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«Утренний бухгалтер». Не забудьте сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

До 25 октября всем компаниям на упрощенке надо сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами. Там есть еще несколько важных нюансов.

Минфин опять всех запутал насчет совмещения упрощенки и патента: очередное странное письмо, которое, по сути, противоречит НК.

В Госдуме задумали заменить транспортный налог топливным сбором. Пока не очень в это верится.

Рассказываем, как рассчитать отпускные, если ваш работник был в отпуске за свой счет последние два года.

Полезные советы о том, как не растеряться, если вы решили зарегистрировать ООО: возьмите на заметку.

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При открытии счета реквизиты получите в течение 5 минут после подачи заявки (отправим по СМС и электронной почте). Можно сразу принимать платежи. А на средства на счете в дальнейшем добавим до 2% годовых на остаток. Лишним не будет.

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/85821 от 07.11.2019

Роструд: Письмо № ПГ/26715-6-1 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если для нового сотрудника ваша работа — первая, оформляйте ему ЭТК без объяснения причин

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/73118 от 09.09.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/74629 от 15.09.2021

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