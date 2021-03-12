«Утренний бухгалтер». Налоговики хотят от компании документы о взаимоотношениях с ней самой. Что происходит?

Рассказываем, какие новости вы могли пропустить вчера.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Что ни день, то анекдот от налоговиков. На этот раз их программа прислала в компанию требование о предоставлении документов, показывающих взаимоотношения компании с ней же самой.
Интрига дня: ФНС выпустила письмо о применении статьи 54.1 НК. В нем налоговая согласилась с правом на налоговую реконструкцию, но при определенных условиях.
Старые песни о главном. В Госдуму внесли предложение отменить повышение пенсионного возраста для медиков и педагогов. Ну, мы-то с вами знаем, чем такие предложения заканчиваются обычно.
Еще один новый законопроект — введение новой меры государственной социальной помощи, то есть адресной продовольственной поддержки бедных людей.
Самозанятым хотят разрешить сдавать в аренду апартаменты. Интересная и неоднозначная идея.
Рассказываем, как бизнесу автоматически формировать документы для банка, а еще что нужно знать про страховые взносы в 2021 году — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
- Блогеров YouTube заставят платить налоги. Либо американские, либо российские
- Единую ставку налога на движимое и недвижимое имущество организаций вводить не будут
- Путин проведет с бизнесом совещание по улучшению инвестиционного климата
- В 24 регионах могут оставить льготную ипотеку. В остальных она уже вызвала негативные эффекты
- ИП теперь могут получать патент в электронном виде
- Путин считает, что программа кредитования бизнеса под 3% будет эффективной
- Доля потребительских кредитов с просрочкой выросла за год с 17,8% до 23,5%
- С 1 апреля социальные пенсии увеличат на 3,4 %
- В Госдуме заявили, что Россия уходит от долларовой зависимости
- В чем ошибка бизнеса в противостоянии сотрудникам ОЭБиПК? Бесплатный вебинар
- Минтруд рассказал о новых правилах выплаты пособий на детей с 3 до 7 лет
- Предложили отменить повышение пенсионного возраста для медиков и педагогов
- Физлица, сдающие металлолом, будут получать оплату по безналу: проект
- Как ИП узнать, кто интересовался его местом жительства
- Налоговики хотят от компании документы о взаимоотношениях с ней самой. Перетрудился робот?
- ФНС выпустила письмо о применении статьи 54.1 НК. Его уже назвали письмом года
- Налоговикам запретили доказывать фиктивность сделок по АСК-НДС и другим информационным ресурсам
- Налоговики снова смогут снимать с учета ККТ в одностороннем порядке
- ФНБ по итогам года может пополниться более чем на два триллиона рублей
- Как понять, компания на УСН 6% или 15%? Налоговики не хотят по телефону говорить
- Небольшим потребкооперативам снизят штрафы за нарушения отчётности в ЦБ
- Бедным людям хотят выплачивать госпомощь на еду
- В регионе до сих пор нельзя доедать и допивать в ресторанах после 11 вечера
- Суд поддержал налоговую инспекцию в споре об учете курсовых разниц по контролируемой задолженности
- Путин считает, что принятые меры позволили преодолеть спад в экономике
- Что думают эксперты о введении в России «семейного предприятия»
- ФНС согласилась с правом на налоговую реконструкцию, но при определенных условиях
- Отчетность из 1С за две минуты: корпоративным клиентам Райффайзенбанка доступен новый сервис
- Самозанятым хотят разрешить сдавать в аренду апартаменты
События
Онлайн-курс «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 марта, среда
Дата проведения: 16 марта, вторник
Дата проведения: 16 марта, вторник
Изменения в законодательстве, касающиеся визовиков и ВКС
Дата проведения: 15 марта, понедельник
Управление финансами компании CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно. Регистрация
Дата проведения: 13 марта, суббота
Отменяются ли послабления в связи с карантином? Новое в миграционном законодательстве
Дата проведения: 12 марта, пятница
Некоммерческие организации: отчетность за 2020 г. Все изменения в работе НКО 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 12 марта, пятница
NEW! «Управление рисками в банковской системе»
Дата проведения: 12 марта, пятница
От СPA! Для трудоустройства в международную компанию: МСФО; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C и т.д.
Дата проведения: 12 марта, пятница
Удостоверение о повышении квалификации вносится в Федеральный реестр для претендентов на трудоустройство.МСФО:Финансовый учет-1,Финансовый учет-2.
