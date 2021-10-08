«Утренний бухгалтер». Не забудьте сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

До 25 октября всем компаниям на упрощенке надо сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами. Там есть еще несколько важных нюансов.

Минфин опять всех запутал насчет совмещения упрощенки и патента: очередное странное письмо, которое, по сути, противоречит НК.

В Госдуме задумали заменить транспортный налог топливным сбором. Пока не очень в это верится.

Рассказываем, как рассчитать отпускные, если ваш работник был в отпуске за свой счет последние два года.

Полезные советы о том, как не растеряться, если вы решили зарегистрировать ООО: возьмите на заметку.

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Новости

События

Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса

Дата проведения: 15 октября, пятница

Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году

Дата проведения: 14 октября, четверг

Особенности ведения бухгалтерии НКО

Дата проведения: 14 октября, четверг

Международное налоговое планирование 2021: обсуждаем важные вопросы

Дата проведения: 14 октября, четверг

Деловой вечер: Спорные вопросы по контролю за доходами/расходами физических лиц. Информация из первых уст от представителя ФНС

Дата проведения: 13 октября, среда

Выемки, которые проводят налоговики: что законно и что нет

Дата проведения: 13 октября, среда

Новые федеральные стандарты по бухгалтерскому учету. Аренда, основные средства, капитальные вложения: правила учета в 2022 г.

Дата проведения: 13 октября, среда

Новый состав отчётности за 9 месяцев. Как избежать претензий налоговиков Смирнова Татьяна Степановна

Дата проведения: 13 октября, среда

Полицейские проверки: что делать, если изымают документы и предметы

Дата проведения: 12 октября, вторник

Лицензия на образовательную детальность — нужна?!

Дата проведения: 12 октября, вторник

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🔒 Как оформить авансовый счет-фактуру на товар с разными ставками НДС

Счет-фактуру на аванс можно не выставлять, если в течение 5 дней он закрылся отгрузкой. Это и другие разъяснения — в новом письме Минфина.

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Собрала для вас короткий гайд по самым важным фактам, которые нужно знать про электронные подписи в 2021 году.

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Обсудим, как оформить компенсацию за мобильную связь сотруднику.

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Компании засыпают требованиями дать налоговой кадровые документы на директоров. А еще хотят знать про рабочие графики и нарушения трудовой дисциплины. Что происходит?

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73509 от 10.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если вы доплатили за новостройку при сдаче дома, а потом ее продали, платить НДФЛ не надо

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/85821 от 07.11.2019

Роструд: Письмо № ПГ/26715-6-1 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если для нового сотрудника ваша работа — первая, оформляйте ему ЭТК без объяснения причин

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/73118 от 09.09.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/74629 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые таксисты платят НПД по ставке 4 %

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