекса исключительных прав франчайзера.

Роялти уплачиваются в последний день каждого месяца.

Договор заключен на 5 лет.

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений по знаку обслуживания — 15 000 руб., программного обеспечения — 10 000 руб.

Регистрацией договора занимался правообладатель, расходы на уплату госпошлины составили 1000 руб.

Сумма выручки (без учета НДС) франчайзи за август — 2 000 000 руб., соответственно, уплате подлежат роялти в сумме 100 000 руб.

В учете франчайзера должны быть сделаны следующие записи:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. В июле 2020 г. Уплачена госпошлина за регистрацию договора в Роспатенте 68 51 1 000 Госпошлина учтена в составе расходов 91-2 68 1 000 Получен паушальный платеж от пользователя (600 000 руб. 600 000 руб. x 20%) 51 76 720 000 Начислен НДС на сумму паушального взноса (600 000 руб. x 20%) 76 68/НДС 120 000 Начислена амортизация по знаку обслуживания и программному обеспечению (15 000 10 000) руб. 44 05 25 000 В августе 2020 г. Начислена амортизация по знаку обслуживания и программному обеспечению (15 000 10 000) руб. 44 05 25 000 Признана в доходах часть паушального платежа (600 000 руб. / 60 мес.) 76 91-1 10 000 Начислено ежемесячное вознаграждение (роялти) (100 000 руб. 100 000 руб. x 20%) 76 91-1 120 000 Начислен НДС на роялти (100 000 руб. x 20%) 91-2 68/НДС 20 000 Получены роялти 51 76 120 000

В налоговом учете франчайзера (правообладатель) ежемесячно начиная с августа 2020 года будет признавать в составе доходов от реализации:

— часть паушального платежа в размере 10 000 руб. ((720 000 руб. — 120 000 руб.) / 60 мес.);

— роялти в размере 100 000 руб. (120 000 — 20 000).

Пошлина, уплаченная за регистрацию договора франчайзинга, в размере 1 000 руб. будет единовременно учтена в составе прочих расходов в июле 2020 года.