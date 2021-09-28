Почему ваш главбух не работает, и так ли это на самом деле

Прокрастинатор или эффективный управленец? Распознать довольно сложно, если вы не знаете всех деталей. Давайте попробуем посмотреть на ситуацию со стороны самого главного бухгалтера.

О чем сыр-бор

Буквально недавно на «Клерке» разгорелся спор: чем таким занимается главбух, если толком не находится на рабочем месте? Большинство пришло к выводу, что молодец такой главбух, смогла хорошо организовать подчиненных и делегировать задачи.

Понятно, что бывают и исключения, но о них мы сейчас говорить не будем.

Итак, эта статья для вас, если: вы тоже считаете, что ваш главбух занимается неизвестно чем и на рабочем месте толком не бывает;

вы сами в будущем хотите стать главным бухгалтером и вам надо знать, как эта кухня выглядит изнутри.

Что от него требуется в теории

Итак, с теоретической точки зрения, главный бухгалтер должен работать по профессиональному стандарту. Последний по времени такой стандарт утвержден Приказом Минтруда РФ от 21.02.2019 № 103н: давайте в него заглянем.

Согласно стандарту, должность главного бухгалтера должен занимать человек с профильным высшим образованием. Допускается среднее профессиональное, но при наличии пройденных программ повышения квалификации.

Конечно, нужен опыт. Тут есть требования даже по количеству лет стажа:

если бухгалтер с высшим образованием — то опыт работы требуется не менее трех из последних пяти календарных лет;

если со средним профессиональным образованием — не менее пяти из последних семи календарных лет.

Но и это еще не все. По стандарту, главбухам нужно получать и допобразование — не меньше 120 часов каждый год.

Это самая общая информация из профстандарта. Есть еще и должностная инструкция, и согласно ей главбух:

организует работу бухгалтерии;

формирует учетную политику организации;

руководит формированием информационной системы бухучета;

контролирует первичку;

несет ответственность за уплату налогов, формирование налоговой политики;

обеспечивает контроль за финансовой и кассовой дисциплиной;

контролирует работу сотрудников бухгалтерии и организует им повышение квалификации;

...и это меньше половины его самых важных функций и задач.

Что делает ваш главбух на практике

А ведь на практике кажется, что на самом деле он (она) совершенно не работает: куда-то постоянно уходит, например, и почти не появляется на рабочем месте. Вроде бы и профессиональным требованиям отвечает, но вот только где его постоянно «носит»?

У нас есть только предположения, но они, как правило, работают. Итак, вот что делает ваш главбух.

Организует и контролирует систему задач в бухгалтерии

То есть, он хороший менеджер, если сумел выстроить процессы работы, распределить обязанности между подчиненными, организовать контроль выполнения задач. И при этом, скорее всего, доверяет вам — потому что иначе присутствовал бы рядом и контролировал лично гораздо чаще.

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Выстраивает основы работы бухгалтерии

То есть разрабатывает учетную политику, подписывает, а возможно, и организует сдачу отчетности, выстраивает взаимодействие с внешней стороной работы (с налоговой, ПФР, ФСС, проблемными контрагентами и так далее).

Участвует в совещаниях руководства

То есть отчитывается перед шефами, помогает им выстроить финансовую политику, правильно составлять и подписывать договоры (при необходимости), а еще — вполне возможно — прикрывает ваши «косяки» перед начальством.

Немного Шива — то есть сочетает несколько позиций одновременно

Тут давайте еще разок заглянем в профстандарт. Вместо одной должности «главный бухгалтер» с 6-м квалификационным уровнем, как было раньше, сейчас стандарт ввел следующие должности:

главный бухгалтер (6 — 8-й квалификационные уровни);

начальник (руководитель, директор) отдела (управления, службы, департамента) бухгалтерского учета (6 — 8-й квалификационные уровни);

начальник (руководитель, директор) управления (службы, департамента) консолидированной финансовой отчетности (8-й квалификационный уровень);

директор по операционному управлению (8-й квалификационный уровень);

директор по бухгалтерскому аутсорсингу (8-й квалификационный уровень);

коммерческий директор (8-й квалификационный уровень);

директор по развитию бизнеса (8-й квалификационный уровень).

Уже здесь понятно, что (теоретически) ваш главбух может занимать одну из этих должностей. А в реалиях современного бизнеса, вероятнее всего, на практике он сочетает в себе несколько из них.

Иными словами, значимость главбуха — не в количестве проведенных за рабочим столом часов. А в успешной многозадачности, управленческой эффективности и ценности для финансового благополучия организации.

Постскриптум

Исключения бывают из всякого правила, и вполне возможно, что главбух из этой истории — ваш случай: