«Утренний бухгалтер». Драма с ростом цен продолжается: за что введут уголовную ответственность?

Рассказываем, какие новости вы могли пропустить вчера.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Свежая инициатива от Госдумы: за распространение информации, приводящей к ажиотажному спросу на продукты, предложили ввести уголовную ответственность. В теории, это должно защитить нас от массовых панических закупок гречки, как в прошлом году. Но защитит ли?

В продолжение драмы про цены. Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с ценами на продукты правительство держит под контролем. Несмотря на давление ряда факторов.

За отсутствие предустановки отечественного ПО законотворцы вводят штрафы до 200 тыс. рублей. Нужно больше штрафов. Еще больше.

Действительно важное и оптимистичное: учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию.

Бухгалтеру на заметку рассказываем про два свежих вебинара от «Клерка». 11 марта — «Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру» и 25 марта — «Полиция против бизнеса. Как взаимодействовать с сотрудниками ОЭБ». Выбирайте актуальную для вас тему и регистрируйтесь: можно (и нужно) прямо сейчас!

Новости

События

Изменения в законодательстве, касающиеся визовиков и ВКС

Дата проведения: 15 марта, понедельник

Конфликт интересов в закупочной деятельности. Вычисление и предотвращение личной заинтересованности в результатах закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ

Дата проведения: 15 марта, понедельник

Строительный контроль за соблюдением проектных решений и качеством строительства. Авторский и Технический надзор

Дата проведения: 15 марта, понедельник

Отменяются ли послабления в связи с карантином? Новое в миграционном законодательстве

Дата проведения: 12 марта, пятница

Некоммерческие организации: отчетность за 2020 г. Все изменения в работе НКО 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 12 марта, пятница

Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру

Дата проведения: 11 марта, четверг

Как не спасовать на допросах, комиссиях, проверках. Ошибки схематозников

Дата проведения: 10 марта, среда

NEW! «Управление рисками в банковской системе»

Дата проведения: 10 марта, среда

Управление финансами компании CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно. Регистрация

Дата проведения: 10 марта, среда

От СPA! Для трудоустройства в международную компанию: МСФО; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C и т.д.

Дата проведения: 10 марта, среда

Статьи

Пришла долгожданная весна, не за горами отпуск. А пока у бухгалтеров отчетный период и поэтому вопросов в форуме «Клерка» много. Вот пять самых интересных тем.

Краснодарское отделение ПФР судилось с 80-ти и 90-летними пенсионерами, которые без всякого злого умысла получали доплату к пенсии, хотя она им уже не полагалась. Расскажем, почему так вышло и чем все закончилось.

Прошло всего чуть больше двух недель с начала года, а от обилия информации уже кружится голова и хочется навсегда закрыть новостные ленты. Информационный шум — вполне реальная проблема нашего времени, с которой бухгалтер вынужден сталкиваться каждый день, бороздя просторы интернета в поисках очередных законодательных новшеств.

Обновлены критерии аудита с 2021 года, которые освобождают малый бизнес с доходом до 800 млн рублей в год и численностью сотрудников 100 и менее человек от обязательной ежегодной аудиторской проверки. Что вообще аудит дает бизнесу, реально ли он защищает от рисков должностных лиц директора, бухгалтера и даже собственника? Кто с наибольшей вероятностью выиграет от данных нововведений? Поделимся в статье.

Налоговый агент по НДС — это лицо, обязанное исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС с доходов плательщика налога. О том, какие обязанности предусмотрены для налоговых агентов по НДС, какие нужно делать бухгалтерские проводки по начислению и уплате налога, читайте в нашей статье.

Что собой представляет единый сельскохозяйственный налог, для кого он предназначен, как правильно его посчитать и уплатить, рассказывается в нашем материале.

Способы налоговиков пополнять бюджет становятся все изощреннее, и придирки к дроблению вышли на новый виток: бизнес обвинили в нем по абсолютно формальным признакам.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-17-11/65@ от 26.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы применять пониженный тариф взносов 15 %, надо быть в реестре МСП

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/9094 от 11.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Товары, купленные подотчетником, идут в расходы при УСН

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/9089 от 11.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В счете-фактуре на аванс надо указывать наименование товаров и услуг

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/15272 от 11.03.2019

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/7089@ от 16.04.2019

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