«Утренний бухгалтер». Налоговики хотят от компании документы о взаимоотношениях с ней самой. Что происходит?

Рассказываем, какие новости вы могли пропустить вчера.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Что ни день, то анекдот от налоговиков. На этот раз их программа прислала в компанию требование о предоставлении документов, показывающих взаимоотношения компании с ней же самой.

Интрига дня: ФНС выпустила письмо о применении статьи 54.1 НК. В нем налоговая согласилась с правом на налоговую реконструкцию, но при определенных условиях.

Старые песни о главном. В Госдуму внесли предложение отменить повышение пенсионного возраста для медиков и педагогов. Ну, мы-то с вами знаем, чем такие предложения заканчиваются обычно.

Еще один новый законопроект — введение новой меры государственной социальной помощи, то есть адресной продовольственной поддержки бедных людей.

Самозанятым хотят разрешить сдавать в аренду апартаменты. Интересная и неоднозначная идея.

Рассказываем, как бизнесу автоматически формировать документы для банка, а еще что нужно знать про страховые взносы в 2021 году — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Новости

События

Онлайн-курс «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 марта, среда

Страховые взносы в 2021 году

Дата проведения: 16 марта, вторник

Вебинар «Ортикон: ФЗ-115»

Дата проведения: 16 марта, вторник

Изменения в законодательстве, касающиеся визовиков и ВКС

Дата проведения: 15 марта, понедельник

Управление финансами компании CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно. Регистрация

Дата проведения: 13 марта, суббота

Отменяются ли послабления в связи с карантином? Новое в миграционном законодательстве

Дата проведения: 12 марта, пятница

Некоммерческие организации: отчетность за 2020 г. Все изменения в работе НКО 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 12 марта, пятница

NEW! «Управление рисками в банковской системе»

Дата проведения: 12 марта, пятница

От СPA! Для трудоустройства в международную компанию: МСФО; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C и т.д.

Дата проведения: 12 марта, пятница

Удостоверение о повышении квалификации вносится в Федеральный реестр для претендентов на трудоустройство.МСФО:Финансовый учет-1,Финансовый учет-2.

Дата проведения: 12 марта, пятница

Статьи

Спасает ли банкротство граждан от их многомиллионных долгов? Или же это своего рода «смертный приговор?» Ведь с одной стороны, это действительно способ избавиться от имеющегося долгового бремени. А с другой — риск потерять все денежные накопления и имущество.

Временно пребывающие в РФ иностранные граждане — это лица, прибывшие в Российскую Федерацию по визе или получившие миграционную карту, но не имеющие вида на жительство или РВП.

Поговорим о начислении амортизации, то есть переносе стоимости объекта на себестоимость производимой продукции, выполняемых работ (оказываемых услуг) в течение установленного срока полезного использования.

Компания договорилась с клиентом об оказании определенного ряда услуг/работ, которые были прописаны в договоре. Договор был на стадии подготовки, но фактически не подписан. Компания уже оказала услуги/выполнила все работы по договоренности. Теперь клиенты отказывается оплачивать полную стоимость работ, ссылаясь на то, что недоволен качеством услуги/работ. Что делать в такой ситуации компании-исполнителю заказа?

В деловой среде много говорят о статье 54.1 Налогового кодекса РФ. На нее ссылаются как на базовую статью, серьёзно изменившую ситуацию в части налоговых споров.

Начальник Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев рассказывает про требования к чекам, проверки и планы налоговой службы.

Спорные контрагенты есть? А если найду? Теперь это делают налоговики не сами — им помогают АСК-НДС и другие информационные ресурсы. Но законно ли это?

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/2278@ от 24.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики снова смогут снимать с учета ККТ в одностороннем порядке

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