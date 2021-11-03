«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры будут сдавать бухотчетность через сайт ФНС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Способов сдать бухгалтерскую отчетность стало больше: теперь можно будет воспользоваться не только ТКС, но и сайтом налоговой.

Переобулись: история про то, как ФСС поменял свое мнение задним числом. И если бы не вопрос от наших подписчиков, мы бы этого и не заметили.

Если вы следили за нашими обновлениями списка регионов, которые ввели QR-коды, то можно пока больше не следить: по сути, эту меру ввели у себя уже все регионы, только не во всех она уже вступила в силу.

В списке взяточников пополнение: столичного налоговика поймали на взятке в 1,75 млн рублей.

Ловите классную статью от эксперта о том, как избежать ошибок в кадровой работе, чтоб не получить штрафы от трудовой инспекции.

И конечно, не забывайте про наши классные бесплатные вебинары: рассказываем про очередной из них.

Новости

События

Как не стать жертвой криминального банкротства и защитить бизнес

Дата проведения: 8 ноября, понедельник

Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

Из-за пандемии дистанционно !Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

NEW ! Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

Набор ! Очно или дистанционно "Специалист по управленческому и финансовому учету"

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

New ! Из-за пандемии дистанционно!Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

Как бухгалтеру работать с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Дата проведения: 3 ноября, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Неналоговых проверок бизнеса в нерабочие дни не будет

А если к вам придут, надо жаловаться.

— Как учитывать в налоге на прибыль выплаты работникам за период нерабочих дней?

В период нерабочих дней, установленный по указу президента, за работниками сохраняется оплата труда. Многие считают, что платить нужно голый оклад. Это неправильный подход. Есть выплаты, которые нельзя отменять. Кроме того, будьте внимательными с определением вида расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль.

— Что нужно знать про новый отчет по форме 57-Т

Отчет по форме 57-Т — это статистический бланк, в котором фиксируют заработную плату работников по профессиям и должностям. Сдают его один раз в два года. В 2021 году регистр обновили.

— Как перестать работать в отпуске

И почему работать из отпуска плохо?

— Обновленный транспортный налог. Что уже изменилось и чего еще ждать

Транспортный налог мы скоро не узнаем. Дело осложняется тем, что нововведения вступают в силу не сразу, а постепенно. Причем часть нововведений в НК уже заработала. Не пропустите важные даты!

— Ведем штатное расписание в 1С:ЗУП

В «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред.3.1, автоматизированный инструмент «Штатное расписание» позволяет вести штатное расписание, вносить в документ изменения, печатать приказы на утверждение и изменение, вести кадровый учет значительного количества штатных единиц.

— Спасет ли от доначислений перевод бизнеса на другое лицо после проверки?

Очень часто бизнес проводит налоговую оптимизация не только до и в период проведения налоговой проверки, но и после нее — и даже после неудачной попытки оспорить акты налоговиков в суде. К чему это может привести?

🔒 Самые важные для бухгалтера октябрьские письма Минфина и ФНС

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в октябре. Есть много важного по налогам, спецрежимам, прослеживаемости. Все кратко, четко, по делу.

— За что наказывает инспекция по труду: ошибки, которых вы могли бы избежать. Рекомендации эксперта-практика

Трудовое законодательство становится все сложнее соблюдать. Бухгалтер в одном лице, на которого возлагают еще и кадровый учет, зачастую не обладает нужными знаниями да и временем разбираться в нюансах. А руководителю нужно решать другие вопросы — находить клиентов, как-то платить зарплату. В результате кадры, особенно у малого бизнеса, находятся в плачевном состоянии. И это золотая жила для трудовой инспекции. Как не нарваться на штраф и соблюсти закон? Надо спросить эксперта.

— «Ночной бухгалтер». Годовая отчетность близко. Ловите новые формы!

Сразу по нескольким видам отчетности поменялись формы. Лучше изучить их заранее, чем ломать голову потом и впопыхах наделать ошибок.

Блоги компаний

Документы

Роструд: Письмо № ПГ/30835-6-1 от 20.10.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/77269 от 23.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Доход от продажи доли в УК уменьшается на расходы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/83959 от 18.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на спецрежиме не получит вычеты по НДФЛ

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № 11АП-12488/2021 от 20.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики запросили 22 тыс.документов и вкатили штраф 4,5 млн. Даешь рекорды!

ФНС РФ: Письмо № ПА-4-20/15213@ от 28.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компания может учесть расходы по аннулированному чеку самозанятого

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