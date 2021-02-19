«Утренний бухгалтер». Хотят ввести новый вид бизнеса – «семейная компания». Не забудьте про транспортный и земельный налоги

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Сейчас такого понятия, как «семейная компания», в законах нет, но надо его ввести, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Путин сказал, что над идеей можно подумать, так что вполне возможно, что скоро появится новый вид бизнеса.

Напоминание от налоговиков: компании должны уплатить транспортный и земельный налог не позднее 1 марта. Возьмите на заметку.

Глава Центробанка считает, что льготную ипотеку по ставке 6,5% надо сворачивать, но при этом выступила за расширение критериев льготной ипотеки для молодых семей.

Занимательная статистика. Цены на еду показали максимальный рост за пять лет.

И не менее занимательное исследование ВШЭ, которое показало, что 60% россиян готовы платить дополнительные налоги для решения общественных проблем. А вы?

И о насущном для бухгалтера. Сразу после праздников расскажем, как подготовиться к аудиту бухгалтерской отчетности за 2020й год — не забудьте зарегистрироваться на бесплатный вебинар.

Новости

События

Как подготовиться к аудиту бухгалтерской отчетности за 2020 год

Дата проведения: 24 февраля, среда

Как работать бухгалтеру с учетом всех новшеств 2021 года?

Дата проведения: 24 февраля, среда

NEW! «Управление рисками в банковской системе»

Дата проведения: 20 февраля, суббота

Практический бухгалтерский учет (40 часов)

Дата проведения: 20 февраля, суббота

Онлайн мастер-класс по оптимизации бизнес-процессов

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений. Тариф с видеозаписью!

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Управление финансами компании CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно. Регистрация

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Основные изменения в законодательстве для работников кадровых служб в 2021 г.

Дата проведения: 19 февраля, пятница

От СPA! Для трудоустройства в международную компанию: МСФО; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C и т.д.

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Статьи

Субсидиарная ответственность единоличного исполнительного органа общества: что про это надо знать

К субсдидиарке могут привлечь учредителей, бухгалтеров, финансовых директоров, генеральных директоров и, как показывает практика последних лет, даже детей и наследников перечисленных лиц. Но охотнее всего суды привлекают единоличный исполнительный орган компании (ЕИО, чаще всего именуемый «генеральный директор»).

Обзор основных изменений в законах по охране труда

Регуляторная гильотина — сейчас, наверное, самая горячая и обсуждаемая тема на всех российских предприятиях. Масштабная работа по пересмотру и актуализации законодательной базы всех сфер и отраслей экономики, проводимая по указу Президента РФ, проходила в 2018-2020 годах, но мало кто мог предположить, какие результаты она покажет.

Справка об отсутствии задолженности по налогам: можно ли ей верить?

Налогоплательщикам в своей деятельности часто приходится получать от налоговиков справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам.

Еще раз про прямые выплаты от ФСС для всей страны: что нужно знать и что настроить в 1С

Начиная с 2021 г. прямые выплаты пособий через ФСС обязательны абсолютно для всех регионов России, в том числе и для тех, кто в 2020 г. использовал зачетную систему — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Пермский и Краснодарский край и т.д. Помимо этого, Правительством утверждены изменения в отношении уплаты пособий работодателями. Рассмотрим особенности перехода на прямую выплату пособий и всех изменений, связанных с ними в 2021 году.

Порядок расчета и срок перечисления подоходного налога с зарплаты в 2021 году

Подоходный налог с зарплаты начисляется и удерживается фирмой с заработной платы каждого конкретного работника. Как правильно рассчитать налог к уплате? Когда перечислять НДФЛ с зарплаты в бюджет? Есть ли штрафы за несвоевременную уплату подоходного налога в 2021 году? Ответы на эти и другие вопросы рассмотрим в материале далее.

Четыре ошибки в удаленной работе, которые могут стоит миллионов рублей

Уже 1,5 месяца действует закон ФЗ-407 о дистанционном труде. Теперь у нас четыре вида удаленки, но времени на раздумья нет: изменения в локальные акты надо вносить прямо сейчас. Что если этого не сделать?

«Ночной бухгалтер». Все ваши покупки картами попадут в личный кабинет ФНС

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/1680@ от 11.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Какой адрес расчета указывать в кассовом чеке при дистанционной торговле

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1811@ от 15.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС подготовила обзор позиций высших судов по имущественным налогам за 2020 г.

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