Дата проведения: 12 марта, пятница
Статьи
Спасает ли банкротство граждан от их многомиллионных долгов? Или же это своего рода «смертный приговор?» Ведь с одной стороны, это действительно способ избавиться от имеющегося долгового бремени. А с другой — риск потерять все денежные накопления и имущество.
Временно пребывающие в РФ иностранные граждане — это лица, прибывшие в Российскую Федерацию по визе или получившие миграционную карту, но не имеющие вида на жительство или РВП.
Поговорим о начислении амортизации, то есть переносе стоимости объекта на себестоимость производимой продукции, выполняемых работ (оказываемых услуг) в течение установленного срока полезного использования.
Компания договорилась с клиентом об оказании определенного ряда услуг/работ, которые были прописаны в договоре. Договор был на стадии подготовки, но фактически не подписан. Компания уже оказала услуги/выполнила все работы по договоренности. Теперь клиенты отказывается оплачивать полную стоимость работ, ссылаясь на то, что недоволен качеством услуги/работ. Что делать в такой ситуации компании-исполнителю заказа?
В деловой среде много говорят о статье 54.1 Налогового кодекса РФ. На нее ссылаются как на базовую статью, серьёзно изменившую ситуацию в части налоговых споров.
Начальник Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев рассказывает про требования к чекам, проверки и планы налоговой службы.
Спорные контрагенты есть? А если найду? Теперь это делают налоговики не сами — им помогают АСК-НДС и другие информационные ресурсы. Но законно ли это?
Блоги компаний
- Новости о налогах за февраль 2021 (Юзвак Максим)
- Испытательный срок: как все провести правильно (Зарплата360)
- Новая форма 6‑НДФЛ, в которую включили 2‑НДФЛ: как заполнять и когда сдавать. БухСофт приглашает на бесплатный вебинар (БухСофт)
- Налоговая при «встречке» провела осмотр помещения контрагента: что сказал суд (Комплаенс Алгоритмы)
- Почему предприниматель избегает бухгалтера и как это изменить (Чёрная Бухгалтерия)
- Обновленные требования к ломбардам (ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»)
- Изменения в порядке списания общехозяйственных расходов в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 (1С:Франчайзи «Ю-Софт»)
- Получение рабочих документов при увольнении сотрудника (ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»)
- «Клерк» запускает революционную платформу для бухгалтеров (Клерк)
- Как узнать, что у вас будет комиссия по НДС или выездная налоговая проверка. Инсайд с фотками из АИС (Михаил Жуховицкий)
- Социальные гарантии для самозанятых: кому положены пособия и ждать ли прибавки к пенсии (Биржааутсорсинга.рф)
- Увеличить доход в аутсорсинге — реальные возможности (Полина Муртазина)
- Цветы не в тренде? (ЭДО, маркировка, отчеты)
- Список обязанностей главбуха: что от вас вправе требовать директор. Сверяйте со своими (Школа Главбуха на упрощенке)
Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/2278@ от 24.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики снова смогут снимать с учета ККТ в одностороннем порядке
Новые темы форума
- Несдача 6-ндфл. Помогите, пожалуйста!
- Разбежался сч60 по контрагенту УСН Д-Р
- Статистика форма МП-СП за 2020 год
- НДФЛ по процентам по вкладам
- Требование из ИФНС на оплату при отсутствии задолженности (начисление по 1/12, оплата одним платежом на полную сумму)
- Коммерческая недвижимость ИП продажа-НАЛОГИ?
- Расходы больше доходов
- ИП, Строительство, налогообложение
- Как настроить 1С 8.3, чтобы в ОСВ по счету 68.12 отражалась переплата налога по УСН за 2019 год?
- Корректировка по РСВ за 2017, цифровые показатели, номер корректировки в строке 010
- Учет возмещения электроэнергии от субподрядчиков
- Как ООО на УСН (15%) учитывать в расходах стоимость ОС, приобретенного в рассрочку?
- Вопросы по заполнению р. 2.4 и 2.5 формы МП-сп
- Облагается ли возмещение электроэнергии налогом на прибыль
- Бухгалтерский и налоговый учет воды при УСН
- ПМ-торг — забыли сдать
- Вычет страховых взносов из стоимости патента
- Кредитор более не является действующей организацией. наши действия?
- Есть ли нюансы продажи масел для садовой техники?
- Электронный документооборот (ЭДО) с контрагентами. Принципы работы. Особенности в 1С