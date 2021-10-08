«Утренний бухгалтер». Не забудьте сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
До 25 октября всем компаниям на упрощенке надо сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами. Там есть еще несколько важных нюансов.
Минфин опять всех запутал насчет совмещения упрощенки и патента: очередное странное письмо, которое, по сути, противоречит НК.
В Госдуме задумали заменить транспортный налог топливным сбором. Пока не очень в это верится.
Рассказываем, как рассчитать отпускные, если ваш работник был в отпуске за свой счет последние два года.
Полезные советы о том, как не растеряться, если вы решили зарегистрировать ООО: возьмите на заметку.
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- Работник был в отпуске за свой счет последние два года. Как рассчитать ему отпускные?
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События
Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса
Дата проведения: 15 октября, пятница
Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году
Дата проведения: 14 октября, четверг
Особенности ведения бухгалтерии НКО
Дата проведения: 14 октября, четверг
Международное налоговое планирование 2021: обсуждаем важные вопросы
Дата проведения: 14 октября, четверг
Деловой вечер: Спорные вопросы по контролю за доходами/расходами физических лиц. Информация из первых уст от представителя ФНС
Дата проведения: 13 октября, среда
Выемки, которые проводят налоговики: что законно и что нет
Дата проведения: 13 октября, среда
Новые федеральные стандарты по бухгалтерскому учету. Аренда, основные средства, капитальные вложения: правила учета в 2022 г.
Дата проведения: 13 октября, среда
Новый состав отчётности за 9 месяцев. Как избежать претензий налоговиков Смирнова Татьяна Степановна
Дата проведения: 13 октября, среда
Полицейские проверки: что делать, если изымают документы и предметы
Дата проведения: 12 октября, вторник
Лицензия на образовательную детальность — нужна?!
Дата проведения: 12 октября, вторник
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Счет-фактуру на аванс можно не выставлять, если в течение 5 дней он закрылся отгрузкой. Это и другие разъяснения — в новом письме Минфина.
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- Почему налоговикам все сходит с рук: нарушение процессуальных сроков (Андрей Илларионов)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73509 от 10.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если вы доплатили за новостройку при сдаче дома, а потом ее продали, платить НДФЛ не надо
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/85821 от 07.11.2019
Роструд: Письмо № ПГ/26715-6-1 от 15.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если для нового сотрудника ваша работа — первая, оформляйте ему ЭТК без объяснения причин
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/73118 от 09.09.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/74629 от 15.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые таксисты платят НПД по ставке 4 %
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